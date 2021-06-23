Так всё-таки: нужно ли ставить прививку, если уже переболел ковидом? А в разгар третьей волны?

Новосибирские врачи рассказали, когда можно вакцинироваться после ковида
Несмотря на то, что вакцинироваться активно побуждают со всех сторон, у многих до сих пор остается много вопросов по этой теме. Тем, кто переболел, говорили ставить прививку через полгода, по возможности проверять количество антител. А сейчас нередки случаи, когда пациентов после стационаров, которые болели тяжело, вакцинируют уже месяца через три. Что будет, если антител было много и еще поставил препарат? А можно ставить прививку в разгар третьей волны? А когда кто-то из близких с симптомами ОРВИ? На эти вопросы медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко предложила ответить медикам: в чём-то их мнения сходятся, в чём-то нет. Подробности — далее.
Когда можно прививаться после перенесенного заболевания?
— В Европе, Израиле, США вакцинируют всех через полгода после перенесенного COVID-19, а в России есть возможность контролировать уровень антител: когда они начинают снижаться, уходят в серую зону, нужно вакцинироваться. У кого-то это происходит через три месяца, у кого-то через полгода, у кого-то через восемь месяцев, — рассказывает директор медицинского агентства «МедАссистанс» Елена Бобяк.
О разнице ранних и поздних антител и правильных сроках их сдачи можно почитать здесь.
Но какой уровень антител считается достаточным? Все эксперты сходятся во мнении, что нельзя назвать конкретные цифры, потому что в каждой лаборатории своя тест-система и шкала, поэтому нужно ориентироваться на снижение, приближение к нижней границе нормы (цифра, с которой начинают писать, что антитела в крови обнаружены).
Врач-инфекционист сети многопрофильных клиник «Смитра» Марина Малахова тоже говорит, что после заболевания иммунитет у всех формируется по-разному: у кого-то он достаточно длительный — есть пациенты, у которых в течение года определяются антитела. Есть те, у которых иммунитет вообще не формируется. У кого-то он уходит через два-три месяца.
— Всё очень индивидуально, и сказать четко, что вакцинироваться надо через два, три или шесть месяцев после перенесенного заболевания, нельзя. В любом случае после перенесенного заболевания нужно восстановиться. Когда организм еще в периоде восстановления, еще не ушли все симптомы, о вакцинации мы речь не ведем. В дальнейшем надо индивидуально смотреть на количество антител. Мы смотрим напряженность иммунитета, то есть иммуноглобулина класса G к S-белку, — отмечает инфекционист.
Марина Малахова подчеркивает: если титр антител хороший, то можно отложить вакцинацию на три месяца, а после вновь сделать контроль.
— Пока есть антитела в хорошем титре, необходимости вакцинации как таковой нет, это нецелесообразно. Вакцинацию надо проводить тогда, когда антитела снижаются к пороговому значению, не дожидаясь пока они уйдут полностью в ноль, но где-то приближены. Сейчас у «Инвитро» тест-система есть от 50 и выше, то есть когда ближе к 50 снижается, мы уже можем ставить вакцину. Тогда это будет эффективно, — приводит пример инфекционист.
— Сейчас новая точка зрения: после перенесенного коронавируса можно ставить вакцину уже через три месяца после болезни. Рекомендации меняются, и мы должны быть к этому готовы. Если по натуральной оспе не возникает ничего нового, потому что она существует со Средних веков, то о коронавирусе данные еще собираются и будут обновляться, — считает кардиолог ЦНМТ Галина Лифшиц.
По ее мнению, к счастью, в России, в отличие от других стран, можно сдать тест на антитела G: он делается в разных лабораториях и стоит относительно недорого — от 750 рублей до 1200:
— Я знаю по своим коллегам из Америки, европейских стран, что там невозможно сдать этот тест, потому что страховые компании его не оплачивают, а стоит он в пересчете на наши деньги 6–7 тысяч рублей. Не все готовы столько платить. Поэтому во многих странах нет культуры отслеживания своего титра антител, поэтому они вакцинируются через полгода после перенесенного заболевания.
Галина Лифшиц советует сдавать количественные тесты на нейтрализующие антитела G, где пишут точное количество их в 1 мл сыворотке крови: они говорят о защите от повторного заражения.
