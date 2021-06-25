В России одобрены четыре вакцины от ковида. Чем они отличаются? Объясняем в одной картинке

Чем отличаются друг от друга четыре российских вакцины
В нашей стране одобрены пока только четыре отечественные вакцины против коронавирусной инфекции: «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «
«Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «
Эффективность этой вакцины против
Кому противопоказана прививка? Читайте тут.
«ЭпиВакКорона»
Это вакцина, которую разработали в Новосибирске и которая вызывала больше всего сомнений. Участники испытаний писали несколько открытых писем в Минздрав РФ с просьбой провести открытое независимое исследование препарата. Группа добровольцев провела свой эксперимент и выяснила, что антитела после прививки выявляются лишь у 70% привитых (с поправкой на плацебо), а также у них нет вирус-нейтрализующих антител. Позже «Вектор» ответил на эти претензии, а Роспотребнадзор сообщил, что в регионах появятся специальные тест-системы, которые нужны для выявления антител после «ЭпиВакКороны».
В мае «Вектор» рассказал, что у людей старше
О противопоказаниях к ней можно почитать здесь.
«КовиВак»
Первые поставки вакцины в гражданский оборот начались
Инактивированная вакцина состоит из микробных частиц, которые выращены в культуре, а затем были убиты при помощи метода термической обработки либо воздействием клеточного яда. Этот метод основывается на технологиях, которые, как было доказано, эффективно защищают человека. Например, они также применяются для изготовления вакцин против гриппа и полиомиелита.
«Спутник Лайт»
Это четвертая вакцина, зарегистрированная в России
Какие вакцины от коронавируса еще разрабатываются?
По данным сайта «Стопкоронавирус.рф», в России сейчас разрабатывается препарат от НИИ вакцин и сывороток ФМБА России. К марту
В отличие от других, эта вакцина воздействует не на
В апреле появилась информация, что «Вектор» приступил к клиническим испытаниям еще одной вакцины от коронавируса — «
Кроме того, на сайте «Стопкоронавирус.рф» содержится информация о вакцине
Что еще о вакцинации почитать
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