«Спутник» или Pfizer — что лучше? Врач — о том, чем отличаются друг от друга 6 вакцин от коронавируса

Вакционализм. Первыми привьются богатые страны. Бедным — по остаточному принципу. Поэтому считаю несомненным плюсом, что у нас есть своя конкурентная вакцина. В противном случае общество без масок стало бы для нас доступно только в конце 2023 года (в лучшем случае).



Политизированность. Кто первый выведет вакцину на мировой рынок и спасет экономику — тот получает всё. Поэтому в российских СМИ вы никогда не найдете хвалебных песен Pfizer, а зарубежные так и будут писать, что «Спутник» — это пародия на вакцину. Каждый кулик будет продолжать хвалить свое болото и не пускать конкурентов на рынок.



По моему мнению, по той же причине зарубежные вакцины станут нам доступны только после пандемии.



Если я хочу привиться — что нужно делать



Позвоните в свою поликлинику, узнайте, прививают ли от коронавирусной инфекции. Либо запишитесь на вакцинацию по единому номеру регистратуры — 124. Возьмите с собой полис и паспорт. Так как в первый день после прививки возможно (не всегда и не у всех) плохое самочувствие, подъем температуры, головные боли — по возможности возьмите отгул или больничный. Это нормальная реакция. Говорит о том, что иммунитет распознал чужеродный белок и атакует его. Имитация болезни проходит за 1–2 дня.

В конце я бы хотела высказать свое личное мнение о вакцинации от коронавируса. Мне больше по душе вакцины, в которых вводится не убитый вирус целиком, а только его отдельные «кусочки», например, как S-белок. Я сдам анализ на антитела. Если IgG будет достаточно — пока не буду прививаться, оставлю эту возможность тем, кому нужнее. Если антител будет мало — привьюсь «Спутником». Больше болеть ковидом не хочу. Обязательно привью своих родителей.

Сейчас вокруг пандемии много политики. Кто первый выведет вакцину на мировой рынок и спасет экономику — тот фактически получит всё. Поэтому в российском пространстве вы никогда не найдете хвалебных песен Pfizer, а за рубежом так и будут восклицать, что «Спутник» — это пародия на вакцину. Каждый кулик будет продолжать хвалить свое болото и не пускать конкурентов на рынок.

Но, опять же, вакцинация — дело добровольное, и принимать решение о ней только вам.

