«Спутник» или Pfizer — что лучше? Врач — о том, чем отличаются друг от друга 6 вакцин от коронавируса

Новосибирский терапевт рассказала, чем отличаются 6 вакцин от ковида
В Новосибирской области начали массовую вакцинацию населения от коронавируса. Некоторые люди уже поставили себе прививку и рассказали о побочных эффектах. Но много и сомневающихся. Терапевт Людмила Овчинникова в своем Instagram и для НГС рассказала о шести вакцинах от коронавируса, которые сейчас на слуху у всех. В чем между ними разница и можно ли заразиться ковидом от прививки? Далее — от первого лица.
В этот раз решилась рассказать о вакцинах от коронавируса не ради рекламы какого-то из препаратов, а для того, чтобы развеять мифы и пересуды, которые сейчас активно распространяются по этой теме. Вся информация взята из открытых источников. Здесь описаны только сухие факты о вакцинах. А окончательное решение вы, конечно, должны принимать самостоятельно.
Сначала разберемся, как протекает заболевание COVID-19
Вирус попадает в организм и начинает активно размножаться. Клетки иммунитета распознают чужеродный антиген (вирус) и начинают вырабатывать антитела. Человек в это время болеет. В исходе заболевания два варианта: либо иммунная система справляется, вовремя вырабатывает антитела, и человек выздоравливает, либо не справляется — и человек умирает.
Зачем нужна вакцина
Задача вакцины — вычеркнуть лишние звенья из этой цепи и исключить вариант смерти от болезни. Вирус попадает в организм — уже знакомые с ним антитела связывают его и уничтожают.
Прежде чем разработать вакцину, нужно расшифровать строение и генетический код коронавируса. Ученые расшифровали строение и увидели уникальный S-белок (spike) — тот самый «шип», которым вирус крепится к клеткам нашего организма. Затем они расшифровали генетический код S-белка и научились получать его искусственным путем.
Принцип работы «Спутник V»
- Ученые взяли хорошо изученный и знакомый человечеству аденовирус, который вызывает у нас обычную ОРВИ.
- Убрали из его генетического кода часть, отвечающую за размножение вируса.
- Поместили в аденовирус участок генетического кода S-белка.
- Измененный аденовирус (вектор) с генетическим кодом S-белка вводится в организм.
- Аденовирус проникает в клетку человека, но не способен размножаться и вызвать болезнь. Клетка распознает код S-белка и синтезирует (воспроизводит) его.
- Иммунная система распознает чужеродный белок и вырабатывает антитела.
«Спутник V» состоит из двух доз для усиления иммунного ответа и на тот случай, если аденовирусом
Можно ли заболеть коронавирусом от прививки
После введения такой вакцины невозможно заболеть коронавирусом, так как в организм попал вирус не целиком, а только его небольшой «кусочек». Для начала болезни должен быть целый вирус с полным генетическим кодом.
Генетический код коронавируса не способен «внедриться» в человеческий, так как наша генетическая информация имеет несколько ступеней защиты. Помним о том, что каждый день мы контактируем с тысячами бактерий и вирусов, но это никак не влияет на наш геном.
Мои знакомые сделали прививку и всё равно заболели — почему
Может быть несколько вариантов, почему это произошло.
- При проведении клинических испытаний им досталось плацебо.
- Они уже были заражены на момент вакцинации (симптомы проявляются через 2–3 дня после заражения).
- Нарушили правила клинического испытания. Подумали, что теперь море по колено и ринулись в бой без средств защиты. А иммунитет сформироваться не успел, ему нужно время.
«ЭпиВакКорона» (Россия, ГНЦ «Вектор»)
Это искусственно полученные «кусочки» коронавирусных белков, которые иммунитет распознает как чужие. Только вводятся они в организм не в оболочке чужого вируса, а в коктейле из белков носителей и адъюванта гидроксида алюминия.
Адъювант — соединение или комплекс веществ, используемое для усиления иммунного ответа.
Адъювант нужен для того, чтобы сконцентрировать на поверхности молекулы S-белок, так иммунитет их лучше видит. Для организма он не опасен.
Вакцина Pfizer/BioNTech (США/Германия)
Это участки расшифрованного генетического кода S-белка коронавируса.
В отличие от «Спутника V», код помещается не в чужой вирус, а в жировые наночастицы — липосомы, которые поглощает человеческая клетка. Внутри клетки из липосом выходит генетический код S-белка, клетка его считывает и воспроизводит, а иммунитет — распознает и вырабатывает антитела.
Плюсы этой вакцины в том, что условия максимально похожи на реальное заражение, но при этом человек не болеет. И сама технология подачи антигена — новейшая. Минусы — липосомы с участками генетического кода очень нестабильны, поэтому вакцину нужно хранить при низких температурах
Из последних новостей: с вакциной Pfizer могут быть потенциальные проблемы, так как в СМИ сообщается о нескольких десятках умерших пожилых людей после (не из-за) вакцинации. Причинно-следственная связь пока не выявлена.
