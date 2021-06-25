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В России одобрены четыре вакцины от ковида. Чем они отличаются? Объясняем в одной картинке

Что лежит в основе каждой вакцины и как проводились клинические испытания

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В Новосибирске ставят три вакцины, которые производятся на территории страны

В Новосибирске ставят три вакцины, которые производятся на территории страны

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Чем отличаются друг от друга четыре российских вакцины

В нашей стране одобрены пока только четыре отечественные вакцины против коронавирусной инфекции: «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник V» и его упрощенная версия «Спутник Лайт». Чем они отличаются друг от друга? Как проходили клинические испытания? Сколько раз их нужно ставить — один или два? И, наконец, какой из этих вакцин можно привиться в Новосибирске? Мы узнали для вас актуальную информацию.

«Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»)

Эффективность этой вакцины против COVID-19 составила 91,6%. Антитела к коронавирусу после вакцинации были обнаружены у 98% добровольцев, а клеточный иммунитет выявили у всех участников испытаний. Ожидается, что иммунитет сформируется на два года. Клинические испытания препарата проходят до конца 2021 года. Массовая вакцинация населения от коронавируса началась в январе, в июне некоторые регионы стали делать ее обязательной. Хотя есть случаи, при которых ставить ее не рекомендуется. Уже более 60 других стран зарегистрировали у себя эту вакцину.

Кому противопоказана прививка? Читайте тут.

«ЭпиВакКорона»

Это вакцина, которую разработали в Новосибирске и которая вызывала больше всего сомнений. Участники испытаний писали несколько открытых писем в Минздрав РФ с просьбой провести открытое независимое исследование препарата. Группа добровольцев провела свой эксперимент и выяснила, что антитела после прививки выявляются лишь у 70% привитых (с поправкой на плацебо), а также у них нет вирус-нейтрализующих антител. Позже «Вектор» ответил на эти претензии, а Роспотребнадзор сообщил, что в регионах появятся специальные тест-системы, которые нужны для выявления антител после «ЭпиВакКороны».

В мае «Вектор» рассказал, что у людей старше 60 лет иммунный ответ после вакцинации ниже, и объяснил, что они тестируют на животных трехкратную вакцинацию препаратом. А в июне стало известно, что у половины добровольцев, привитых новосибирской вакциной от коронавируса, через 9 месяцев не остаются антитела, но через 3 и 6 — пока еще есть.

О противопоказаниях к ней можно почитать здесь.

Здесь указаны только те вакцины, которые уже зарегистрированы в России

Здесь указаны только те вакцины, которые уже зарегистрированы в России

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«КовиВак»

Первые поставки вакцины в гражданский оборот начались 28 марта 2021 года, в Новосибирск первая партия поступила в конце мая. Плановое производство должно составлять 1 миллион доз в месяц. 2 июня получено разрешение на проведение третьей фазы клинических исследований, в которой примут участие более 30 тысяч человек. Есть новосибирцы, которые ждали именно эту вакцину, потому что она содержит инактивированный коронавирус.

Инактивированная вакцина состоит из микробных частиц, которые выращены в культуре, а затем были убиты при помощи метода термической обработки либо воздействием клеточного яда. Этот метод основывается на технологиях, которые, как было доказано, эффективно защищают человека. Например, они также применяются для изготовления вакцин против гриппа и полиомиелита.

«Спутник Лайт»

Это четвертая вакцина, зарегистрированная в России 6 мая 2021 года. «Спутник Лайт» — первый компонент вакцины «Спутник V». Его эффективность, по данным Российского фонда прямых инвестиций, составляет 79,4% спустя 28 дней после прививки. Несмотря на регистрацию, вакцина пока не выпущена в гражданский оборот. Ее готовы производить восемь заводов в стране. У этой вакцины иной температурный режим хранения, поэтому логистика (доставка в регионы) должна быть проще.

Какие вакцины от коронавируса еще разрабатываются?

По данным сайта «Стопкоронавирус.рф», в России сейчас разрабатывается препарат от НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. К марту 2021 года был закончен первый этап скрининговых доклинических исследований. Институт приступил к разработке и исследованиям новых конструкций вакцинных кандидатов с применением новых белков: ДНК вакцины, вакцины на основе пептидов и варианта вакцины на основе наночастиц. Клинические испытания вакцины должны начаться в июле и продлиться несколько месяцев. При этом первая и вторая фаза клинических испытаний будут объединены.

В отличие от других, эта вакцина воздействует не на S-белок, а на другие белковые компоненты вируса, и вызывает развитие иммунитета на клеточном уровне, а не через активацию антител. Такой иммунитет может сохраняться годами.

В апреле появилась информация, что «Вектор» приступил к клиническим испытаниям еще одной вакцины от коронавируса — «ЭпиВакКорона-Н». Они проводились в медико-санитарной части № 163 в рабочем поселке Кольцово. Прививку ради эксперимента поставили себе 300 человек.

Кроме того, на сайте «Стопкоронавирус.рф» содержится информация о вакцине Ad5-nCoV китайского производителя CanSino Biologics Inc. Компания CanSino получила разрешение Минздрава РФ на участие в масштабном международном исследовании третьей фазы по оценке эффективности и иммуногенности. Международное исследование проводится в партнерстве с российской компанией «Петровакс». В клиническом исследовании принимают участие более 40 тысяч добровольцев, в том числе 8 тысяч россиян. Первые группы уже вакцинированы — чувствуют себя хорошо, ни у кого из них не выявлено серьезных нежелательных явлений.

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