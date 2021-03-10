Нужно ли ставить прививку тем, кто переболел коронавирусом? Рассказывают врачи

— Я считаю, что сразу после перенесенного заболевания вакцинироваться нельзя, это неполезно. В Израиле пытались ввести систему: сначала все сдают кровь на антитела, а потом ставят прививку, потому что очень много болеющих в легкой и в бессимптомной форме, и не всем, конечно, даже в Израиле ставится диагноз. Но, тем не менее, они от этого отошли, потому что слишком затратно и по деньгам, и по времени. В России это вполне реально. Если бы у меня была такая возможность, я бы сначала сдала антитела, а потом поставила прививку. Так как у меня не было симптомов и в Израиле нет возможности сдать тест на антитела, я просто поставила прививку, — описывает свой опыт Елена Бобяк, которая сейчас живет в Израиле.

Марина Малахова солидарна с коллегами: она уверена, что желательно перед вакцинацией посмотреть наличие специфических антител к коронавирусу в крови, потому что некоторые люди переносят коронавирусную инфекцию в стертой форме и уже имеют защитные антитела, не зная об этом.



— Если антитела уже имеются, необходимости в проведении вакцинации в ближайшее время нет. Вакцинация рекомендуется только после полного восстановления после заболевания. Необходимо контролировать уровень антител и вакцинироваться на фоне снижения иммунитета, когда уровень антител приближается к серой зоне. Иммунитет после введения вакцины формируется не сразу, поэтому необходимо соблюдать меры безопасности как минимум в течение трех недель после введения второй дозы вакцины — ограничить посещение общественных мест, носить маску.