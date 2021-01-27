Как ставят прививку от коронавируса в Новосибирске: кому могут отказать и нужно ли сдавать антитела

Почти 10 тысяч жителей Новосибирской области уже поставили вакцину от коронавирусной инфекции, в том числе двукратно — около 2,5 тысячи , по данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на 25 января . Как именно проходит процедура вакцинации, какие есть противопоказания, сколько времени размораживается вакцина « Спутник V », узнала медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко на примере городской клинической поликлиники № 1 .

Как записаться на вакцинацию

Сейчас в регионе развернут 61 пункт вакцинации — 27 в Новосибирске и 34 во всех больницах районов и городских округов Новосибирской области. Таким образом, сделать прививку против коронавируса можно в каждой взрослой поликлинике области, сообщает оперштаб.