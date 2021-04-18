Кому нельзя ставить «ЭпиВакКорону» — показываем в двух картинках (сохраните их)

У жителей Новосибирской области появился выбор — какой вакциной привиться от коронавируса. Если раньше в регион привозили только «Спутник V», то 14 апреля в Новосибирск поступила первая партия векторовской вакцины «ЭпиВакКорона». Ее смогут поставить себе 2430 человек.

Кому можно ставить эту вакцину? А кому нельзя или можно, но с осторожностью и обязательно после консультации с врачом? НГС изучил инструкцию к вакцине и информацию Роспотребнадзора РФ. Сохраняйте себе эти картинки — вдруг вы или ваши родные, знакомые захотят поставить себе «ЭпиВакКорону».