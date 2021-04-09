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«Вектор» испытывает еще одну вакцину от коронавируса. Что о ней известно?

Минздрав одобрил клинические испытания — прививку поставят людям от 18 до 60 лет

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Испытания вакцины проведут в Кольцово

Испытания вакцины проведут в Кольцово

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Минздрав РФ разрешил «Вектору» испытать еще одну вакцину от коронавируса

Центр «Вектор» приступает к клиническим испытаниям еще одной вакцины от коронавируса. Ее название отличается от предыдущей всего на одну букву — «ЭпиВакКорона-Н».

— Цель исследования — оценка безопасности, переносимости, реактогенности и иммуногенности вакцины на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19 («ЭпиВакКорона-Н») с участием добровольцев в возрасте от 18 лет до 60 лет, — говорится в реестре Минздрава.

Клинические испытания будут проводить в медико-санитарной части № 163 в рабочем поселке Кольцово. В них примут участие 300 человек.

В реестре Минздрава указано, что ранее «Вектору» выдали разрешение на испытания другой вакцины с похожим названием — «ЭпиВакКорона». К этой вакцине было много вопросов. В конце марта участники клинических испытаний «ЭпиВакКороны» написали открытое письмо Минздраву и попросили провести открытое независимое исследование препарата. Они рассказали, что группа добровольцев провела свой эксперимент и результаты оказались странными.

Мы поговорили с теми, кто ставил себе «ЭпиВакКорону» и участвовал в испытаниях об открытом письме, доверии к «Вектору» и защите от коронавирусной инфекции.

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Про новую версию векторовской вакцины пока известно немного — в реестре указано лишь, что «ЭпиВакКорона-Н», как и «ЭпиВакКорона», разработана на основе пептидных антигенов, то есть состоит из искусственно синтезированных фрагментов вирусных белков. Через них иммунная система должна научиться опознавать и обезвреживать вирус.

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«Вектор»Кольцововакцинаиспытаниякоронавирус
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