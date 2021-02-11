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30 тысяч новосибирцев «зависли» в листах ожидания на вакцину от COVID-19

Вакцины пока не хватает. Очередная партия поступит на этой неделе

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Вакцина от коронавируса закончилась в новосибирских поликлиниках в конце января

Вакцина от коронавируса закончилась в новосибирских поликлиниках в конце января

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Прививку от коронавируса в Новосибирской области ждут 30 тысяч человек

На этой неделе в Новосибирскую область должны поступить 20 тысяч доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщила замминистра регионального Минздрава Елена Аксёнова:

— Уже вакцинировано 30 638 человек, из них полностью закончили цикл вакцинации — 6144. Всего на территорию области поступило 39 802 дозы вакцины. И в ближайшие дни ожидается поступление 20 тысяч доз вакцины. Кроме того, развернуто 65 пунктов вакцинации и сформировано 29 мобильных бригад для выезда на предприятия, в учреждения.

По словам Елены Аксёновой, сейчас в листах ожидания числятся порядка 30 тысяч человек.

— Запись на вакцинацию продолжается. Листы желающих формируются. Мы призываем активно записываться, ни один не останется неохваченным, — пообещала заместитель министра.

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Возможность записаться в список ожидающих вакцины появилась на портале «Госуслуги» с 1 февраля.

НГС нашел сибиряков, которые уже поставили прививку и получили сертификат. Они рассказали о побочных эффектах.

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COVID-19вакцина от коронавируса
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