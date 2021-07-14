Многометровая очередь выстроилась к пункту вакцинации в «Ауре»

В «Ауре» перед началом работы пункта вакцинации выстроилась очередь
В Новосибирске на вакцинацию в ТРЦ «Аура» выстроилась очередь из нескольких десятков сибиряков. Очередь в мобильный пункт вакцинации попала на видео. Люди ждут вакцины несколько часов и собираются заранее перед открытием пунктов, чтобы успеть ее поставить.
На видео можно заметить больше 50 человек, которые стоят в очереди на вакцинацию. Новосибирцы спорят о том, где заканчивается очередь. Один мужчина настаивает, что пункт вакцинации не откроется, пока люди в очереди не будут соблюдать социальную дистанцию.
— Пункт не откроют, пока не будет полтора метра дистанция. Будем стоять до вечера, — говорит мужчина в маске.
Некоторые в очереди не соблюдают масочный режим. Ждать, когда поставят вакцину, новосибирцам приходится стоя. Пункт вакцинации в «Ауре» открылся
На прошлой неделе темп вакцинации в Новосибирске замедлился. Об этом рассказал министр здравоохранения НСО Константин Хальзов