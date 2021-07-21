Хотите Pfizer, а получите китайскую. Почему в России нет зарубежных вакцин и когда они появятся?

Новосибирские эксперты рассказали, когда в России появятся зарубежные вакцины
В России уже существуют четыре вакцины от коронавируса, разрабатываются и регистрируются новые. Но некоторые люди всё равно продолжают ждать появления зарубежных вакцин, например от Pfizer. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у экспертов, почему в нашей стране до сих пор нет международных вакцин, при каких условиях они могут появиться и какие из них представляют интерес.
Чем отличаются международные вакцины
Несмотря на то что в России уже есть свои четыре вакцины (здесь мы рассказывали, чем они отличаются друг от друга) и в скором времени появятся новые, многие люди хотят поставить себе именно зарубежные. Кто-то потому, что доверяет компании Pfizer, кто-то потому, что у нас нет своих мРНК-вакцин, кто-то потому, что просто доверяет всему европейскому и не доверяет российскому. Но, как говорят некоторые эксперты, возможно, нас ждут зарубежные вакцины только из Китая, потому что у нас с этой страной хорошие отношения.
Директор медицинского агентства «МедАссистанс» Елена Бобяк поясняет, что по относительно новой технологии сделаны РНК-вакцины Pfizer/BioNTech (США — Германия) и Moderna (США). Действующая часть вакцины, мРНК, — кодирующая белок, то есть для организма это инструкция по синтезу того или иного белка. Наш организм сам производит белки вируса, в ответ на которые вырабатываются антитела (в вакцине нет антигена, генетического материала какого-то вируса, живого или мертвого).
По словам Елены Бобяк, побочные эффекты — примерно как у «Спутника», эффективность — 95%.
— Векторные вакцины, как и российский «Спутник», — это AstraZeneca (Оксфорд), Johnson & Johnson и Ad5-nCov от CanSino Biologics Inc. Созданы на основе аденовирусных векторов, в которые встроен шиповидный белок вируса SARS-CoV-2. Сами аденовирусы при этом лишены способности к репликации (удвоению молекулы ДНК. — Прим. ред.). Это система доставки генетического материала (антигена) в клетки организма человека. Наш организм начинает производить белки вируса, а затем начинается выработка антител. Эффективность «Спутника» — 91,6%. Серьезных нежелательных явлений не выявлено. Реакции на вакцинацию, 94% случаев, протекали в легкой форме.
К минусам таких вакцин, по словам Елены Бобяк, можно отнести наличие у пациента собственного иммунитета к данному аденовирусу (то есть если вы уже болели этим типом аденовируса, то у вас может не сформироваться сильный иммунитет).
Елена Бобяк уверена, что зарубежные мРНК-вакцины, безусловно, заслуживают внимания, но их пока в России нет и когда появятся, непонятно.
Когда они появятся в России
Терапевт центра семейной медицины «Здравица» Ирина Аманатова считает, что использование зарубежных вакцин в России возможно, но по указанию Росздравнадзора, после прохождения регистрации в стране:
— Пока, возможно, по политическим каким-то соображениям этого не происходит, так же как и принятия российских вакцин в некоторых странах. Судя по официальным данным, эффективность вакцины Pfizer/BioNtech (США — Германия) составляет около 95% уже на третьей фазе клинических испытаний, эффективность Moderna (США) — 94,5%. Данные об эффективности китайской вакцины Coronovac от Sinovac Biotech разнятся в разных странах: от 50,4% в Бразилии до 91,2% в Турции. Китайская вакцина Аd 5-nCoV, разработанная на основе человеческого аденовируса типа 5, прошла клинические испытания уже в России, по промежуточным результатам ее эффективность — около 93%. Возможно, скоро именно она появится на российском рынке.
По словам Ирины Аманатовой, ее преимуществом может быть возможность однократного введения для выработки достаточного количества антител.
— Еще одной из новых вакцин является разработка Johnson & Johnson. В ходе клинических испытаний эффективность — около 67%. Основным преимуществом тоже является однократное введение, — добавила терапевт.
Главный врач ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков говорит, что, например, AstraZeneca — это аналог «Спутника»: вакцина имеет понятный механизм, который дает достаточно сильный иммунный ответ.
— В отличие от AstraZeneca, случаев тромбоза в качестве побочных эффектов у «Спутник V» не отмечается. Более того, сами разработчики AstraZeneca признают, что «Спутник» технологически получился лучше. В целом не думаю, что какие-то международные вакцины появятся в обозримом будущем. Есть свои, они работают — зачем покупать что-то извне? С медицинской точки зрения, может быть, интерес представляли бы вакцины на основе мРНК, все остальные — нет.
