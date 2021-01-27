Как ставят прививку от коронавируса в Новосибирске: кому могут отказать и нужно ли сдавать антитела

Почти 10 тысяч новосибирцев поставили вакцину от коронавируса
Почти 10 тысяч жителей Новосибирской области уже поставили вакцину от коронавирусной инфекции, в том числе двукратно — около
Как записаться на вакцинацию
Сейчас в регионе развернут 61 пункт вакцинации — 27 в Новосибирске и 34 во всех больницах районов и городских округов Новосибирской области. Таким образом, сделать прививку против коронавируса можно в каждой взрослой поликлинике области, сообщает оперштаб.
Записаться на вакцинацию можно:
- по телефонам сall-центров поликлиник;
- на Едином портале госуслуг (на
25 январязапись доступна для 53 пунктов вакцинопрофилактики);
- по телефону Единой регистратуры — 124.
По информации поставщика «Гам-КОВИД-Вак» («
Как проходит вакцинация
В поликлинику
Чтобы не пропало ни одной дозы, приглашают сразу по пять человек: один флакон вакцины «
Перед вакцинацией людей осматривает терапевт: сразу четыре специалиста в этой поликлинике проводят осмотр одновременно. Если есть противопоказания, то они отказывают в постановке вакцины. Если из пятерых человек кому-то отказали, то либо находят других пациентов, либо переносят вакцинацию на другой день.
— Противопоказания — это обострения хронических заболеваний любых форм, декомпенсированные формы сахарного диабета, гипертонические кризы в стадии обострения, острые инфаркты и инсульты в течение последнего месяца, наличие вирусного заболевания в момент обращения или в последние три месяца. Если человек болел именно коронавирусной инфекцией, то мы рекомендуем в течение полугода не ставить вакцину, потом проверить уровень иммуноглобулинов и потом уже принять решение по поводу вакцинации. Наличие антител к коронавирусной инфекции как таковым противопоказанием не является, но если у человека они есть, то необходимости делать вакцинацию именно сейчас нет, потому что он защищен, — рассказывает журналисту НГС заместитель главврача по медицинской части поликлиники
То есть в обязательном порядке сдавать антитела перед вакцинацией не требуется, это делает сам пациент по желанию.
Сейчас не ставят прививку от коронавируса только пациентам до
— Прививочная выведена на отдельный этаж, чтобы не было пересечения потоков, то есть прививки от других заболеваний ставятся в другом кабинете. Полчаса после вакцинации мы просим пациента находиться здесь, на этаже, в зоне видимости. Есть видеокамера, с помощью которой мы можем наблюдать, если кому-то стало плохо, — поясняет Анастасия Шуркевич.
Пациенту выдают прививочный паспорт или он отображается на сайте госуслуг в личном кабинете, где по штрих-коду можно узнать серию и номер вакцины. На сайте госуслуг также можно вести дневник самонаблюдения после вакцинации.
— Каждый пациент вносится в единый федеральный регистр, — говорит Анастасия Шуркевич.
Сама постановка вакцины занимает пару минут. У пациентов спрашивают, правши они или левши, чтобы поставить прививку в плечо с другой стороны.
Поликлиника обзванивает людей после вакцинации и дает им номера телефонов, по которым можно позвонить, если стало плохо.
— Самая частая реакция — это повышение температуры, небольшое ощущение озноба. Это нормальная реакция на прививку. Ситуационно используется парацетамол, ибупрофен, — замечает Анастасия Шуркевич.
Вторая вакцина ставится через
— Желательно ставить обе дозы вакцины в одном лечебном учреждении, потому что вакцины выдаются в кратном количестве, по сути, идут под фамилию. Если человек не пришел, то нужно найти того, кому поставить, чтобы было ровно пять пациентов.
В поликлинике
— Я считаю, что вакцинация проходит спокойно и организованно, учитывая весь ажиотаж, связанный с пандемией, наэлектризованное сознание людей из-за всей информации, которая черпается из разных источников про вакцину. Мы ведем последовательную работу с теми, кто показал заинтересованность, сам хочет поставить вакцину. Потом, возможно, скептики на них посмотрят и тоже захотят поставить. Я этот процесс контролирую и вижу, что люди между собой общаются, делятся впечатлениями, — объясняет главный врач городской клинической поликлиники
Сергей Дорофеев — главный врач городской клинической поликлиники
Сергей Дорофеев добавил, что у поликлиники есть возможность увеличивать количество пациентов в день, если в этом будет необходимость — можно и по
— Пока всё немного ограничено условиями хранения вакцины «
На данный момент в учреждении есть возможность хранить
Ранее мы описывали, какие побочные эффекты были у новосибирцев, привившихся от коронавируса.