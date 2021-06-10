10 июня четверг
СЕЙЧАС +14°С
Пробки 4/10
usd 72.08
eur 87.81

Все новости

Все новости

Привиться теперь можно и в полночь: на Первомайке открыли круглосуточный пункт вакцинации

Пункт будет работать в выходные и праздники

1 878
80Обсудить

Поделиться

Горожане смогут поставить любую из трех доступных вакцин

Горожане смогут поставить любую из трех доступных вакцин

Поделиться

В Новосибирске открыли круглосуточный пункт вакцинации от ковида

В Новосибирске, на улице Героев Революции, 5, начал работать круглосуточный пункт вакцинации от коронавируса. Он открылся на базе больницы №19.

— Пункт вакцинации будет работать круглосуточно в будни, в субботу, воскресенье и в праздничные дни. 12 июня, в День России, открыто, — цитирует главного врача Галину Давидович пресс-служба правительства НСО.

Перед прививкой горожан будет осматривать врач. Первый компонент вводят при отсутствии противопоказаний. Прививку можно сделать любой из трех зарегистрированных вакцин.

Накануне, 9 июня, в России впервые с марта зафиксировали более 10000 заражений коронавирусом. В Новосибирской области от ковида скончался 28-летний парень.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

вакцинацияпрививкакоронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (80)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...