«Вектор» испытывает еще одну вакцину от коронавируса. Что о ней известно?

Минздрав РФ разрешил «Вектору» испытать еще одну вакцину от коронавируса
Центр «Вектор» приступает к клиническим испытаниям еще одной вакцины от коронавируса. Ее название отличается от предыдущей всего на одну букву — «
— Цель исследования — оценка безопасности, переносимости, реактогенности и иммуногенности вакцины на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19 («ЭпиВакКорона-Н») с участием добровольцев в возрасте от 18 лет до 60 лет, — говорится в реестре Минздрава.
Клинические испытания будут проводить в медико-санитарной части
В реестре Минздрава указано, что ранее «Вектору» выдали разрешение на испытания другой вакцины с похожим названием — «ЭпиВакКорона». К этой вакцине было много вопросов. В конце марта участники клинических испытаний «ЭпиВакКороны» написали открытое письмо Минздраву и попросили провести открытое независимое исследование препарата. Они рассказали, что группа добровольцев провела свой эксперимент и результаты оказались странными.
Мы поговорили с теми, кто ставил себе «ЭпиВакКорону» и участвовал в испытаниях об открытом письме, доверии к «Вектору» и защите от коронавирусной инфекции.
Про новую версию векторовской вакцины пока известно немного — в реестре указано лишь, что «