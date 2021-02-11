30 тысяч новосибирцев «зависли» в листах ожидания на вакцину от COVID-19

На этой неделе в Новосибирскую область должны поступить 20 тысяч доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщила замминистра регионального Минздрава Елена Аксёнова:



— Уже вакцинировано 30 638 человек, из них полностью закончили цикл вакцинации — 6144. Всего на территорию области поступило 39 802 дозы вакцины. И в ближайшие дни ожидается поступление 20 тысяч доз вакцины. Кроме того, развернуто 65 пунктов вакцинации и сформировано 29 мобильных бригад для выезда на предприятия, в учреждения.

По словам Елены Аксёновой, сейчас в листах ожидания числятся порядка 30 тысяч человек.