По мнению вирусолога и молекулярного биолога Маргариты Романенко, из экономических соображений вряд ли у нас появятся международные вакцины, потому что в России есть «Спутник V» и другие собственные вакцины:
— Мы тоже же продаем за рубеж и технологию, и саму вакцину. Если у нас и будет международная, то я думаю, что китайская, инактивированная, потому что с Китаем у нас хорошие отношения. А вот мРНКовые вакцины вряд ли к нам придут — Pfizer, Moderna.
Терапевт «Здравицы» Варвара Веретюк говорит, что у нас есть люди, которые хотят получить вакцину зарубежного производства, хотят иметь больший выбор. И приводит пример Молдавии, где люди прививались «Спутником» за деньги, стояли в очереди по три часа, причем у них был выбор между нашей вакциной или AstraZeneca и CanSino.
— Вероятно, когда-то у нас появятся зарегистрированные международные вакцины — я не вижу к этому препятствий, но это будет не в ближайшее время. Это связано с тем, что во всем мире потребность населения в вакцинах больше, чем объемы производства. У нас есть регионы, где люди записаны в лист ожидания и не могут поставить вакцину. Конечно, здесь больше речь идет о маленьких отдаленных городах. Есть страны, где пока вакцинация широких слоев населения недоступна. Когда объем производства будет достаточным, у нас зарегистрируют и зарубежные препараты, хотя это решение в большей степени зависит от производителя. Но я не думаю, что мы получим от этого какие-либо преимущества: эффективность «Спутника» сопоставима с таковой у вакцин Pfizer и Moderna.
Руководитель территориального Росздравнадзора в Новосибирской области Елена Хрусталева замечает, что у нас и своих вакцин достаточно много, а появление международных зависит от того, как и когда эти вакцины зарегистрируют на территории РФ:
— Этим занимается юридическое лицо, производитель конкретных вакцин. Лекарственный препарат регистрируется на территории только производителем. Как захотят, так у нас вакцины и появятся.
В каких странах россияне могут поставить зарубежную вакцину
Компания Aviasales сделала подборку стран, в которых российский турист может поставить себе международную вакцину. Так, Сербию они назвали главной европейской страной для вакцинного туризма:
— Власти заказали 15 млн доз разных вакцин, притом что население Сербии вдвое меньше. Излишки уходят представителям сербской диаспоры в странах ЕС и европейцам, которые пока не могут получить вакцину. Главное — заранее зарегистрироваться и не ехать в страну без подтверждения.
Основная вакцина в Сербии — китайская от Sinovac, но также есть возможность привиться препаратом от AstraZeneca, Pfizer и российским «Спутником».
В Дубае вакцинация бесплатна для всех, у кого есть виза, но у резидентов шансов привиться больше, чем у туристов. Нужно записаться по телефону или через специальный сервис, который при регистрации требует номер UAE Pass или аккаунт на сайте департамента здравоохранения эмирата. Там можно привиться вакцинами от Sinopharm, Pfizer.
— В США кто угодно может привиться препаратами от Pfizer или Moderna. С этими прививками вас точно пустят в любую страну Шенгена. Кроме Венгрии, которая пока не принимает американские сертификаты. Центры вакцинации в Нью-Йорке работают почти как в России: они оборудованы на стадионах и в концертных залах, и там вообще не спрашивают о гражданстве — нужны только права и адрес проживания. Единственная проблема — добраться до США: если у вас нет визы, привиться не получится, — поясняют в Aviasales.
Ранее мы писали, какие реакции на три российские вакцины были у новосибирцев.
Если вы тоже живете в Новосибирске, но где-то смогли поставить зарубежную прививку от коронавируса, расскажите об этом медицинскому обозревателю Марии Тищенко: m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону: +7 961 845–55–78 (WhatsApp, СМС, Telegram).
Маргарита Романенко — научный сотрудник лаборатории биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ и научный сотрудник Университета Миннесоты (США), кандидат биологических наук. Ирина Аманатова — терапевт «Здравицы». Стаж работы — 13 лет. Варвара Веретюк — терапевт центра семейной медицины «Здравица», стаж работы — 14 лет. Елена Бобяк — директор медицинского агентства «МедАссистанс». Андрей Поздняков — главный врач ООО «Инвитро-Сибирь», врач-инфекционист, кандидат медицинских наук.