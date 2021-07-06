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Новая вакцина «Вектора» выйдет под брендом AURORA-CoV

Изначально вакцина должна была выходить как «ЭпиВакКорона-Н»

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Изначально говорили, что новая вакцина будет называться «ЭпиВакКорона-Н»

Изначально говорили, что новая вакцина будет называться «ЭпиВакКорона-Н»

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Роспатент зарегистрировал новый бренд вакцины «Вектора»

У вакцины «ЭпиВакКорона-Н» государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» будет название AURORA-CoV. Новый товарный знак 5 июля зарегистрировал Роспатент. В службу Роспатент заявка на регистрацию поступила 18 июня. Эта вакцина немного отличается от «ЭпиВакКороны», но создана по тому же принципу.

«ЭпиВакКорона-Н», или AURORA-CoV, сейчас на стадии клинических испытаний. Как сообщает Государственный реестр лекарственных средств, новую вакцину уже тестируют на добровольцах.

— С начала пандемии подано уже более 30 заявок на новые вакцины против CОVID-19. По 16 заявкам на изобретения выданы патенты... Немаловажную роль во всесторонней правовой охране играет и регистрация товарного знака. Регистрация товарного знака на запатентованный продукт дает значительные преимущества при его продвижении как на российском, так и на зарубежном рынках, — отметил руководитель Роспатента Григорий Ивлиев.

СЮЖЕТ

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Клинические испытания вакцины начались в апреле этого года. Закончиться испытания должны в сентябре этого года. Мы поговорили с экспертами и узнали, чем «ЭпиВакКорона-Н» отличается от предыдущего поколения.

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«Вектор»вакцинацияпрививка
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