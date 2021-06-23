В «Ауре» открыли пункт вакцинации от ковида — 7 фото из торгового центра, где привился один из министров

Еще в двух новосибирских ТЦ открыли пункты вакцинации
Сегодня, 23 июня, в Новосибирской области открыли еще два мобильных пункта вакцинации в общественных местах — в ТЦ «Аура» (Новосибирск — Военная, 5) и в ТЦ «Гермес» (Бердск).
Наш фотокорреспондент Александр Ощепков посмотрел, как выглядит пункт в «Ауре».
В «Ауре» пункт будет работать ежедневно с 12:00 до 19:30, а в «Гермесе» — ежедневно с 14:00 до 20:00.
— В настоящее время в Новосибирской области развернуто 99 пунктов вакцинопрофилактики коронавируса во всех взрослых поликлиниках. Партии вакцины поступают регулярно. В настоящее время регион получил
Пункты вакцинации, помимо ТЦ, на территории Новосибирской области открыты в продуктовом магазине, аптеках, в приемной депутата, на рынках, в травмпункте и даже в зоопарке. Один из них работает круглосуточно.
Записаться на вакцинацию можно по почте, по номер 124, по номеру телефона пунктов и поликлиник и через «Госуслуги».
— Масштабная кампания по бесплатной вакцинации от коронавирусной инфекции действует в настоящее время в Новосибирской области, и я надеюсь, что как можно больше жителей города и области привьется, чтобы у нас в регионе выработался коллективный иммунитет и люди были в безопасности. Правительству региона не хотелось бы принимать карантинные меры, нам важно сохранить деятельность всех сфер бизнеса. Главное сейчас — проявить сознательность гражданам и работодателям, вакцинировать сотрудников предприятий, а региональными властями созданы для этого все условия, — обратил внимание Андрей Гончаров.
Ранее мы рассказывали о повышенном спросе на вакцинацию в ТЦ: новосибирцы пожаловались, что на них не хватило вакцины.