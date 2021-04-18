Кому нельзя ставить «ЭпиВакКорону» — показываем в двух картинках (сохраните их)

Эксперты назвали 11 противопоказаний для вакцинации «ЭпиВакКороной»
У жителей Новосибирской области появился выбор — какой вакциной привиться от коронавируса. Если раньше в регион привозили только «Спутник V», то 14 апреля в Новосибирск поступила первая партия векторовской вакцины «ЭпиВакКорона». Ее смогут поставить себе 2430 человек.
Кому можно ставить эту вакцину? А кому нельзя или можно, но с осторожностью и обязательно после консультации с врачом? НГС изучил инструкцию к вакцине и информацию Роспотребнадзора РФ. Сохраняйте себе эти картинки — вдруг вы или ваши родные, знакомые захотят поставить себе «ЭпиВакКорону».
«Вектор» приступил к выпуску первых промышленных партий вакцины в октябре 2020 года. За несколько месяцев удалось выпустить 50 тысяч доз вакцины, но почти все ушли в другие регионы.
Массовая вакцинация началась в апреле 2021 года. В регионы, по информации Роспотребнадзора, поставлено порядка 250 тысяч комплектов «ЭпиВакКороны». Вакцину вводят двукратно внутримышечно с интервалом в 2–3 недели.
Ранее вакцину «ЭпиВакКорона» обвиняли в неэффективности.
В конце марта участники клинических испытаний «ЭпиВакКороны» написали открытое письмо Минздраву и попросили провести открытое независимое исследование препарата. Они рассказали, что группа добровольцев провела свой эксперимент и результаты оказались странными.
Мы поговорили с теми, кто ставил себе «ЭпиВакКорону» и участвовал в испытаниях, об открытом письме, доверии к «Вектору» и защите от коронавирусной инфекции.
Также на днях у «Вектора» появилась новая таинственная вакцина от коронавируса — мы узнали, что о ней думают эксперты.
Если вы собираетесь привиться от коронавируса, то загляните в инструкцию НГС, как поставить себе прививку от ковида: инструкция в 10 карточках.