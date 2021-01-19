«Озноб просто дикий». Истории людей, привившихся от коронавируса. Какие побочные эффекты у них были?

Новосибирцы рассказали о последствиях вакцинации от коронавируса
Сейчас поставить прививку от коронавируса может почти любой житель Новосибирска: в некоторые поликлиники уже вовсю записывают желающих получить временный иммунитет к COVID-19. Совсем скоро в регионе развернут 59 пунктов вакцинации.
— В минувшие выходные поступила очередная партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак». Всего регион получил уже
НГС нашел сибиряков, которые уже поставили прививку и получили сертификат. Они рассказали о побочных эффектах (температура была не у всех).
«Как побочки резко начались, так резко и закончились»
Александра Стародубцева — соцработник, поэтому на вакцинацию ее пригласили. Она поставила вакцину «Гам-КОВИД-Вак» («
— Я узнала о вакцине от работодателя: нам предложили поставить. Это было добровольно. Сначала проставили одну вакцину, недавно уже вторую. Написали в сертификате номер вакцины, поставили печать и выдали памятку, — рассказывает сибирячка.
В памятке указано, что побочные эффекты могут быть не более трех дней. Из пяти человек, которым поставили первую вакцину в тот же день, что и Александре, у четырех не было никаких побочных эффектов, только немного болела рука:
— Мне повезло, у меня побочные эффекты выразились больше всех. После 12 часов после вакцинации поднялась температура, лихорадило — буквально как по щелчку. Гриппозное состояние, когда тебя ломает. Температура поднялась до 37,7, я ее сбила — болела голова. Не могла спать. К утру температура снова поднялась — до 38,5.
Потом Александра опять сбивала температуру, та снова поднималась, но всё это происходило в течение суток.
— Как побочки резко начались, так резко и закончились. На следующий день после вакцинации мне позвонили из поликлиники, чтобы узнать о самочувствии. Посоветовали, что принимать (Александра пила парацетамол, после второй вакцины ей посоветовали супрастин. — Прим. ред.). Сказали, что это даже быстрый иммунный ответ, организм поборолся сразу же. Дальше никаких симптомов не было, — вспоминает Александра Стародубцева.
После второй вакцины температура сразу же поднялась до 37 градусов и держалась еще день. Больше никаких симптомов не было. Сейчас Александра чувствует себя хорошо.
«Озноб просто дикий»
Ксения Полынова не является медицинским сотрудником, но работает в Федеральном центре нейрохирургии в Новосибирске специалистом по маркетингу. Работодатель тоже предложил ей поставить «
— У нас были составлены списки желающих поставить вакцину. Я сначала не хотела, потому что ждала векторовскую вакцину, но, посмотрев на коллег, кто что говорит, в последний момент решилась.
Ксения поставила вакцину в городской клинической поликлинике
— Потом поехала по делам, которые закончились где-то в 20:30, и домой. Всё было хорошо. Как обычно, дома посмотрели фильм, и где-то ближе к 23:00 почувствовала слабость, начало ломить кости и мышцы. Измерила температуру — 37,2, выше не поднималась. Но при этом были ломота и озноб просто дикий. Я набрала себе жаропонижающих на ночь, но не принимала. Ночь прошла нормально, я не просыпалась. Утром встала как обычно — без температуры, ломоты и озноба.
На этой неделе Ксения Полыванова поедет ставить вторую вакцину, потому что уже прошло три недели. Она добавила, что на сайте «Госуслуги» нужно вести дневник самонаблюдений в личном кабинете, потом ей пришлют сертификат.
«У некоторых еще до прививки температура поднималась»
— Мы с мужем весь декабрь мониторили информацию, как нам попасть на эту прививку. Спросили в поликлинике
Наталья поясняет, что они ставили вакцину с удовольствием, потому что понимают, как плохо бывает пациентам с коронавирусной инфекцией. У них с супругом сильно болеют родители и брат мужа:
— Сколько уже можно трястись из-за этой болезни?! Уж лучше поставить вакцину и не переживать. Мы советовались еще со знакомыми врачами и профессорами, прежде чем пойти.
Если вы тоже поставили вакцину против коронавируса или столкнулись со сложностями, расскажите об этом медицинскому обозревателю Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону