«Озноб просто дикий». Истории людей, привившихся от коронавируса. Какие побочные эффекты у них были?

— Как побочки резко начались, так резко и закончились. На следующий день после вакцинации мне позвонили из поликлиники, чтобы узнать о самочувствии. Посоветовали, что принимать (Александра пила парацетамол, после второй вакцины ей посоветовали супрастин. — Прим. ред.). Сказали, что это даже быстрый иммунный ответ, организм поборолся сразу же. Дальше никаких симптомов не было, — вспоминает Александра Стародубцева.



После второй вакцины температура сразу же поднялась до 37 градусов и держалась еще день. Больше никаких симптомов не было. Сейчас Александра чувствует себя хорошо.



«Озноб просто дикий»



Ксения Полынова не является медицинским сотрудником, но работает в Федеральном центре нейрохирургии в Новосибирске специалистом по маркетингу. Работодатель тоже предложил ей поставить « Спутник V »:



— У нас были составлены списки желающих поставить вакцину. Я сначала не хотела, потому что ждала векторовскую вакцину, но, посмотрев на коллег, кто что говорит, в последний момент решилась.