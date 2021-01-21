Ковид-паспорта станут обязательными? Что известно о новом документе

В России уже несколько дней обсуждается введение «ковид-паспортов» — особых сертификатов для тех, кто привился от коронавируса. Началось все с того, что «антиковидный паспорт» решили ввести в Башкортостане: 18 января об этом сообщили на оперативном совещании в правительстве региона. В республике он будет представлен в формате QR-кода, который формируется индивидуально для каждого обладателя антител, неважно каким образом полученных — после болезни или прививки. Его нужно будет сохранить в телефоне или распечатать.
Башкирские антиковидные паспорта дали толчок обсуждению аналогичной меры на всероссийском уровне. Тем более что ранее о специальных сертификатах для вакцинированных был вопрос на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина, после чего президент поручил Михаилу Мишустину рассмотреть вопрос о выдаче таких сертификатов и их международном признании для пересечения границ.
Пока несуществующий документ упомянули на первом заседании комитета Госдумы по охране здоровья. Правда, только в качестве примера при обсуждении законопроекта, предусматривающего создание федеральной информационной системы сведений санитарно-эпидемиологического характера.
— Необходимо всегда понимать, что мы управляем этой системой и грамотно обеспечиваем ее работу. Например, сейчас поднимается тема ковид-паспортов, информация санитарно-эпидемиологического характера важна и поможет принять грамотные управленческие и организационные решения, но нужно четко понимать, кем и как подобная информация будет использована, — заявил председатель комитета Дмитрий Морозов.
Информация о «ковид-паспортах» появилась в СМИ, однако по сей день остается противоречивой. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что нужно идти навстречу тем, кто хочет получить документальное подтверждение вакцинации, но это, как и сама прививка, должно быть делом добровольным.
— Поэтому предложение о введении так называемых ковид-паспортов требует максимально серьезной проработки: цели, задачи, преимущества, — приводит слова Москальковой ее пресс-служба. — Следует иметь в виду значительную категория граждан, которым вакцинация не показана по состоянию здоровья (аллергия, беременность и
Она заявила, что поддерживает позицию председателя Совфеда Валентины Матвиенко, которая отметила, что в России будет составлен электронный реестр тех, кто прошел вакцинацию, но это не будет «паспортом», поскольку прививки от коронавируса делаются на добровольной основе.
Сама Матвиенко также заявила, что специальный документ не нужен. Она пояснила, что электронный регистр вакцинируемых и переболевших ведется для того, чтобы понимать, сколько людей сделали прививки и в каких регионах.
— Это важно для выработки дальнейшей стратегии борьбы с пандемией, — объяснила она.
В повестке Госдумы вопроса о ковид-паспортах пока нет. Об этом заявил журналистам председатель ГД Вячеслав Володин. Как сообщает ТАСС, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объявил, что «пока нет единой точки зрения» на проблему ковид-паспортов, а обсуждение «осуществляется в рамках экспертной дискуссии».
Тем временем в Башкортостане антиковидные паспорта начнут действовать уже 5 февраля. Как объяснили в Минздраве Башкирии, весь проект сделан для максимального привлечения жителей к вакцинации. Обладатели антиковидных паспортов получают ряд привилегий. Например, скидки в госучреждениях культуры, бассейны и спортзалы и на обзорную экскурсию в Уфе. Родители с этим документом могут участвовать во всех школьных и детсадовских мероприятиях (сейчас их не пускают). На спортивных соревнованиях будет два вида трибун с разным заполнением: для простых болельщиков и для обладателей антиковидных паспортов.
— Кафе, ресторанам, фуд-кортам и другим видам общепита тоже придется разделять клиентов на тех, кто имеет паспорт, и тех, кто нет, — сообщает UFA1.RU. — Эти организации должны будут следить, чтобы в залах находилось не более 50% посетителей, которые не имеют антиковидный паспорт. Также для «беспаспортных» людей не будут предоставлять услуги по курению кальянов, а проверять наличие документа будут на входе.
Появятся ли ковид-паспорта по всей стране или даже на международном уровне пока неясно. 21 января будет обсуждаться вопрос сертификатов о вакцинации от коронавируса для Евросоюза. Мы продолжим следить за этой темой и рассказывать все актуальные новости.