— Низкого уровня антител, ранее достаточного для защиты от заболевания изначальным штаммом SARS-CoV-2 (Ухань), для полной защиты от мутантных штаммов оказывается недостаточно. Мутантные штаммы более заразны, соответственно, успешно уходят от атаки иммунной системы. Поэтому нужна более сильная защита, более высокий уровень антител. Как уже показывает практика, при вакцинации ранее переболевших ничего сверхъестественного с ними не происходит: в массе — это местные реакции или субфебрилитет с умеренной интоксикацией в течение суток после вакцинации. Опасения «реакции усиления иммунного ответа» по аналогии с лихорадкой денге, к счастью, оказались необоснованными, — комментирует главный врач ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.
Доктор поясняет, что пока существуют эмпирические попытки врачей каким-то образом выразить в количественном исчислении некие «пороги» уровня антител: когда стоит вакцинироваться, а когда можно еще подождать. За инструмент вычисления берутся количественные тест-системы, которые калиброваны по международному стандарту ВОЗ по измерению IgG к SARS-CoV-2.
— Отсечка по положительным антителам от 1000 и выше считается порогом, когда можно с вакцинацией еще подождать. Ниже 500 — вакцинироваться однозначно. Интервал 500–1000 — нужно учитывать и много других факторов. Повторюсь — это исключительно эмпирические высказывания, но сделанные достаточно авторитетными специалистами. Четко прописанных критериев необходимости вакцинации/ревакцинации, в зависимости от наличия антител и их уровня, еще не разработано, — подытоживает Андрей Поздняков.
Он также замечает, что про полгода сейчас уже не говорят, потому что в популяции начали превалировать более заразные штаммы SARS-CoV-2. Поэтому существуют опасения, что уровень антител снизится ниже защитного ранее, чем через полгода.
Если высокий уровень антител и поставили вакцину, к чему это приведет?
Елена Бобяк считает, что это приводит к тому, что использовали вакцину, которая помогла бы кому-то, у кого вообще нет антител.
— Вообще это лишняя нагрузка на иммунитет, но без фатальных последствий. Актуальна другая проблема — это люди, которые не вакцинируются и чего-то ждут. Сейчас по большому счету поезд ушел: вакцинироваться поздно, потому что волна уже пошла. Три недели после первой прививки и две недели после второй — только через пять недель у людей будет нормальный уровень антител. При этом нужно учитывать, что у пожилых людей вырабатывается меньше антител, — замечает Елена Бобяк.
Андрей Поздняков говорит, что, возможно, будет более бурная реакция на прививку, возможно — наоборот:
— Прошу обратить внимание, что в самых охваченных вакцинацией странах (не берем в расчет Китай, там заболеваемость непонятна), таких как США, Израиль, Канада, Великобритания — никто не измерял антитела повально перед вакцинацией. Прививали, ориентируясь для переболевших только на сроки перенесенной инфекции, при том что часть этих стран использовали вакцины производства Pfizer и Moderna — достаточно бурно и мощно стимулирующие иммунную систему. Например, Великобритания и Канада привиты и продолжают прививаться AstraZeneca — очень сходной по составу со «Спутником V».
Можно ли привиться в разгар третьей волны, ведь вакцинация ослабляет иммунитет?
— Это нужно было делать вчера, позавчера, но всё равно нужно бежать как можно скорее. И соблюдать все меры предосторожности, потому что их мало кто соблюдает. Тем, у кого есть возможность, нужно уходить на дистанционку, избегать мероприятий с большим количеством людей. Например, 20 июня многие медицинские коллективы праздновали День медика, что совершенно невозможно в другой стране, где идет подъем заболеваемости, — уверена Елена Бобяк.
Марина Малахова замечает, что, конечно, вакцинироваться нужно было до начала третьей волны, когда было затишье:
— Сейчас есть вероятность, что мы ставим прививку, когда у нас уже идет инкубационный период заболевания. И надо понимать, что после введения вакцины сразу антитела не образуются. Нужно определенное время. Если мы не завершили курс вакцинации и законтактировали с вирусом, то это не дает какой-то защиты от заболевания. И, наоборот, введение вакцины может даже немножко снизить иммунитет, потому что иммунная система отвлекается на формирование антител и, в принципе, риск заболеть во время вакцинации присутствует точно такой же, как у людей не привитых.
Но врач-инфекционист добавляет, что из-за ухудшения ситуации откладывать вакцинацию всё же не нужно:
— Лучше это было сделать раньше, но тут уже выбирать не приходится, поэтому нужно сейчас очень резко ограничить распространение вируса. У нас перед глазами замечательный пример Израиля, где вакцинировали всех, кого было можно, и приостановили распространение.
