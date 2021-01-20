Ликбез о прививке от ковида. Опасно ли ставить пенсионерам? А если вы уже переболели? И еще 6 карточек

На этой неделе в Новосибирской области стартовала массовая вакцинация от коронавирусной инфекции: некоторые уже поставили себе прививку и рассказали о побочных эффектах. Как подготовиться к процедуре, можно ли прививаться пожилым людям и что делать тем, кто уже переболел ковидом? Публикуем полезные карточки.



Прививки от коронавируса уже поставили 4194 жителя Новосибирской области (данные на 18 января ). Из них двукратно — 2030 человек. Всего в регион пока поступило 14 642 дозы препарата « Спутник V » («Гам-КОВИД-Вак», разработанная Институтом Гамалеи) и 1000 флаконов вакцины «ЭпиВакКорона» (разработана «Вектором»), которая вводится дважды.