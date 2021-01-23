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Людмила Овчинникова

Участковый терапевт
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Людмила Овчинникова

Участковый терапевт

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«Спутник» или Pfizer — что лучше? Врач — о том, чем отличаются друг от друга 6 вакцин от коронавируса

Также терапевт объяснила, почему прививка не может вас заразить

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В Новосибирской области началась вакцинация от коронавируса — пока населению доступен только «Спутник V». Но в мире есть и другие вакцины

В Новосибирской области началась вакцинация от коронавируса — пока населению доступен только «Спутник V». Но в мире есть и другие вакцины

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Новосибирский терапевт рассказала, чем отличаются 6 вакцин от ковида

В Новосибирской области начали массовую вакцинацию населения от коронавируса. Некоторые люди уже поставили себе прививку и рассказали о побочных эффектах. Но много и сомневающихся. Терапевт Людмила Овчинникова в своем Instagram и для НГС рассказала о шести вакцинах от коронавируса, которые сейчас на слуху у всех. В чем между ними разница и можно ли заразиться ковидом от прививки? Далее — от первого лица.

В этот раз решилась рассказать о вакцинах от коронавируса не ради рекламы какого-то из препаратов, а для того, чтобы развеять мифы и пересуды, которые сейчас активно распространяются по этой теме. Вся информация взята из открытых источников. Здесь описаны только сухие факты о вакцинах. А окончательное решение вы, конечно, должны принимать самостоятельно.

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Сначала разберемся, как протекает заболевание COVID-19

Вирус попадает в организм и начинает активно размножаться. Клетки иммунитета распознают чужеродный антиген (вирус) и начинают вырабатывать антитела. Человек в это время болеет. В исходе заболевания два варианта: либо иммунная система справляется, вовремя вырабатывает антитела, и человек выздоравливает, либо не справляется — и человек умирает.

Зачем нужна вакцина

Задача вакцины — вычеркнуть лишние звенья из этой цепи и исключить вариант смерти от болезни. Вирус попадает в организм — уже знакомые с ним антитела связывают его и уничтожают.

Прежде чем разработать вакцину, нужно расшифровать строение и генетический код коронавируса. Ученые расшифровали строение и увидели уникальный S-белок (spike) — тот самый «шип», которым вирус крепится к клеткам нашего организма. Затем они расшифровали генетический код S-белка и научились получать его искусственным путем.

Принцип работы «Спутник

  1. Ученые взяли хорошо изученный и знакомый человечеству аденовирус, который вызывает у нас обычную ОРВИ.
  2. Убрали из его генетического кода часть, отвечающую за размножение вируса.
  3. Поместили в аденовирус участок генетического кода S-белка.
  4. Измененный аденовирус (вектор) с генетическим кодом S-белка вводится в организм.
  5. Аденовирус проникает в клетку человека, но не способен размножаться и вызвать болезнь. Клетка распознает код S-белка и синтезирует (воспроизводит) его.
  6. Иммунная система распознает чужеродный белок и вырабатывает антитела.

«Спутник V» состоит из двух доз для усиления иммунного ответа и на тот случай, если аденовирусом № 1 вы уже когда-то переболели и имеете к нему иммунитет.

Можно ли заболеть коронавирусом от прививки

После введения такой вакцины невозможно заболеть коронавирусом, так как в организм попал вирус не целиком, а только его небольшой «кусочек». Для начала болезни должен быть целый вирус с полным генетическим кодом.

Генетический код коронавируса не способен «внедриться» в человеческий, так как наша генетическая информация имеет несколько ступеней защиты. Помним о том, что каждый день мы контактируем с тысячами бактерий и вирусов, но это никак не влияет на наш геном.

Мои знакомые сделали прививку и всё равно заболели — почему

Может быть несколько вариантов, почему это произошло.

  1. При проведении клинических испытаний им досталось плацебо.
  2. Они уже были заражены на момент вакцинации (симптомы проявляются через 2–3 дня после заражения).
  3. Нарушили правила клинического испытания. Подумали, что теперь море по колено и ринулись в бой без средств защиты. А иммунитет сформироваться не успел, ему нужно время.

«ЭпиВакКорона» (Россия, ГНЦ «Вектор»)

Это искусственно полученные «кусочки» коронавирусных белков, которые иммунитет распознает как чужие. Только вводятся они в организм не в оболочке чужого вируса, а в коктейле из белков носителей и адъюванта гидроксида алюминия.

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Адъювант — соединение или комплекс веществ, используемое для усиления иммунного ответа.

Адъювант нужен для того, чтобы сконцентрировать на поверхности молекулы S-белок, так иммунитет их лучше видит. Для организма он не опасен.

Вакцина Pfizer/BioNTech (США/Германия)

Это участки расшифрованного генетического кода S-белка коронавируса.

В отличие от «Спутника V», код помещается не в чужой вирус, а в жировые наночастицы — липосомы, которые поглощает человеческая клетка. Внутри клетки из липосом выходит генетический код S-белка, клетка его считывает и воспроизводит, а иммунитет — распознает и вырабатывает антитела.

Плюсы этой вакцины в том, что условия максимально похожи на реальное заражение, но при этом человек не болеет. И сама технология подачи антигена — новейшая. Минусы — липосомы с участками генетического кода очень нестабильны, поэтому вакцину нужно хранить при низких температурах (-70 °С).