Вакцина Moderna (США)
Принцип действия такой же, как и у Pfizer. Но им удалось сделать более стабильный состав, поэтому температура хранения
Вакцина AstraZeneca (Великобритания)
Принцип действия такой же, как и у «Спутника V». Основные различия в том, что AstraZeneca использует в качестве посыльного вектора обезьяний аденовирус (у «Спутника V» — человеческий).
Компания AstraZeneca планирует провести совместные исследования с компонентами «Спутника» для усиления эффективности британской вакцины.
Вакцина CoronaVac (Китай)
Это убитый коронавирус. Его выращивают в лабораторных условиях, затем подвергают термической или химической обработке. Вирус разрушается, следовательно, размножиться в организме не может, но при этом сохраняются уникальные белки. Это самый старый и проверенный метод приготовления вакцины.
Последние данные об эффективности вакцины разнятся: от 50 до 90%. Очень большой разброс.
Какая вакцина лучше
Все страны начали разработки фактически одновременно.
Пять самых популярных вакцин имеют общий смысл: получить искусственным путем уникальный S-белок коронавируса, который иммунитет с большой долей вероятности распознает.
Сегодня мы не сможем оценить, какая из вакцин лучше или хуже. Все они преследуют одну цель, имеют похожий механизм действия и различаются в способе доставки S-белка в клетку.
Опасны ли вакцины
Методология производства вакцин отработана, это не что-то новое и неизведанное для человечества. Поэтому вопрос не в опасности, а в эффективности — удастся ли нам «обмануть» свой иммунитет, поведется ли он на такую уловку.
В мирное время производство вакцины занимает 10–15 лет. У нас этого времени нет, приходится идти на риски. Каждый решает сам — приемлемы ли для него вакцины, которые еще не завершили испытания.
Когда завершатся испытания
Официальные исследования, согласно открытым данным, будут окончены в 2022–2023 годах. Начнется процедура получения долгосрочного разрешения (сейчас выдаются экстренные). И еще 5–10 лет будут изучаться эффективность и побочные действия вакцин.
Сейчас разрабатывается около 200 вакцин от коронавирусной инфекции. Какие-то из них, несомненно, покажут лучшие результаты. Но это будет потом. Сейчас у нас есть только ограниченный набор вакцин, который дает хоть какой-то шанс на возвращение к нормальной жизни.
Есть ли противопоказания у вакцин
Да, они есть. Такие же, как и у многих вакцин. Среди них:
- Беременность и грудное вскармливание (еще не исследовалось потенциальное воздействие или отсутствие воздействия на плод).
- Дети до 18 лет (по той же причине — не успели провести испытания).
- Хронические заболевания в стадии обострения (при стабильном течении заболевания вакцинация показана).
- Аллергические реакции на компоненты вакцины.
- Пациенты, получающие лекарственные препараты, которые подавляют иммунитет (химиотерапия, например).
Важные проблемы
Вакционализм. Первыми привьются богатые страны. Бедным — по остаточному принципу. Поэтому считаю несомненным плюсом, что у нас есть своя конкурентная вакцина. В противном случае общество без масок стало бы для нас доступно только в конце 2023 года (в лучшем случае).
Политизированность. Кто первый выведет вакцину на мировой рынок и спасет экономику — тот получает всё. Поэтому в российских СМИ вы никогда не найдете хвалебных песен Pfizer, а зарубежные так и будут писать, что «Спутник» — это пародия на вакцину. Каждый кулик будет продолжать хвалить свое болото и не пускать конкурентов на рынок.
По моему мнению, по той же причине зарубежные вакцины станут нам доступны только после пандемии.
Если я хочу привиться — что нужно делать
- Позвоните в свою поликлинику, узнайте, прививают ли от коронавирусной инфекции. Либо запишитесь на вакцинацию по единому номеру регистратуры — 124.
- Возьмите с собой полис и паспорт.
- Так как в первый день после прививки возможно (не всегда и не у всех) плохое самочувствие, подъем температуры, головные боли — по возможности возьмите отгул или больничный. Это нормальная реакция. Говорит о том, что иммунитет распознал чужеродный белок и атакует его. Имитация болезни проходит за 1–2 дня.
В конце я бы хотела высказать свое личное мнение о вакцинации от коронавируса. Мне больше по душе вакцины, в которых вводится не убитый вирус целиком, а только его отдельные «кусочки», например, как S-белок. Я сдам анализ на антитела. Если IgG будет достаточно — пока не буду прививаться, оставлю эту возможность тем, кому нужнее. Если антител будет мало — привьюсь «Спутником». Больше болеть ковидом не хочу. Обязательно привью своих родителей.
Сейчас вокруг пандемии много политики. Кто первый выведет вакцину на мировой рынок и спасет экономику — тот фактически получит всё. Поэтому в российском пространстве вы никогда не найдете хвалебных песен Pfizer, а за рубежом так и будут восклицать, что «Спутник» — это пародия на вакцину. Каждый кулик будет продолжать хвалить свое болото и не пускать конкурентов на рынок.
Но, опять же, вакцинация — дело добровольное, и принимать решение о ней только вам.
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