В новом мобильном пункте вакцинации в «Ауре» собралась очередь из желающих поставить прививку от ковида

В новом пункте вакцинации в «Ауре» собралась очередь
В Новосибирске, в новом мобильном пункте вакцинации в «Ауре», который открылся вчера, собралась очередь. Такая же ситуация в пункте в «Сан Сити».
— В «Ауре» ажиотаж. Представитель «Ауры» сказал, что привезли мало, — сообщил днем в редакцию читатель НГС.
Об очередях в «Сан Сити» также сообщали и читатели.
— Вчера я пришла в «Сан Сити» в начале 12 — утро по сути, но сказали не занимать очередь: вакцина кончилась. Сегодня пришла в 9 утра, очередь человек 10 была. С открытием поднялись на четвертый этаж, и через полчаса уже было человек 50 в очереди, не меньше. И плюс вторая очередь, небольшая совсем, на повторную вакцинацию. Напрашивается вопрос: «Как так?» До 18:00 же вакцинируют, а после 12 уже нет первой дозы вакцины. Люди возмущены: некоторые по второму, третьему дню попасть пытаются, — рассказала журналисту НГС читательница Галина Николаевна.
В итоге на второй день — сегодня, 24 июня, ей удалось поставить вакцины после ожидания в очереди, которое составило
— Кстати, ни одного антисептика нет, столько народу за столы садятся заполнять бумаги, одни и те же ручки, и никакой обработки нет. Хотя бы так стоял где-то, но нет, — добавила Галина Николаевна.
Министр здравоохранения региона Константин Хальзов сообщил сегодня, что за прошлую неделю привилось в два раза больше жителей: если с 10 по 16 июня их было
— В связи с увеличившимся количеством обращений новосибирцев в мобильные пункты вакцинации Министерство здравоохранения Новосибирской области напоминает, что пропускная способность таких пунктов — 50–200 человек в день. Они не являются основными, развернуты в качестве дополнительных, чтобы увеличить доступность вакцинации. Более
Ранее мы писали о том, что новосибирцы приходили в мобильные пункты вакцинации и около 14:00 на них уже заканчивалась вакцина. Минздрав озвучил свою версию событий, по которой вакцина не может закончиться, ее всегда подвозят.
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