Так всё-таки: нужно ли ставить прививку, если уже переболел ковидом? А в разгар третьей волны?

Когда можно прививаться после перенесенного заболевания?



— В Европе, Израиле, США вакцинируют всех через полгода после перенесенного COVID-19, а в России есть возможность контролировать уровень антител: когда они начинают снижаться, уходят в серую зону, нужно вакцинироваться. У кого-то это происходит через три месяца, у кого-то через полгода, у кого-то через восемь месяцев, — рассказывает директор медицинского агентства «МедАссистанс» Елена Бобяк.

О разнице ранних и поздних антител и правильных сроках их сдачи можно почитать здесь.

Но какой уровень антител считается достаточным? Все эксперты сходятся во мнении, что нельзя назвать конкретные цифры, потому что в каждой лаборатории своя тест-система и шкала, поэтому нужно ориентироваться на снижение, приближение к нижней границе нормы (цифра, с которой начинают писать, что антитела в крови обнаружены).