5 февраля пятница
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 7/10
usd 75.73
eur 90.92
Тема дняЛедяная глыба рухнула на автомобиль

Все новости

Все новости

«Расписано даже в выходные дни»: почему новосибирцы не могут поставить прививку от COVID-19

В конце января в поликлиниках закончилась вакцина от коронавируса, но на этой неделе пришла новая партия

644
20Обсудить

Поделиться

Всего на территорию региона поступило более 32 тысяч доз вакцины

Всего на территорию региона поступило более 32 тысяч доз вакцины

Поделиться

Новосибирцев записывают в лист ожидания на прививку от коронавируса

Новосибирцев, желающих получить прививку от коронавируса, стали записывать в лист ожидания. О том, что с 1 февраля на портале госуслуг появилась возможность записаться в список ожидающих вакцины, рассказала замминистра регионального Министерства здравоохранения Елена Аксёнова.

— Территориальная поликлиника видит записанных, определяет приоритеты, понимает количество у них вакцин и планирует вакцинацию. Поэтому мы рекомендовали при записи в лист ожидания дожидаться звонка из call-центра поликлиники с уточнением даты и времени вакцинации непосредственно, — сообщала замминистр регионального Министерства здравоохранения Елена Аксёнова.

На этой неделе в нашу редакцию поступало много жалоб на то, что в разных поликлиниках города закончилась вакцина от коронавируса — всех желающих заносят в лист ожидания. В региональном Министерстве здравоохранения уточнили, что очередная партия вакцин от COVID-19 поступила на этой неделе — 17 100 доз.

— Вакцина у нас не пропадала, мы получаем централизованные поставки по разнарядке Министерства здравоохранения РФ. Все вакцины отгружаются в наши территориальные поликлиники в зависимости от контингента и прикрепленного населения. Также последняя партия, которая была на этой неделе, отгружена абсолютно во все медицинские организации Новосибирской области, — объяснила замминистр здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова.

Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, всего на территорию региона поступило более 32 тысяч доз.

Всего, по данным регионального Минздрава, прививку от коронавируса поставили более 1<nobr class="_">5 тысяч</nobr> жителей Новосибирской области. Из&nbsp;них вторым компонентом привито <nobr class="_">3182 гражданина</nobr>

Всего, по данным регионального Минздрава, прививку от коронавируса поставили более 15 тысяч жителей Новосибирской области. Из них вторым компонентом привито 3182 гражданина

Поделиться

Сибиряки не могут поставить вакцину от COVID-19

Всю неделю в нашу редакцию поступают жалобы новосибирцев на то, что в городских поликлиниках закончилась вакцина от коронавируса.

Проблемы с вакцинацией от коронавируса есть в городской поликлинике № 16.

— Я еще в январе по телефону единой регистратуры 124 записался на вакцинацию от коронавируса. Правда, оператор мне не сообщила сроки, предложила подождать звонка из поликлиники. 4 февраля я зашел на интернет-сайт Reg.nso.ru, где была техническая возможность записаться на вакцинацию в своей поликлинике № 16. В частности на 5 февраля. Сейчас мне отзвонились из нее и сообщили, что в поликлинике отсутствует вакцина и что за два дня до ее появления будут прозванивать пациентов, — сообщил накануне читатель НГС Кирилл Марьин, житель Новосибирска.

Другой житель Новосибирска рассказал, что в поликлинике № 16 не могут поставить вакцину он и его родные с 28 января. В регистратуре ему сказали, что закончилась вакцина. Мужчина перезаписывался на другие дни. Но после нескольких попыток ему предложили записаться в другую поликлинику, сообщив, что не знают, когда появится вакцина.

С такой же проблемой столкнулись пациенты городских поликлиник № 1, 2 и 12 — всех пациентов вносят в лист ожидания, сообщая, что в поликлинике закончилась вакцина.

— В поликлинике № 1 по телефону сообщили, что записаться к ним на вакцинацию можно, но очередь уже 2,5 месяца. Если, например, сегодня человек запишется в очередь на вакцинацию в поликлинику № 1, то на саму вакцину он попадет не раньше, чем через 2 месяца, из-за очереди, — сообщил в редакцию читатель НГС.

Жители Новосибирска жалуются, что вакцина закончилась в городских поликлиниках <nobr class="_">28 января</nobr><br>

Жители Новосибирска жалуются, что вакцина закончилась в городских поликлиниках 28 января

Поделиться

В единой регистратуре по номеру 124 новосибирцам сообщают: сейчас можно записаться только в лист ожидания в поликлинику по месту жительства.

По телефону в регистратуре поликлиники № 2 также вчера отвечали, что данные пациентов вносятся только в лист ожидания.

