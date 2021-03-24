Кому нельзя ставить вакцину «Спутник V»: пять противопоказаний (сохраняйте себе эту картинку)

Вакцинация от коронавирусной инфекции, пусть и с натягом, продолжается — на этой неделе в Новосибирскую область поступили долгожданные 6500 доз вакцины «
Кому можно ставить прививку? А кому она противопоказана? А кому можно ставить, но с осторожностью и под наблюдением лечащего врача? Мы изучили рекомендации Минздрава и сделали две картинки, которые помогут вам принять правильное решение.
Минздрав РФ уточняет, что решение о вакцинации нужно принимать, оценив соотношение пользы и риска в каждой конкретной ситуации, поэтому при некоторых заболеваниях вакцина ставится с осторожностью.
— У пациентов, получающих иммуносупрессивную терапию, и у пациентов с иммунодефицитом может не развиться достаточный иммунный ответ. Оценка напряженности поствакцинального протективного иммунитета должна проводиться методом иммуноферментного анализа IgМ и IgG с использованием тест-систем, специфичных к наличию S-белка или RBG домену S-белка вируса SАRS-СоV-2 не ранее, чем на 42-й день после I этапа вакцинации, — говорится в особых указаниях Минздрава РФ.
Ранее новосибирские врачи рассказывали, нужно ли ставить прививку тем, кто уже переболел коронавирусом. Ответ читайте тут.
Тем временем продолжается дискуссия вокруг вакцины, которую разработал новосибирский «Вектор». На днях мы публиковали выдержки из открытого письма участников клинических испытаний. Если коротко, то люди встревожены результатами вакцинации.