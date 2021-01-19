19 января вторник
СЕЙЧАС -18°С
Пробки 3/10
usd 73.97
eur 89.33
Тема дняКак Сибирь смывала грехи: 21 фото из проруби

Все новости

Все новости

«Озноб просто дикий». Истории людей, привившихся от коронавируса. Какие побочные эффекты у них были?

Температура, головные боли, гриппозное состояние — с чем еще столкнулись новосибирцы

1 839
9Обсудить

Поделиться

Пока большинству жителей Новосибирской области ставят вакцину «Гам-КОВИД-Вак», разработанную институтом Гамалеи. Но скоро в массовое производство выйдет вакцина от «Вектора»

Пока большинству жителей Новосибирской области ставят вакцину «Гам-КОВИД-Вак», разработанную институтом Гамалеи. Но скоро в массовое производство выйдет вакцина от «Вектора»

Поделиться

Новосибирцы рассказали о последствиях вакцинации от коронавируса

Сейчас поставить прививку от коронавируса может почти любой житель Новосибирска: в некоторые поликлиники уже вовсю записывают желающих получить временный иммунитет к COVID-19. Совсем скоро в регионе развернут 59 пунктов вакцинации.

— В минувшие выходные поступила очередная партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак». Всего регион получил уже 14 642 дозы вакцины «Спутник V», — рассказал накануне министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов. — Пока мы сохраняем приоритетность: врачи, учителя, социальные работники, люди с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой системы, ожирением, сахарным диабетом, граждане старше 65 лет. Также сотрудники общественного транспорта, коммунального хозяйства, правоохранительных органов. При дальнейшем поступлении вакцины категории будут расширяться.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

НГС нашел сибиряков, которые уже поставили прививку и получили сертификат. Они рассказали о побочных эффектах (температура была не у всех).


«Как побочки резко начались, так резко и закончились»

Александра Стародубцева — соцработник, поэтому на вакцинацию ее пригласили. Она поставила вакцину «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») в городской клинической поликлинике № 1.

— Я узнала о вакцине от работодателя: нам предложили поставить. Это было добровольно. Сначала проставили одну вакцину, недавно уже вторую. Написали в сертификате номер вакцины, поставили печать и выдали памятку, — рассказывает сибирячка.

Перед вакцинацией пациентам выдается такая памятка

Перед вакцинацией пациентам выдается такая памятка

Поделиться

В памятке указано, что побочные эффекты могут быть не более трех дней. Из пяти человек, которым поставили первую вакцину в тот же день, что и Александре, у четырех не было никаких побочных эффектов, только немного болела рука:

— Мне повезло, у меня побочные эффекты выразились больше всех. После 12 часов после вакцинации поднялась температура, лихорадило — буквально как по щелчку. Гриппозное состояние, когда тебя ломает. Температура поднялась до 37,7, я ее сбила — болела голова. Не могла спать. К утру температура снова поднялась — до 38,5.

Потом Александра опять сбивала температуру, та снова поднималась, но всё это происходило в течение суток.

О возможных побочных эффектах пациентов предупреждают

О возможных побочных эффектах пациентов предупреждают

Поделиться

— Как побочки резко начались, так резко и закончились. На следующий день после вакцинации мне позвонили из поликлиники, чтобы узнать о самочувствии. Посоветовали, что принимать (Александра пила парацетамол, после второй вакцины ей посоветовали супрастин. — Прим. ред.). Сказали, что это даже быстрый иммунный ответ, организм поборолся сразу же. Дальше никаких симптомов не было, — вспоминает Александра Стародубцева.

После второй вакцины температура сразу же поднялась до 37 градусов и держалась еще день. Больше никаких симптомов не было. Сейчас Александра чувствует себя хорошо.

«Озноб просто дикий»

Ксения Полынова не является медицинским сотрудником, но работает в Федеральном центре нейрохирургии в Новосибирске специалистом по маркетингу. Работодатель тоже предложил ей поставить «Спутник V»:

— У нас были составлены списки желающих поставить вакцину. Я сначала не хотела, потому что ждала векторовскую вакцину, но, посмотрев на коллег, кто что говорит, в последний момент решилась.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен
Перед вакцинацией пациентов осматривает терапевт: он может не&nbsp;допустить человека до процедуры

Перед вакцинацией пациентов осматривает терапевт: он может не допустить человека до процедуры

Поделиться

Ксения поставила вакцину в городской клинической поликлинике № 2 утром 29 декабря:

— Потом поехала по делам, которые закончились где-то в 20:30, и домой. Всё было хорошо. Как обычно, дома посмотрели фильм, и где-то ближе к 23:00 почувствовала слабость, начало ломить кости и мышцы. Измерила температуру — 37,2, выше не поднималась. Но при этом были ломота и озноб просто дикий. Я набрала себе жаропонижающих на ночь, но не принимала. Ночь прошла нормально, я не просыпалась. Утром встала как обычно — без температуры, ломоты и озноба.

На этой неделе Ксения Полыванова поедет ставить вторую вакцину, потому что уже прошло три недели. Она добавила, что на сайте «Госуслуги» нужно вести дневник самонаблюдений в личном кабинете, потом ей пришлют сертификат.

«У некоторых еще до прививки температура поднималась»

— Мы с мужем весь декабрь мониторили информацию, как нам попасть на эту прививку. Спросили в поликлинике № 21 на улице Мира, можем ли поставить, и нас пригласили. 14 января мы поставили вакцину первый раз — с превеликим удовольствием. Мы много читали о побочных эффектах, слушали много негативного об этой вакцине, но наш настрой, видимо, помог: никаких побочных эффектов не было. У некоторых в очереди еще до прививки температура и давление поднимались. Всё от настроя зависит, — рассказывает о своих ощущениях Наталья Руднева, которая тоже уже успела поставить себе вакцину, хоть и просто относится к категории желающих.

Эта вакцина хранится в специальной морозильной камере при температуре не выше минус&nbsp;<nobr class="_">18 °С</nobr>

Эта вакцина хранится в специальной морозильной камере при температуре не выше минус 18 °С

Поделиться

Наталья поясняет, что они ставили вакцину с удовольствием, потому что понимают, как плохо бывает пациентам с коронавирусной инфекцией. У них с супругом сильно болеют родители и брат мужа:

— Сколько уже можно трястись из-за этой болезни?! Уж лучше поставить вакцину и не переживать. Мы советовались еще со знакомыми врачами и профессорами, прежде чем пойти.

Сейчас на вакцинацию можно записаться через «Госуслуги» или в регистратуре медучреждения. Если поликлиника пока не работает как пункт вакцинации, то вас направят в другое место

Сейчас на вакцинацию можно записаться через «Госуслуги» или в регистратуре медучреждения. Если поликлиника пока не работает как пункт вакцинации, то вас направят в другое место

Поделиться

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

Если вы тоже поставили вакцину против коронавируса или столкнулись со сложностями, расскажите об этом медицинскому обозревателю Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845-55-78 (WhatsApp, СМС, Telegram).

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

вакцинамедицинакоронавирус в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (9)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...