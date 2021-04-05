В новосибирском ТЦ рядом с фуд-кортом заработал первый мобильный пункт вакцинации от ковида. Как туда попасть?

В новосибирском МФК «Сан Сити» заработал первый мобильный пункт вакцинации: желающие могут привиться здесь по записи и в порядке живой очереди. Его открыли на четвертом этаже рядом с фуд-кортом.

Для того чтобы поставить вакцину « Спутник V », нужно при себе иметь паспорт, СНИЛС, полис. Этот пункт вакцинации относится к больнице № 11 . Перед уколом пациентов будет осматривать специалист. Здесь работают администратор, две медицинские сестры и врач.