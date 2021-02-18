«Утром здесь был мордобой»: новосибирцы четыре часа просидели в очереди на вакцинацию от ковида

В поликлинике № 27 сегодня днем, 18 февраля , столпились около ста человек в очереди на вакцинацию от коронавируса. Из-за задержек с поставкой вакцины люди провели в коридорах медучреждения минимум четыре часа.

— Тут 100 человек в очереди. Жду четыре часа. Хочется, чтобы это было известно нашему министру здравоохранения Константину Хальзову и его заместителю Елене Аксеновой, которые говорят, что всё у них организовано. Утром здесь вообще был мордобой. Люди не могут пробиться, — рассказал Виктор, читатель НГС. — Тут с завода сотрудников привезли. Они и не прививаются, и не работают — ждут, когда им поставят прививку.