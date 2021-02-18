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«Утром здесь был мордобой»: новосибирцы четыре часа просидели в очереди на вакцинацию от ковида

В поликлинике собрались около ста человек

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Очередь столпилась в длинном коридоре поликлиники на <nobr class="_">Рельсовой, 4</nobr>

Очередь столпилась в длинном коридоре поликлиники на Рельсовой, 4

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Новосибирцы четыре часа прождали в очереди на вакцинацию от ковида

В поликлинике № 27 сегодня днем, 18 февраля, столпились около ста человек в очереди на вакцинацию от коронавируса. Из-за задержек с поставкой вакцины люди провели в коридорах медучреждения минимум четыре часа.

— Тут 100 человек в очереди. Жду четыре часа. Хочется, чтобы это было известно нашему министру здравоохранения Константину Хальзову и его заместителю Елене Аксеновой, которые говорят, что всё у них организовано. Утром здесь вообще был мордобой. Люди не могут пробиться, — рассказал Виктор, читатель НГС. — Тут с завода сотрудников привезли. Они и не прививаются, и не работают — ждут, когда им поставят прививку.

Возмущенный пациент передал трубку медсестре поликлиники, которая заверила корреспондента, что в ближайшее время вакцину подвезут.

— Мы ждем от «Новосибоблфарм» с утра, — рассказала медсестра. — Людям предложено было разойтись по домам.

В итоге вакцину действительно привезли к 16:00.

В «Новосибоблфарм» рассказали, что приказ с разнарядкой от министерства получили только вчера под конец рабочего дня:

— Товар маркированный, его нужно собрать и это непросто — с соблюдением холодовой цепи и температурного режима. До обеда собрали и что успели — развезли, в том числе на Рельсовую. У нас срок установлен до 20 февраля. Транспорта у нас достаточно. Видимо, какая-то несостыковка произошла. Поликлиника не сориентировалась.

НГС направил запрос в Минздрав Новосибирской области с просьбой объяснить, почему возникают такие ситуации.

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вакцинациявакцинация от коронавируса
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