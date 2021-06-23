В «Ауре» открыли пункт вакцинации от ковида — 7 фото из торгового центра, где привился один из министров

Сегодня, 23 июня, в Новосибирской области открыли еще два мобильных пункта вакцинации в общественных местах — в ТЦ «Аура» (Новосибирск — Военная, 5) и в ТЦ «Гермес» (Бердск).

Наш фотокорреспондент Александр Ощепков посмотрел, как выглядит пункт в «Ауре».



В «Ауре» пункт будет работать ежедневно с 12:00 до 19:30, а в «Гермесе» — ежедневно с 14:00 до 20:00.