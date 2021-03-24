Кому нельзя ставить вакцину «Спутник V»: пять противопоказаний (сохраняйте себе эту картинку)

Вакцинация от коронавирусной инфекции, пусть и с натягом, продолжается — на этой неделе в Новосибирскую область поступили долгожданные 6500 доз вакцины « Спутник V ». Всего в очереди на прививку записаны около 30 тысяч человек.

Кому можно ставить прививку? А кому она противопоказана? А кому можно ставить, но с осторожностью и под наблюдением лечащего врача? Мы изучили рекомендации Минздрава и сделали две картинки, которые помогут вам принять правильное решение.