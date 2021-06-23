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Тема дняОбязательная вакцинация все-таки будет?

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В «Ауре» открыли пункт вакцинации от ковида — 7 фото из торгового центра, где привился один из министров

В общественных местах всего открыто около 20 мобильных пунктов

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Так выглядит открытый сегодня пункт в «Ауре»

Так выглядит открытый сегодня пункт в «Ауре»

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Еще в двух новосибирских ТЦ открыли пункты вакцинации

Сегодня, 23 июня, в Новосибирской области открыли еще два мобильных пункта вакцинации в общественных местах — в ТЦ «Аура» (Новосибирск — Военная, 5) и в ТЦ «Гермес» (Бердск).

Наш фотокорреспондент Александр Ощепков посмотрел, как выглядит пункт в «Ауре».

В «Ауре» пункт будет работать ежедневно с 12:00 до 19:30, а в «Гермесе» — ежедневно с 14:00 до 20:00.

До постановки вакцины пациента осматривает терапевт

До постановки вакцины пациента осматривает терапевт

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— В настоящее время в Новосибирской области развернуто 99 пунктов вакцинопрофилактики коронавируса во всех взрослых поликлиниках. Партии вакцины поступают регулярно. В настоящее время регион получил 433 029 доз «Спутника V», «ЭпиВакКороны» и «КовиВака». Препараты распределяются во все медицинские организации, которые проводят вакцинацию против коронавируса, — сообщила пресс-служба регионального правительства.

Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров тоже привился сегодня

Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров тоже привился сегодня

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Пункты вакцинации, помимо ТЦ, на территории Новосибирской области открыты в продуктовом магазине, аптеках, в приемной депутата, на рынках, в травмпункте и даже в зоопарке. Один из них работает круглосуточно.

В мобильных пунктах вакцинации сделать прививку можно также в порядке живой очереди

В мобильных пунктах вакцинации сделать прививку можно также в порядке живой очереди

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Записаться на вакцинацию можно по почте, по номер 124, по номеру телефона пунктов и поликлиник и через «Госуслуги».

Пациенту выдают прививочный паспорт, или он отображается на сайте госуслуг в личном кабинете, где по штрих-коду можно узнать серию и номер вакцины

Пациенту выдают прививочный паспорт, или он отображается на сайте госуслуг в личном кабинете, где по штрих-коду можно узнать серию и номер вакцины

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СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

— Масштабная кампания по бесплатной вакцинации от коронавирусной инфекции действует в настоящее время в Новосибирской области, и я надеюсь, что как можно больше жителей города и области привьется, чтобы у нас в регионе выработался коллективный иммунитет и люди были в безопасности. Правительству региона не хотелось бы принимать карантинные меры, нам важно сохранить деятельность всех сфер бизнеса. Главное сейчас — проявить сознательность гражданам и работодателям, вакцинировать сотрудников предприятий, а региональными властями созданы для этого все условия, — обратил внимание Андрей Гончаров.

В некоторых мобильных пунктах вакцинации сейчас выводят дополнительных сотрудников из-за повышенного спроса

В некоторых мобильных пунктах вакцинации сейчас выводят дополнительных сотрудников из-за повышенного спроса

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В разных пунктах вакцинации ставят разные российские вакцины

В разных пунктах вакцинации ставят разные российские вакцины

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Ранее мы рассказывали о повышенном спросе на вакцинацию в ТЦ: новосибирцы пожаловались, что на них не хватило вакцины.

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