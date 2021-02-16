В Новосибирск пришла новая партия вакцины от коронавируса «Спутник V»

16 февраля в Новосибирскую область поступило 15 100 доз вакцины «Спутник V» от COVID-19 . Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

— На сегодняшний день работает 70 пунктов вакцинации. Несколькими днями ранее в Новосибирскую область также поступила крупная партия — более 20 тысяч доз. В целом за все время массовой вакцинации уже получено 75 062 дозы, — сообщили в пресс-службе.