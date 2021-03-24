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Тема дняОткрытое письмо людей, поставивших «ЭпиВакКорону»

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Кому нельзя ставить вакцину «Спутник V»: пять противопоказаний (сохраняйте себе эту картинку)

Есть обязательные и временные ограничения

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В Новосибирской области сейчас прививают двумя вакцинами — в основном ставят «Спутник V»

В Новосибирской области сейчас прививают двумя вакцинами — в основном ставят «Спутник V»

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Вакцинация от коронавирусной инфекции, пусть и с натягом, продолжается — на этой неделе в Новосибирскую область поступили долгожданные 6500 доз вакцины «Спутник V». Всего в очереди на прививку записаны около 30 тысяч человек.

Кому можно ставить прививку? А кому она противопоказана? А кому можно ставить, но с осторожностью и под наблюдением лечащего врача? Мы изучили рекомендации Минздрава и сделали две картинки, которые помогут вам принять правильное решение.

Если даже изначально у вас не было противопоказаний, то они могут появиться после введения первой дозы вакцины

Если даже изначально у вас не было противопоказаний, то они могут появиться после введения первой дозы вакцины

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Минздрав РФ уточняет, что решение о вакцинации нужно принимать, оценив соотношение пользы и риска в каждой конкретной ситуации, поэтому при некоторых заболеваниях вакцина ставится с осторожностью.

В любом случае необходимо проконсультироваться с врачом

В любом случае необходимо проконсультироваться с врачом

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— У пациентов, получающих иммуносупрессивную терапию, и у пациентов с иммунодефицитом может не развиться достаточный иммунный ответ. Оценка напряженности поствакцинального протективного иммунитета должна проводиться методом иммуноферментного анализа IgМ и IgG с использованием тест-систем, специфичных к наличию S-белка или RBG домену S-белка вируса SАRS-СоV-2 не ранее, чем на 42-й день после I этапа вакцинации, — говорится в особых указаниях Минздрава РФ.

Ранее новосибирские врачи рассказывали, нужно ли ставить прививку тем, кто уже переболел коронавирусом. Ответ читайте тут.

СЮЖЕТ

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Тем временем продолжается дискуссия вокруг вакцины, которую разработал новосибирский «Вектор». На днях мы публиковали выдержки из открытого письма участников клинических испытаний. Если коротко, то люди встревожены результатами вакцинации.

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Минздрав РФвакцинаврачипротивопоказания«Спутник V»
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