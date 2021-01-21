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Башкортостан вводит ковид-паспорта. Сделает ли так же Новосибирская область? Ответ Минздрава

Константин Хальзов считает, что паспорта были бы полезны для туристов

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В ковид-паспортах будет информация об антителах, которые были получены при вакцинации или из-за болезни

В ковид-паспортах будет информация об антителах, которые были получены при вакцинации или из-за болезни

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НСО посмотрит на опыт Башкортостана перед введением ковид-паспортов

Министр здравоохранения НСО Константин Хальзов рассказал, появятся ли в Новосибирской области какие-то специальные документы для тех, кто привился от коронавируса. В начале недели антиковидный паспорт решили ввести в Башкортостане.

— В целом пока непонятно, для чего QR-коды вводятся в некоторых регионах сейчас. А паспорт вакцинирования — это, наверное, в перспективе очень важно для тех, кто передвигается по России и за рубежом. Это предполагается делать через портал госуслуг. Посмотрим на опыт Башкирии и что это даст. На территории Новосибирской области пока не планируется, — рассказал министр.

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Замминистра Елена Аксёнова во время прямого эфира на канале ОТС также высказалась о возможных паспортах вакцинации.

— В каком-то виде он будет — это всё будет урегулировано Правительством Российской федерации. С вакцинацией к такому гражданину будет другое отношение. Я считаю, что это необходимо. Мы всегда при поступлении в больницу задаем вопрос — прививались ли от гриппа, например. Так же и здесь будет. Потому что человек вакцинированный — у него заболевание будет протекать в легкой форме. Это шанс такой, — объяснила Елена Аксёнова.

В России уже несколько дней обсуждается введение ковид-паспортов — особых сертификатов для тех, кто привился от коронавируса. Началось всё с того, что антиковидный паспорт решили ввести в Башкортостане: 18 января об этом сообщили на оперативном совещании в правительстве региона. В республике он будет представлен в формате QR-кода, который формируется индивидуально для каждого обладателя антител, неважно каким образом полученных — после болезни или прививки. Подробнее вы можете узнать — здесь.

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