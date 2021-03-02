Как поставить прививку от коронавируса, сколько ждать в очереди и можно ли выбрать вакцину: 10 полезных карточек

1
Как записаться на вакцинацию?
Записаться можно несколькими способами:
— через личный кабинет на портале gosuslugi.ru;
— через регистратуру поликлиники, к которой вы прикреплены;
— через единую регистратуру по номеру 124.
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2
Прививку делают всем?
Если нет противопоказаний — то да. Вакцину поставят всем желающим. Но есть группы людей, которые находятся в приоритете, то есть им ставят прививку в первую очередь:
— лица старше 60 лет;
— работники социальной сферы, врачи, учителя;
— люди с хроническими заболеваниями.
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3
Какие есть противопоказания к вакцинации?
Прививку точно не поставят, если у вас:
- гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или к вакцине, содержащей аналогичные компоненты;
- тяжелые аллергические реакции в истории болезни;
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания;
- обострение хронических заболеваний. Вакцинацию проводят не ранее чем через
2–4 неделипосле выздоровления или ремиссии;
- беременность и период грудного вскармливания;
- возраст до 18 лет.
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4
Сколько можно прождать в очереди и почему?
Всё зависит от поставок вакцины и распределения ее по медучреждениям. Когда в регион приходит новая партия, Минздрав НСО делает приказ, куда и сколько везти доз.
— По причине ориентировочных дат поставки вакцин в регион, в связи с удаленностью некоторых районов НСО от Новосибирска, где находится склад «Новосибоблфарма», а также с учетом непредсказуемости дорожной обстановки по маршруту доставки график поступления вакцины в медорганизации носит ориентировочный характер, — объяснили в региональном Минздраве.
Так что в очереди вы можете прождать и больше месяца — всё зависит от того, есть ли в списках те, кто находится в приоритете, и сколько доз получает регион и ваша поликлиника.
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5
Сколько человек сейчас в очереди на вакцинацию?
На 19 февраля в Новосибирской области на вакцинацию от коронавируса записались
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6
Можно ли заболеть от прививки или заразить другого человека?
Вакцина не содержит «живой» вирус, который вызывает заболевание, поэтому заболеть самому или заразить кого-то из-за вакцинации невозможно.
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7
Можно ли выбрать вакцину, которую хочешь поставить?
Сейчас нет. Для вакцинации доступен пока только «Спутник V».
Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор» стала второй зарегистрированной в России. Но со временем вопросы к ней появились у добровольцев, принявших участие в испытаниях, и у ученых, которые начали сомневаться в эффективности препарата. Подробнее об этом вы можете почитать здесь.
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8
Нужно ли носить маску после вакцинации?
Вакцинация не снимает с вас обязанности соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.
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9
Может ли работодатель заставить вас сделать прививку?
По закону сделать он это не может — вакцинация добровольна. Но прививку от коронавируса внесли в национальный календарь, и некоторые люди, чтобы получить доступ к работе, должны ее поставить. Например, врачи и учителя. В противном случае работодатель вправе отстранить их от работы, но не уволить.
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10
Сколько раз нужно будет прийти на вакцинацию?
«Спутник V» ставится двукратно с интервалом в три недели. Иммунитет вырабатывается через 21 день после второй вакцинации.
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