30 тысяч новосибирцев «зависли» в листах ожидания на вакцину от COVID-19

Прививку от коронавируса в Новосибирской области ждут
На этой неделе в Новосибирскую область должны поступить 20 тысяч доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщила замминистра регионального Минздрава Елена Аксёнова:
— Уже вакцинировано
По словам Елены Аксёновой, сейчас в листах ожидания числятся порядка 30 тысяч человек.
— Запись на вакцинацию продолжается. Листы желающих формируются. Мы призываем активно записываться, ни один не останется неохваченным, — пообещала заместитель министра.
Возможность записаться в список ожидающих вакцины появилась на портале «Госуслуги» с
НГС нашел сибиряков, которые уже поставили прививку и получили сертификат. Они рассказали о побочных эффектах.