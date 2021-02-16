В Новосибирск пришла новая партия вакцины от коронавируса «Спутник V»

16 февраля в Новосибирскую область поступило
— На сегодняшний день работает 70 пунктов вакцинации. Несколькими днями ранее в Новосибирскую область также поступила крупная партия — более 20 тысяч доз. В целом за все время массовой вакцинации уже получено
По информации правительства, сегодня уже вакцинированы
Сделать прививку против коронавируса можно во взрослых поликлиниках. Записаться на вакцинацию можно по телефонам сall-центров поликлиник, на портале госуслуг и по телефону единой регистратуры 124.
Возможность записаться в список ожидающих вакцины появилась на портале «Госуслуги» с 1 февраля. Почти сразу сибиряки стали жаловаться на отсутствие вакцины — главврачи поликлиник рассказали, что с поставкой лекарства были задержки, а в некоторых поликлиниках очередь растянулась на 2,5 месяца.
НГС нашел сибиряков, которые уже поставили прививку и получили сертификат. Они рассказали о побочных эффектах.