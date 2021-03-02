Как поставить прививку от коронавируса, сколько ждать в очереди и можно ли выбрать вакцину: 10 полезных карточек

Всё зависит от поставок вакцины и распределения ее по медучреждениям. Когда в регион приходит новая партия, Минздрав НСО делает приказ, куда и сколько везти доз.

— По причине ориентировочных дат поставки вакцин в регион, в связи с удаленностью некоторых районов НСО от Новосибирска, где находится склад «Новосибоблфарма», а также с учетом непредсказуемости дорожной обстановки по маршруту доставки график поступления вакцины в медорганизации носит ориентировочный характер, — объяснили в региональном Минздраве.

Так что в очереди вы можете прождать и больше месяца — всё зависит от того, есть ли в списках те, кто находится в приоритете, и сколько доз получает регион и ваша поликлиника.