2 марта вторник
СЕЙЧАС -14°С
Пробки 6/10
usd 74.04
eur 89.45
Тема дняПервомайский сквер изменят. Публикуем макеты

Как поставить прививку от коронавируса, сколько ждать в очереди и можно ли выбрать вакцину: 10 полезных карточек

Как поставить прививку от коронавируса, сколько ждать в очереди и можно ли выбрать вакцину: 10 полезных карточек

В очереди на прививку уже больше 43 тысяч человек

4 818
89Обсудить

Поделиться

Вакцина не содержит «живой» вирус, который вызывает заболевание, поэтому заболеть самому или заразить кого-то из-за вакцинации невозможно

Вакцина не содержит «живой» вирус, который вызывает заболевание, поэтому заболеть самому или заразить кого-то из-за вакцинации невозможно

Поделиться

Как поставить прививку от коронавируса в Новосибирске

В Новосибирской области в самом разгаре вакцинация от коронавируса. Новые партии вакцин ждут с нетерпением, а новосибирцы готовы ждать прививку в очередях часами. При этом не обходится без странных случаев. Наш читатель Алексей решил воспользоваться возможностью и попытался записаться на вакцинацию. Но сложности получения прививки ожидали его еще на этапе записи на портале «Госуслуги». Что из этого вышло, вы можете почитать здесь. А мы в 10 карточках отвечаем на самые главные вопросы о вакцинации: почему приглашения на прививку можно ждать больше месяца, кому ее точно не поставят и может ли работодатель заставить вас ее сделать.

1

Как записаться на вакцинацию?

Записаться можно несколькими способами:

— через личный кабинет на портале gosuslugi.ru;

— через регистратуру поликлиники, к которой вы прикреплены;

— через единую регистратуру по номеру 124.

Поделиться

2

Прививку делают всем?

Если нет противопоказаний — то да. Вакцину поставят всем желающим. Но есть группы людей, которые находятся в приоритете, то есть им ставят прививку в первую очередь:

— лица старше 60 лет;

— работники социальной сферы, врачи, учителя;

— люди с хроническими заболеваниями.

Поделиться

3

Какие есть противопоказания к вакцинации?

Прививку точно не поставят, если у вас:

  • гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или к вакцине, содержащей аналогичные компоненты;
  • тяжелые аллергические реакции в истории болезни;
  • острые инфекционные и неинфекционные заболевания;
  • обострение хронических заболеваний. Вакцинацию проводят не ранее чем через 2–4 недели после выздоровления или ремиссии;
  • беременность и период грудного вскармливания;
  • возраст до 18 лет.

Поделиться

4

Сколько можно прождать в очереди и почему?

Всё зависит от поставок вакцины и распределения ее по медучреждениям. Когда в регион приходит новая партия, Минздрав НСО делает приказ, куда и сколько везти доз.

— По причине ориентировочных дат поставки вакцин в регион, в связи с удаленностью некоторых районов НСО от Новосибирска, где находится склад «Новосибоблфарма», а также с учетом непредсказуемости дорожной обстановки по маршруту доставки график поступления вакцины в медорганизации носит ориентировочный характер, — объяснили в региональном Минздраве.

Так что в очереди вы можете прождать и больше месяца — всё зависит от того, есть ли в списках те, кто находится в приоритете, и сколько доз получает регион и ваша поликлиника.

Поделиться

5

Сколько человек сейчас в очереди на вакцинацию?

На 19 февраля в Новосибирской области на вакцинацию от коронавируса записались 43 275 человек.

Поделиться

6

Можно ли заболеть от прививки или заразить другого человека?

Вакцина не содержит «живой» вирус, который вызывает заболевание, поэтому заболеть самому или заразить кого-то из-за вакцинации невозможно.

Поделиться

7

Можно ли выбрать вакцину, которую хочешь поставить?

Сейчас нет. Для вакцинации доступен пока только «Спутник V».

Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор» стала второй зарегистрированной в России. Но со временем вопросы к ней появились у добровольцев, принявших участие в испытаниях, и у ученых, которые начали сомневаться в эффективности препарата. Подробнее об этом вы можете почитать здесь.

Поделиться

8

Нужно ли носить маску после вакцинации?

Вакцинация не снимает с вас обязанности соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.

Поделиться

9

Может ли работодатель заставить вас сделать прививку?

По закону сделать он это не может — вакцинация добровольна. Но прививку от коронавируса внесли в национальный календарь, и некоторые люди, чтобы получить доступ к работе, должны ее поставить. Например, врачи и учителя. В противном случае работодатель вправе отстранить их от работы, но не уволить.

Поделиться

10

Сколько раз нужно будет прийти на вакцинацию?

«Спутник V» ставится двукратно с интервалом в три недели. Иммунитет вырабатывается через 21 день после второй вакцинации.

Поделиться

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК7
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

коронавирускоронавирус в Новосибирскевакцинация от COVID-19вакцинация от коронавируса
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (89)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...