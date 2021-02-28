На вакцинацию приглашали в прошлое. Чем обернулась запись на прививку от коронавируса — личный опыт сибиряка

В Израиле вакцинацию от коронавируса прошла почти половина всего населения. Хейтеры скажут: так ведь у них и народа в несколько раз меньше, и медицина развитая, потому что каждый второй у них — врач, да и вакцина, прямо скажем, не самая эффективная в мире. Так что и завидовать нечему, а, наоборот, это они там у себя должны нам завидовать и кусать локти. Потому что это им, а не нам, придется довольствоваться не «Спутником V», а каким-то разнесчастным «Пфайзером».



Воодушевившись горделивой аналитикой об эффективности отечественной вакцины, я тоже решил сделать прививку. Тем более что в федеральных новостях прошел ряд сюжетов, что сделать ее можно уже чуть ли не в переходе метро — вот так запросто, было бы желание. Как в бравурном советском мультике: «Я укола не боюсь, если надо — уколюсь».



Что ж, Сибирь оказалась не такая продвинутая, как федеральные центры, и укол, как выяснилось, можно сделать только в прививочном кабинете районной поликлиники. Как только было объявлено об успешном старте массовой вакцинации, я начал предпринимать попытки попасть на нее. Сначала я попробовал дозвониться на запись в регистратуру — тщетно, короткие гудки чередовались с длинными. Затем была попытка записаться через электронную очередь на сайте облправительства. Такой услуги не оказалось.



На сайте госуслуг вкладка о записи на прививку была, но функционал по факту отсутствовал, то есть пользователь, безрезультатно потыкав в пару бутафорских кнопок, уходил ни с чем. Наконец, спустя примерно две недели после объявления о массовой вакцинации появилась рабочая версия записи (зачем нужно было делать неисправный вариант, совершенно непонятно). Я сразу же записался и, о чудо, еще через 2 недели получил ответ:

