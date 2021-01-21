Башкортостан вводит ковид-паспорта. Сделает ли так же Новосибирская область? Ответ Минздрава

Министр здравоохранения НСО Константин Хальзов рассказал, появятся ли в Новосибирской области какие-то специальные документы для тех, кто привился от коронавируса. В начале недели антиковидный паспорт решили ввести в Башкортостане.



— В целом пока непонятно, для чего QR-коды вводятся в некоторых регионах сейчас. А паспорт вакцинирования — это, наверное, в перспективе очень важно для тех, кто передвигается по России и за рубежом. Это предполагается делать через портал госуслуг. Посмотрим на опыт Башкирии и что это даст. На территории Новосибирской области пока не планируется, — рассказал министр.