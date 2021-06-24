В новом мобильном пункте вакцинации в «Ауре» собралась очередь из желающих поставить прививку от ковида

В Новосибирске, в новом мобильном пункте вакцинации в «Ауре», который открылся вчера, собралась очередь. Такая же ситуация в пункте в «Сан Сити».

— В «Ауре» ажиотаж. Представитель «Ауры» сказал, что привезли мало, — сообщил днем в редакцию читатель НГС.