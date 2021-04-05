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В новосибирском ТЦ рядом с фуд-кортом заработал первый мобильный пункт вакцинации от ковида. Как туда попасть?

Вакцины начинают ставить в 10 часов утра

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Пункт вакцинации расположился на четвертом этаже

Пункт вакцинации расположился на четвертом этаже

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В новосибирском «Сан Сити» 5 апреля открыли мобильный пункт вакцинации от ковида

В новосибирском МФК «Сан Сити» заработал первый мобильный пункт вакцинации: желающие могут привиться здесь по записи и в порядке живой очереди. Его открыли на четвертом этаже рядом с фуд-кортом.

Для того чтобы поставить вакцину «Спутник V», нужно при себе иметь паспорт, СНИЛС, полис. Этот пункт вакцинации относится к больнице № 11. Перед уколом пациентов будет осматривать специалист. Здесь работают администратор, две медицинские сестры и врач.

— Пока это первый опыт: начнем здесь, а потом посмотрим. Вакцина двухдозная: мы будем ставить первый и второй компонент здесь. Можно и записаться на вакцинацию, и поставить «Спутник V» в порядке живой очереди, — пояснил главный врач больницы № 11 Алексей Величко.

Пациенты после вакцинации еще в течение <nobr class="_">30 минут</nobr> должны оставаться в пункте&nbsp;

Пациенты после вакцинации еще в течение 30 минут должны оставаться в пункте 

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Пункт вакцинации работает с 10:00 до 19:00 ежедневно.

Алексей Величко предположил, что после появления первого пункта могут открыться и другие такие же

Алексей Величко предположил, что после появления первого пункта могут открыться и другие такие же

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Заместитель главного врача больницы № 11 по амбулаторно-поликлинической помощи Светлана Замотай рассказала журналисту НГС, что в поликлинике стало больше желающих вакцинироваться:

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— Увеличилось количество человек, которые встают в очередь в ожидании первого этапа: если раньше было по 30 человек, то сейчас в пределах 80 записываются. Вакцина сейчас пошла, поэтому будем работать в полную мощь.

Вторую дозу можно будет поставить здесь же

Вторую дозу можно будет поставить здесь же

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Пациенты проходят осмотр врача перед вакцинацией

Пациенты проходят осмотр врача перед вакцинацией

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Любой гражданин РФ с документами может поставить здесь вакцину

Любой гражданин РФ с документами может поставить здесь вакцину

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Пока на месте работали журналисты, нашелся только один желающий поставить вакцину. Ажиотажа не было — лишь несколько человек подошли и поинтересовались, что происходит в новом пункте

Пока на месте работали журналисты, нашелся только один желающий поставить вакцину. Ажиотажа не было — лишь несколько человек подошли и поинтересовались, что происходит в новом пункте

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Ранее мы показывали, кому нельзя ставить вакцину «Спутник V», — сохраняйте себе эту картинку.

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вакцина«Спутник V»пункт вакцинации
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