Из последних новостей: с вакциной Pfizer могут быть потенциальные проблемы, так как в СМИ сообщается о нескольких десятках умерших пожилых людей после (не из-за) вакцинации. Причинно-следственная связь пока не выявлена.

Вакцина Moderna (США)

Принцип действия такой же, как и у Pfizer. Но им удалось сделать более стабильный состав, поэтому температура хранения вакцины — от 2 до 8 °С.

Вакцина AstraZeneca (Великобритания)

Принцип действия такой же, как и у «Спутника V». Основные различия в том, что AstraZeneca использует в качестве посыльного вектора обезьяний аденовирус (у «Спутника V» — человеческий).

Компания AstraZeneca планирует провести совместные исследования с компонентами «Спутника» для усиления эффективности британской вакцины.

Вакцина CoronaVac (Китай)

Это убитый коронавирус. Его выращивают в лабораторных условиях, затем подвергают термической или химической обработке. Вирус разрушается, следовательно, размножиться в организме не может, но при этом сохраняются уникальные белки. Это самый старый и проверенный метод приготовления вакцины.

Последние данные об эффективности вакцины разнятся: от 50 до 90%. Очень большой разброс.

Какая вакцина лучше

Все страны начали разработки фактически одновременно.

Пять самых популярных вакцин имеют общий смысл: получить искусственным путем уникальный S-белок коронавируса, который иммунитет с большой долей вероятности распознает.

Сегодня мы не сможем оценить, какая из вакцин лучше или хуже. Все они преследуют одну цель, имеют похожий механизм действия и различаются в способе доставки S-белка в клетку.

Опасны ли вакцины

Методология производства вакцин отработана, это не что-то новое и неизведанное для человечества. Поэтому вопрос не в опасности, а в эффективности — удастся ли нам «обмануть» свой иммунитет, поведется ли он на такую уловку.

В мирное время производство вакцины занимает 10–15 лет. У нас этого времени нет, приходится идти на риски. Каждый решает сам — приемлемы ли для него вакцины, которые еще не завершили испытания.

Когда завершатся испытания

Официальные исследования, согласно открытым данным, будут окончены в 2022–2023 годах. Начнется процедура получения долгосрочного разрешения (сейчас выдаются экстренные). И еще 5–10 лет будут изучаться эффективность и побочные действия вакцин.

Сейчас разрабатывается около 200 вакцин от коронавирусной инфекции. Какие-то из них, несомненно, покажут лучшие результаты. Но это будет потом. Сейчас у нас есть только ограниченный набор вакцин, который дает хоть какой-то шанс на возвращение к нормальной жизни.

Есть ли противопоказания у вакцин

Да, они есть. Такие же, как и у многих вакцин. Среди них:

  1. Беременность и грудное вскармливание (еще не исследовалось потенциальное воздействие или отсутствие воздействия на плод).
  2. Дети до 18 лет (по той же причине — не успели провести испытания).
  3. Хронические заболевания в стадии обострения (при стабильном течении заболевания вакцинация показана).
  4. Аллергические реакции на компоненты вакцины.
  5. Пациенты, получающие лекарственные препараты, которые подавляют иммунитет (химиотерапия, например).

Важные проблемы

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

Вакционализм. Первыми привьются богатые страны. Бедным — по остаточному принципу. Поэтому считаю несомненным плюсом, что у нас есть своя конкурентная вакцина. В противном случае общество без масок стало бы для нас доступно только в конце 2023 года (в лучшем случае).

Политизированность. Кто первый выведет вакцину на мировой рынок и спасет экономику — тот получает всё. Поэтому в российских СМИ вы никогда не найдете хвалебных песен Pfizer, а зарубежные так и будут писать, что «Спутник» — это пародия на вакцину. Каждый кулик будет продолжать хвалить свое болото и не пускать конкурентов на рынок.

По моему мнению, по той же причине зарубежные вакцины станут нам доступны только после пандемии.

Если я хочу привиться — что нужно делать

  1. Позвоните в свою поликлинику, узнайте, прививают ли от коронавирусной инфекции. Либо запишитесь на вакцинацию по единому номеру регистратуры — 124.
  2. Возьмите с собой полис и паспорт.
  3. Так как в первый день после прививки возможно (не всегда и не у всех) плохое самочувствие, подъем температуры, головные боли — по возможности возьмите отгул или больничный. Это нормальная реакция. Говорит о том, что иммунитет распознал чужеродный белок и атакует его. Имитация болезни проходит за 1–2 дня.

В конце я бы хотела высказать свое личное мнение о вакцинации от коронавируса. Мне больше по душе вакцины, в которых вводится не убитый вирус целиком, а только его отдельные «кусочки», например, как S-белок. Я сдам анализ на антитела. Если IgG будет достаточно — пока не буду прививаться, оставлю эту возможность тем, кому нужнее. Если антител будет мало — привьюсь «Спутником». Больше болеть ковидом не хочу. Обязательно привью своих родителей.

Сейчас вокруг пандемии много политики. Кто первый выведет вакцину на мировой рынок и спасет экономику — тот фактически получит всё. Поэтому в российском пространстве вы никогда не найдете хвалебных песен Pfizer, а за рубежом так и будут восклицать, что «Спутник» — это пародия на вакцину. Каждый кулик будет продолжать хвалить свое болото и не пускать конкурентов на рынок.

Но, опять же, вакцинация — дело добровольное, и принимать решение о ней только вам.

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