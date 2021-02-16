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В Новосибирск пришла новая партия вакцины от коронавируса «Спутник V»

На прошлой неделе прививку ожидали около 30 тысяч человек

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Поставить прививку можно в поликлинике или мобильном пункте

Поставить прививку можно в поликлинике или мобильном пункте

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16 февраля в Новосибирскую область поступило 15 100 доз вакцины «Спутник V» от COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

— На сегодняшний день работает 70 пунктов вакцинации. Несколькими днями ранее в Новосибирскую область также поступила крупная партия — более 20 тысяч доз. В целом за все время массовой вакцинации уже получено 75 062 дозы, — сообщили в пресс-службе.

По информации правительства, сегодня уже вакцинированы 35 629 жителей региона, из них 11 117 человек — двумя компонентами. На прошлой неделе замминистра регионального Минздрава Елена Аксёнова говорила о том, что в листах ожидания на прививку числятся порядка 30 тысяч человек.

Сделать прививку против коронавируса можно во взрослых поликлиниках. Записаться на вакцинацию можно по телефонам сall-центров поликлиник, на портале госуслуг и по телефону единой регистратуры 124.

Возможность записаться в список ожидающих вакцины появилась на портале «Госуслуги» с 1 февраля. Почти сразу сибиряки стали жаловаться на отсутствие вакцины — главврачи поликлиник рассказали, что с поставкой лекарства были задержки, а в некоторых поликлиниках очередь растянулась на 2,5 месяца.

НГС нашел сибиряков, которые уже поставили прививку и получили сертификат. Они рассказали о побочных эффектах.

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лечениепрофилактикакоронавирус в Новосибирске
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