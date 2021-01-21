Ковид-паспорта станут обязательными? Что известно о новом документе

Башкирские антиковидные паспорта дали толчок обсуждению аналогичной меры на всероссийском уровне. Тем более что ранее о специальных сертификатах для вакцинированных был вопрос на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина, после чего президент поручил Михаилу Мишустину рассмотреть вопрос о выдаче таких сертификатов и их международном признании для пересечения границ.



Пока несуществующий документ упомянули на первом заседании комитета Госдумы по охране здоровья. Правда, только в качестве примера при обсуждении законопроекта, предусматривающего создание федеральной информационной системы сведений санитарно-эпидемиологического характера.



— Необходимо всегда понимать, что мы управляем этой системой и грамотно обеспечиваем ее работу. Например, сейчас поднимается тема ковид-паспортов, информация санитарно-эпидемиологического характера важна и поможет принять грамотные управленческие и организационные решения, но нужно четко понимать, кем и как подобная информация будет использована, — заявил председатель комитета Дмитрий Морозов.

