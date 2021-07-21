Хотите Pfizer, а получите китайскую. Почему в России нет зарубежных вакцин и когда они появятся?

В России уже существуют четыре вакцины от коронавируса, разрабатываются и регистрируются новые. Но некоторые люди всё равно продолжают ждать появления зарубежных вакцин, например от Pfizer. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у экспертов, почему в нашей стране до сих пор нет международных вакцин, при каких условиях они могут появиться и какие из них представляют интерес.



Чем отличаются международные вакцины



Несмотря на то что в России уже есть свои четыре вакцины (здесь мы рассказывали, чем они отличаются друг от друга) и в скором времени появятся новые, многие люди хотят поставить себе именно зарубежные. Кто-то потому, что доверяет компании Pfizer, кто-то потому, что у нас нет своих мРНК-вакцин, кто-то потому, что просто доверяет всему европейскому и не доверяет российскому. Но, как говорят некоторые эксперты, возможно, нас ждут зарубежные вакцины только из Китая, потому что у нас с этой страной хорошие отношения.