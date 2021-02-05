«Расписано даже в выходные дни»: почему новосибирцы не могут поставить прививку от COVID-19

Проблемы с вакцинацией от коронавируса есть в городской поликлинике № 16 .

— Я еще в январе по телефону единой регистратуры 124 записался на вакцинацию от коронавируса. Правда, оператор мне не сообщила сроки, предложила подождать звонка из поликлиники. 4 февраля я зашел на интернет-сайт Reg.nso.ru, где была техническая возможность записаться на вакцинацию в своей поликлинике № 16 . В частности на 5 февраля . Сейчас мне отзвонились из нее и сообщили, что в поликлинике отсутствует вакцина и что за два дня до ее появления будут прозванивать пациентов, — сообщил накануне читатель НГС Кирилл Марьин, житель Новосибирска.

Другой житель Новосибирска рассказал, что в поликлинике № 16 не могут поставить вакцину он и его родные с 28 января . В регистратуре ему сказали, что закончилась вакцина. Мужчина перезаписывался на другие дни. Но после нескольких попыток ему предложили записаться в другую поликлинику, сообщив, что не знают, когда появится вакцина.