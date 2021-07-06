Новая вакцина «Вектора» выйдет под брендом AURORA-CoV

Роспатент зарегистрировал новый бренд вакцины «Вектора»
У вакцины «ЭпиВакКорона-Н» государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» будет название AURORA-CoV. Новый товарный знак
«ЭпиВакКорона-Н», или AURORA-CoV, сейчас на стадии клинических испытаний. Как сообщает Государственный реестр лекарственных средств, новую вакцину уже тестируют на добровольцах.
— С начала пандемии подано уже более 30 заявок на новые вакцины против
Клинические испытания вакцины начались в апреле этого года. Закончиться испытания должны в сентябре этого года. Мы поговорили с экспертами и узнали, чем «ЭпиВакКорона-Н» отличается от предыдущего поколения.