Ликбез о прививке от ковида. Опасно ли ставить пенсионерам? А если вы уже переболели? И еще 6 карточек

1
Хочу поставить прививку. Как записаться?
Вакцинация ведется только по предварительной записи на конкретное время.
— Записаться на процедуру можно в регистратуре поликлиники по месту прикрепления либо на портале госуслуг. Сегодня возможность записи через личный кабинет на госуслугах настроили 30 медицинских организаций, остальные — в процессе подключения, возможность записи для их пациентов появится в ближайшее время. Также главным врачам поручено обеспечить в своих регистратурах работу отдельного телефона, по которому будет идти запись на прививку, — сообщили в пресс-службе областного правительства.
Всего в регионе в ближайшее время будет работать 59 прививочных пунктов. Вакцину ставят бесплатно в рамках ОМС и добровольно.
2
Какие особенности есть у вакцины «Спутник V»?
Чаще всего новосибирцам сейчас ставят «Гам-КОВИД-Вак»: один флакон рассчитан на пятерых человек. На каждого пациента положено
Вакцину приносят в прививочный кабинет в специальной сумке, ей нужно примерно
3
Как подготовиться к прививке?
Главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков рассказывает, что особой подготовки перед вакцинацией проходить не нужно. Но можно сдать общий анализ крови, минимальную биохимию, чтобы не пропустить очаг «дремлющего» воспаления. Если человек здоров, соответственно, прием узких специалистов не нужен.
Перед вакцинацией всех осматривает терапевт, измеряет сатурацию, давление, изучает анамнез.
4
Кому противопоказана вакцинация?
— Так как вакцина новая, то после перенесенных острых заболеваний нужно выдержать минимум месяц. Любое обострение хронического заболевания в течение
5
А если я уже переболел коронавирусом?
Если кто-то уже переболел коронавирусной инфекцией, то в течение полугода ему нельзя ставить вакцину. Андрей Поздняков объясняет, нужно ли сдавать анализ на антитела перед вакцинацией:
— Информация по вопросу антител в разных источниках отличается. Где-то указывают, что при наличии в организме антител вакцинация не нужна, но в этой ситуации также есть различные мнения по поводу того, как часто нужно мониторить антитела: один раз в месяц или один раз в два месяца. Однозначной ясности нет, так как пока нет понятной закономерности сохранения или снижения уровня IgG у массы пациентов популяции. Поэтому мониторинг уровня антител IgG — желательная, но необязательная опция для решения вопроса о безусловной необходимости вакцинации.
6
Можно ли ставить прививку детям и пожилым людям?
Дети из вакцинации исключены, так как испытаний на маленьких пациентах не было, то есть ограничение по возрасту 18+ все-таки имеется.
Верхнего порогового значения для пожилых людей пока не вводят. В начале вакцинации пациенты 65+ исключались. Сейчас вакцинируют и после
7
Как оценить эффективность вакцинации?
— Эффективность вакцинации, если мы говорим про «
8
Какие симптомы могут появляться в организме после вакцинации?
В официальных источниках наиболее частые симптомы у добровольцев — это различные болевые ощущения в месте инъекций, субфебрильная температура (повышение температуры тела на протяжении недлительного времени в пределах
Ранее мы рассказывали, как чувствуют себя новосибирцы, которые уже поставили себе вакцину против коронавируса.