Галина Лифшиц считает, что вакцинация не очень ослабляет организм: нет резкого снижения иммунитета после постановки прививки:
— Если человек при этом будет соблюдать разумные меры, например, не будет ходить в людное замкнутое помещение — в ночной клуб, то после вакцинации ничего страшного не произойдет. Нужно вакцинироваться — это может обезопасить от попадания на ИВЛ, от смерти. Например, в Москве сейчас, в последнюю неделю, творится беда. Статистика пошла вверх.
В Новосибирске уже прослеживается такая же тенденция: Галина Лифшиц ссылается на информацию заведующего лабораторией ЦНМТ — по количеству положительных мазков ПЦР из носоглотки сейчас данные совпадают с самым началом октября 2020 года, а уже в середине октября начался пик второй волны и шел по нарастающей.
А как быть с противопоказаниями к вакцинации?
Елена Бобяк рассказывает, что многие врачи в России говорят пациентам, что им прививку ставить опасно. В Израиле, по ее словам, наоборот — первым делом вакцинировали тяжелобольных, пациентов с хроническими заболеваниями, онкологическими заболеваниями.
— Нельзя сравнивать риск побочных явлений от вакцинации и риск последствий от ковида — это качественно и количественно несопоставимые вещи, — уверяет она.
Но противопоказания у всех вакцин есть — они указаны в инструкциях к препаратам: подробнее об этом можно почитать здесь.
Можно ли ставить прививку, если у близких симптомы ОРВИ, подозрение на ковид?
Андрей Поздняков отвечает, что однозначно стоит ждать, особенно при достоверно доказанном длительном контакте (семья, работа и так далее). Если уже произошло инфицирование, то вакцинация может усилить нагрузку на иммунную систему и усугубить течение заболевания.
— Я бы не стала делать вакцинацию, потому что, если рядом находится человек заболевший, то есть шанс, что вы находитесь сами в состоянии инкубационного периода или с бессимптомным течением. Вакцинация здесь не поможет, а может немного усугубить состояние. Поэтому надо сначала определиться со здоровьем родственников и вашим и четко понять, что вы не болеете две недели, а потом уже решать вопросы вакцинации, — поясняет Марина Малахова.
Галина Лифшиц объясняет, что если у человека есть подозрение на ковид, он сдал мазок, а ему нужно идти на вакцинацию, то лучше ее перенести и дождаться результата ПЦР-теста:
— У нас в лаборатории сейчас мазки делаются за один день: если утром человек сдает мазок, то в обед он уже, как правило, получает результат. В других крупных частных лабораториях так же (KDL, «Инвитро», «Гемотест»), а государственные могут тянуть по пять-шесть дней.
Галина Лифшиц добавляет, что по актуальным рекомендациям и по реальной клинической практике выработался такой алгоритм действий: если у пациента уже подтвержден диагноз «коронавирусная инфекция», то люди, которые с ним проживают, тоже должны сделать тест (подтвержденным контактным положен бесплатный ПЦР из поликлиники. — Прим. ред.).
— При китайском варианте коронавируса, который в основном был в первые две волны, человек заражает еще одного или двух. Во вторую волну много было историй о том, как в семье один болел, а второй нет. Или по двое. Сейчас мы точно не знаем, какие штаммы распространены в Новосибирске, но можем предполагать, что уже пришли новые, например, британский и индийский. Пациент с индийским штаммом заражает 5–6 человек, поэтому больше рисков. У нас сейчас все эти штаммы присутствуют. Сейчас стали говорить о том, что в России свой штамм появился, — комментирует врач.
Ранее мы писали о том, что любая вакцинация на 100% не защищает от заражения, и рассказывали, как переносят коронавирусную инфекцию привитые новосибирцы.
Если вам за вакцинацию работодатель обещал какие-то бонусы или если у вас была необычная реакция на какую-то из вакцин, расскажите об этом медицинскому обозревателю Марии Тищенко — m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону +7 961 845-55-78 (WhatsApp, СМС, Telegram).
Марина Малахова — врач-инфекционист сети многопрофильных клиник «Смитра», стаж работы — с 1996 года. Елена Бобяк — директор медицинского агентства «МедАссистанс». Галина Лифшиц — доктор медицинских наук, профессор, заведующая лабораторией персонализированной медицины ИХБФМ СО РАН, врач-кардиолог высшей категории ЦНМТ. Андрей Поздняков — главный врач ООО «Инвитро-Сибирь», врач-инфекционист, кандидат медицинских наук.