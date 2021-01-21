В Новосибирске врачей и учителей могут отстранить от работы за отказ от ковид-прививки (такие жалобы уже есть)

Минздрав НСО заявил об обязанности врачей и учителей прививаться от ковида
В Минздраве Новосибирской области заявили, что работодатель вправе отстранять от работы врачей, учителей и соцработников, если те откажутся ставить прививку от ковида. Жалобы на принудительную вакцинацию уже поступили в редакцию НГС. Мы спросили у адвоката: законно ли такое требование?
Внесли в календарь прививок
Сегодня во время прямого эфира на канале ОТС замминистра здравоохранения Новосибирской области Елена Аксёнова заявила, что у работодателей есть право отстранять от работы отказывающихся вакцинироваться.
— Врачи, учителя, социальные работники должны прививаться по национальному календарю. У этой группы есть обязанность вакцинироваться, любой вакциной. Я имею в виду не только ковид, но грипп, корь. И в целом у работодателя есть возможность регулировать это в рамках трудового законодательства — в части дальнейшего допуска сотрудника, у которого противопоказаний нет к вакцинации и вакцинация ему лечащим врачом разрешена, но он категорически отказывается. Потому что такой сотрудник начинает представлять угрозу, — рассказала Елена Аксёнова.
Первые жалобы
Несколько жительниц Новосибирска уже заявили о том, что на работе стали требовать прививки.
— Прямых угроз не было, но отстранение от работы — да. Везде прописано, что если календарные прививки не ставишь, то отстранен. А вакцину против коронавируса внесли в календарь. Перед Новым годом говорили, что заставлять ставить не будут. Сейчас на прямой вопрос «Можно увольняться?» получили резкий ответ «Да». У сестры астма и аллергия, боится, что вакцина не протестирована. А таких людей, как она, как раз с осторожностью прививают, — рассказала читательница НГС о ситуации, в которую попала ее сестра-учительница.
При этом директор школы-интерната
Другая сибирячка рассказывает, что работает в системе здравоохранения. Она отказалась называть учреждение и должность, но при этом заявила, что работодатель заставляет вакцинироваться.
— Собирают списки, утверждают графики. Грозят увольнением, — рассказывает женщина.
А что в законе?
Адвокат по медицинским делам Юлия Казанцева объяснила, что отстранение сотрудника в этой ситуации будет законно.
— Вакцинация у нас добровольная. Но есть список профессий, которые должны быть вакцинированы. Если работник отказывается, то в этом случае работодатель его может отстранить, при этом зарплата человеку выплачиваться не будет. Это регулируется несколькими законами —
Она добавила, что даже медотвод (такой документ может выдаваться врачом людям с противопоказаниями к вакцинации. — Прим. ред.) не гарантия того, что работодатель не отстранит от работы.
— При медотводе вопрос решается по договоренности с работодателем. И человек также может быть не допущен к работе, — рассказала Юлия Казанцева.
Сегодня министр здравоохранения НСО Константин Хальзов рассказал, появятся ли в Новосибирской области какие-то специальные документы для тех, кто привился от коронавируса.
В России уже несколько дней обсуждается введение ковид-паспортов — особых сертификатов для тех, кто привился от коронавируса. Началось всё с того, что антиковидный паспорт решили ввести в Башкортостане: 18 января об этом сообщили на оперативном совещании в правительстве региона.