В Новосибирске врачей и учителей могут отстранить от работы за отказ от ковид-прививки (такие жалобы уже есть)

— Врачи, учителя, социальные работники должны прививаться по национальному календарю. У этой группы есть обязанность вакцинироваться, любой вакциной. Я имею в виду не только ковид, но грипп, корь. И в целом у работодателя есть возможность регулировать это в рамках трудового законодательства — в части дальнейшего допуска сотрудника, у которого противопоказаний нет к вакцинации и вакцинация ему лечащим врачом разрешена, но он категорически отказывается. Потому что такой сотрудник начинает представлять угрозу, — рассказала Елена Аксёнова.



Первые жалобы

Несколько жительниц Новосибирска уже заявили о том, что на работе стали требовать прививки.

— Прямых угроз не было, но отстранение от работы — да. Везде прописано, что если календарные прививки не ставишь, то отстранен. А вакцину против коронавируса внесли в календарь. Перед Новым годом говорили, что заставлять ставить не будут. Сейчас на прямой вопрос «Можно увольняться?» получили резкий ответ «Да». У сестры астма и аллергия, боится, что вакцина не протестирована. А таких людей, как она, как раз с осторожностью прививают, — рассказала читательница НГС о ситуации, в которую попала ее сестра-учительница.