В России одобрены четыре вакцины от ковида. Чем они отличаются? Объясняем в одной картинке

В нашей стране одобрены пока только четыре отечественные вакцины против коронавирусной инфекции: «ЭпиВакКорона», «КовиВак», « Спутник V » и его упрощенная версия «Спутник Лайт». Чем они отличаются друг от друга? Как проходили клинические испытания? Сколько раз их нужно ставить — один или два? И, наконец, какой из этих вакцин можно привиться в Новосибирске? Мы узнали для вас актуальную информацию.

«Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка « Спутник V »)