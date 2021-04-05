В новосибирском ТЦ рядом с фуд-кортом заработал первый мобильный пункт вакцинации от ковида. Как туда попасть?

В новосибирском «Сан Сити»
В новосибирском МФК «Сан Сити» заработал первый мобильный пункт вакцинации: желающие могут привиться здесь по записи и в порядке живой очереди. Его открыли на четвертом этаже рядом с фуд-кортом.
Для того чтобы поставить вакцину «
— Пока это первый опыт: начнем здесь, а потом посмотрим. Вакцина двухдозная: мы будем ставить первый и второй компонент здесь. Можно и записаться на вакцинацию, и поставить «
Пункт вакцинации работает с 10:00 до 19:00 ежедневно.
Заместитель главного врача больницы
— Увеличилось количество человек, которые встают в очередь в ожидании первого этапа: если раньше было по
Ранее мы показывали, кому нельзя ставить вакцину «