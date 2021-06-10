Привиться теперь можно и в полночь: на Первомайке открыли круглосуточный пункт вакцинации

В Новосибирске открыли круглосуточный пункт вакцинации от ковида
В Новосибирске, на улице Героев Революции, 5, начал работать круглосуточный пункт вакцинации от коронавируса. Он открылся на базе больницы №19.
— Пункт вакцинации будет работать круглосуточно в будни, в субботу, воскресенье и в праздничные дни. 12 июня, в День России, открыто, — цитирует главного врача Галину Давидович пресс-служба правительства НСО.
Перед прививкой горожан будет осматривать врач. Первый компонент вводят при отсутствии противопоказаний. Прививку можно сделать любой из трех зарегистрированных вакцин.
Накануне, 9 июня, в России впервые с марта зафиксировали более 10000 заражений коронавирусом. В Новосибирской области от ковида скончался 28-летний парень.