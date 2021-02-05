«Расписано даже в выходные дни»: почему новосибирцы не могут поставить прививку от COVID-19

Новосибирцев записывают в лист ожидания на прививку от коронавируса
Новосибирцев, желающих получить прививку от коронавируса, стали записывать в лист ожидания. О том, что
— Территориальная поликлиника видит записанных, определяет приоритеты, понимает количество у них вакцин и планирует вакцинацию. Поэтому мы рекомендовали при записи в лист ожидания дожидаться звонка из call-центра поликлиники с уточнением даты и времени вакцинации непосредственно, — сообщала замминистр регионального Министерства здравоохранения Елена Аксёнова.
На этой неделе в нашу редакцию поступало много жалоб на то, что в разных поликлиниках города закончилась вакцина от коронавируса — всех желающих заносят в лист ожидания. В региональном Министерстве здравоохранения уточнили, что очередная партия вакцин от COVID-19 поступила на этой неделе —
— Вакцина у нас не пропадала, мы получаем централизованные поставки по разнарядке Министерства здравоохранения РФ. Все вакцины отгружаются в наши территориальные поликлиники в зависимости от контингента и прикрепленного населения. Также последняя партия, которая была на этой неделе, отгружена абсолютно во все медицинские организации Новосибирской области, — объяснила замминистр здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова.
Как сообщает региональное Министерство здравоохранения, всего на территорию региона поступило более 32 тысяч доз.
Сибиряки не могут поставить вакцину от COVID-19
Всю неделю в нашу редакцию поступают жалобы новосибирцев на то, что в городских поликлиниках закончилась вакцина от коронавируса.
Проблемы с вакцинацией от коронавируса есть в городской поликлинике
— Я еще в январе по телефону единой регистратуры 124 записался на вакцинацию от коронавируса. Правда, оператор мне не сообщила сроки, предложила подождать звонка из поликлиники.
Другой житель Новосибирска рассказал, что в поликлинике
С такой же проблемой столкнулись пациенты городских поликлиник
— В поликлинике
В единой регистратуре по номеру 124 новосибирцам сообщают: сейчас можно записаться только в лист ожидания в поликлинику по месту жительства.
По телефону в регистратуре поликлиники
— Мы данные вносим в лист ожидания, потом мы перезваниваем и говорим, в какой день подойти. Примерно запись через две недели, может, даже раньше, — говорят жителям в регистратуре поликлиники.
В регистратуре городской поликлиники
— У нас, к сожалению, вакцина закончилась. Когда она поступит, мы пока не знаем. Можем записать на лист ожидания, это значит, как поступит вакцина и подойдет очередь — тогда мы позвоним дня за два и скажем, когда приходить и ставить. На определенную дату записать не можем, — объясняют в регистратуре городской поликлиники
Главные врачи об отсутствии вакцины
Руководители новосибирских поликлиник сообщили, что в городе действительно с конца января была задержка в поставках вакцины. Но на данный момент в область поступила новая партия, которая распределяется по всем прививочным пунктам.
— Вакцина закончилась как у всех — в конце января. Мы привили 842 человека — у нас было столько доз. Сейчас вакцина поступила, лист ожидания составлялся регулярно. Мы всем объясняли, когда будет вакцина. Вакцина сейчас поступает, мы со вчерашнего дня всех прививаем в соответствии с листом ожидания, — рассказала Лариса Федина, главный врач поликлиники
— Да, действительно была задержка в поставках. Но мы всех пациентов предупредили. Уже со вторника мы вновь возобновили прививочную кампанию. Дело в том, что одна вакцина в ампуле рассчитана на 5 человек. Поэтому нужно, чтобы приходили по пять человек, при этом минимально контактировали между собой, — рассказал главный врач поликлиники
На вопрос о том, почему пациенты поликлиники
— Всего необходимо поставить 20–30 тысяч доз вакцины. А на это потребуется от 3 до 4 месяцев. Мы можем успеть поставить за этот срок при условии, что будут ритмичные поставки, — добавил врач.
Главный врач городской поликлиники
— Данная картина наблюдается во всем городе. На сегодняшний день уже идет поступление вакцин повсеместно. Сегодня мы получили 150 доз — мы их сразу же вводим. В понедельник нас обеспечат еще дозами. Расчет доз делается не сразу на все население, а его подвозят по определенному графику. Потому что есть специфика хранения вакцины — требуются холодильники с низкими показателями температур до — 25 градус. Не во всех учреждениях есть нужное количество холодильников, — рассказала журналисту НГС главный врач ГКП
По ее словам, проходная мощность прививочного кабинета, в среднем, около 300 человек за две смены.
— Все те списки пациентов, которые у нас существуют, а их всех свыше тысячи, те, кто обращался, они все записаны. Работа расписана даже в выходные дни. Сейчас все еще упирается на объемы, которые выделяются на каждое медучреждение. Постановка на очередь уже говорит о том, что пациент учитывается, — добавила во время телефонного разговора Оксана Шелякина.
НГС нашел сибиряков, которые уже поставили прививку и получили сертификат. Они рассказали о побочных эффектах (температура была не у всех).
Также ранее в Минздраве Новосибирской области заявили, что работодатель вправе отстранять от работы врачей, учителей и соцработников, если те откажутся ставить прививку от ковида. Жалобы на принудительную вакцинацию уже поступили в редакцию НГС. Мы спросили у адвоката: законно ли такое требование?