— Мы данные вносим в лист ожидания, потом мы перезваниваем и говорим, в какой день подойти. Примерно запись через две недели, может, даже раньше, — говорят жителям в регистратуре поликлиники.

В регистратуре городской поликлиники № 16 горожанам сообщают, что записаться можно только в лист ожидания.

— У нас, к сожалению, вакцина закончилась. Когда она поступит, мы пока не знаем. Можем записать на лист ожидания, это значит, как поступит вакцина и подойдет очередь — тогда мы позвоним дня за два и скажем, когда приходить и ставить. На определенную дату записать не можем, — объясняют в регистратуре городской поликлиники № 16.

Главные врачи об отсутствии вакцины

Руководители новосибирских поликлиник сообщили, что в городе действительно с конца января была задержка в поставках вакцины. Но на данный момент в область поступила новая партия, которая распределяется по всем прививочным пунктам.

— Вакцина закончилась как у всех — в конце января. Мы привили 842 человека — у нас было столько доз. Сейчас вакцина поступила, лист ожидания составлялся регулярно. Мы всем объясняли, когда будет вакцина. Вакцина сейчас поступает, мы со вчерашнего дня всех прививаем в соответствии с листом ожидания, — рассказала Лариса Федина, главный врач поликлиники № 12.

Вакцина от коронавируса должна храниться в специальных холодильниках

Вакцина от коронавируса должна храниться в специальных холодильниках

Поделиться

— Да, действительно была задержка в поставках. Но мы всех пациентов предупредили. Уже со вторника мы вновь возобновили прививочную кампанию. Дело в том, что одна вакцина в ампуле рассчитана на 5 человек. Поэтому нужно, чтобы приходили по пять человек, при этом минимально контактировали между собой, — рассказал главный врач поликлиники № 1 Сергей Дорофеев.

На вопрос о том, почему пациенты поликлиники № 1 могут ждать прививки от коронавируса до 2 месяцев, главный врач ответил, что для хранения вакцины необходимы специальные холодильники. Главный врач добавил, что прививочный кабинет работает 12 часов, включая выходные.

— Всего необходимо поставить 20–30 тысяч доз вакцины. А на это потребуется от 3 до 4 месяцев. Мы можем успеть поставить за этот срок при условии, что будут ритмичные поставки, — добавил врач.

Из-за задержки поставок в городских поликлиниках в конце января закончилась вакцина от COVID-19. Но сейчас ампулы вновь начали поставлять в медицинские учреждения

Из-за задержки поставок в городских поликлиниках в конце января закончилась вакцина от COVID-19. Но сейчас ампулы вновь начали поставлять в медицинские учреждения

Поделиться

Главный врач городской поликлиники № 16 Оксана Шелякина объяснила, что в поликлинике действительно с конца января не было вакцины.

— Данная картина наблюдается во всем городе. На сегодняшний день уже идет поступление вакцин повсеместно. Сегодня мы получили 150 доз — мы их сразу же вводим. В понедельник нас обеспечат еще дозами. Расчет доз делается не сразу на все население, а его подвозят по определенному графику. Потому что есть специфика хранения вакцины — требуются холодильники с низкими показателями температур до — 25 градус. Не во всех учреждениях есть нужное количество холодильников, — рассказала журналисту НГС главный врач ГКП № 16.

По ее словам, проходная мощность прививочного кабинета, в среднем, около 300 человек за две смены.

— Все те списки пациентов, которые у нас существуют, а их всех свыше тысячи, те, кто обращался, они все записаны. Работа расписана даже в выходные дни. Сейчас все еще упирается на объемы, которые выделяются на каждое медучреждение. Постановка на очередь уже говорит о том, что пациент учитывается, — добавила во время телефонного разговора Оксана Шелякина.

В личном кабинете на сайте «Госуслуг» ближайшая дата, на которую можно записаться, чтобы поставить прививку от коронавируса в ГКБ № 2 — 16 февраля

В личном кабинете на сайте «Госуслуг» ближайшая дата, на которую можно записаться, чтобы поставить прививку от коронавируса в ГКБ № 2 — 16 февраля

Поделиться

НГС нашел сибиряков, которые уже поставили прививку и получили сертификат. Они рассказали о побочных эффектах (температура была не у всех).

Также ранее в Минздраве Новосибирской области заявили, что работодатель вправе отстранять от работы врачей, учителей и соцработников, если те откажутся ставить прививку от ковида. Жалобы на принудительную вакцинацию уже поступили в редакцию НГС. Мы спросили у адвоката: законно ли такое требование?

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

Новосибирсккоронавирусвакцина от COVID-19
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (20)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...