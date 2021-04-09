«Вектор» испытывает еще одну вакцину от коронавируса. Что о ней известно?

Центр «Вектор» приступает к клиническим испытаниям еще одной вакцины от коронавируса. Ее название отличается от предыдущей всего на одну букву — « ЭпиВакКорона-Н ».

— Цель исследования — оценка безопасности, переносимости, реактогенности и иммуногенности вакцины на основе пептидных антигенов для профилактики COVID-19 («ЭпиВакКорона-Н») с участием добровольцев в возрасте от 18 лет до 60 лет, — говорится в реестре Минздрава.