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Как ставят прививку от коронавируса в Новосибирске: кому могут отказать и нужно ли сдавать антитела

Как записаться, какие есть противопоказания и как получить сертификат

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За неделю массовой вакцинации с <nobr class="_">18 по 24 января</nobr> прививку сделали 6323 человека, сообщает оперштаб

За неделю массовой вакцинации с 18 по 24 января прививку сделали 6323 человека, сообщает оперштаб

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Почти 10 тысяч новосибирцев поставили вакцину от коронавируса

Почти 10 тысяч жителей Новосибирской области уже поставили вакцину от коронавирусной инфекции, в том числе двукратно — около 2,5 тысячи, по данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на 25 января. Как именно проходит процедура вакцинации, какие есть противопоказания, сколько времени размораживается вакцина «Спутник V», узнала медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко на примере городской клинической поликлиники № 1.

Как записаться на вакцинацию

Сейчас в регионе развернут 61 пункт вакцинации — 27 в Новосибирске и 34 во всех больницах районов и городских округов Новосибирской области. Таким образом, сделать прививку против коронавируса можно в каждой взрослой поликлинике области, сообщает оперштаб.

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В поликлинике <nobr class="_">№ 1</nobr> можно записаться на вакцинацию разными способами, в том числе придя лично или написав письмо по электронной почте. В другие учреждения лучше звонить и уточнять информацию либо записываться через госуслуги

В поликлинике № 1 можно записаться на вакцинацию разными способами, в том числе придя лично или написав письмо по электронной почте. В другие учреждения лучше звонить и уточнять информацию либо записываться через госуслуги

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Записаться на вакцинацию можно:

  • по телефонам сall-центров поликлиник;
  • на Едином портале госуслуг (на 25 января запись доступна для 53 пунктов вакцинопрофилактики);
  • по телефону Единой регистратуры — 124.

По информации поставщика «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»), Новосибирская область в январе — феврале получит более 100 тысяч доз этого препарата. Медицинские организации, в которых развернуты прививочные пункты, формируют списки желающих вакцинироваться — таких на утро 25 января 32 251 человек. Медицинские организации будут приглашать на вакцинацию по мере поступления новых партий вакцины.

Так выглядят морозильные камеры, в которых должна быть температура не выше минус&nbsp;<nobr class="_">18 °С для хранения вакцины&nbsp;«Гам-КОВИД-Вак»</nobr>

Так выглядят морозильные камеры, в которых должна быть температура не выше минус 18 °С для хранения вакцины «Гам-КОВИД-Вак»

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Как проходит вакцинация

В поликлинику № 1 можно обратиться по поводу вакцинации или по телефону, или с помощью сайта госуслуг, или написав на электронную почту учреждения. Если человек пришел в поликлинику самостоятельно, то ему дадут специальную форму для заполнения и затем пригласят на прививку.

Чтобы не пропало ни одной дозы, приглашают сразу по пять человек: один флакон вакцины «Спутник V» рассчитан именно на такое количество человек. Ампула размораживается 10–15 минут и может находиться в размороженном состоянии до двух часов, если больше — доза пропадает.

Потоки пациентов в поликлинике стараются распределять, поэтому для вакцинации против ковида есть отдельный кабинет для осмотра терапевтом и еще один только для этого вида вакцинации

Потоки пациентов в поликлинике стараются распределять, поэтому для вакцинации против ковида есть отдельный кабинет для осмотра терапевтом и еще один только для этого вида вакцинации

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Перед вакцинацией людей осматривает терапевт: сразу четыре специалиста в этой поликлинике проводят осмотр одновременно. Если есть противопоказания, то они отказывают в постановке вакцины. Если из пятерых человек кому-то отказали, то либо находят других пациентов, либо переносят вакцинацию на другой день.

Перед осмотром терапевта пациенты заполняют анкеты

Перед осмотром терапевта пациенты заполняют анкеты

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— Противопоказания — это обострения хронических заболеваний любых форм, декомпенсированные формы сахарного диабета, гипертонические кризы в стадии обострения, острые инфаркты и инсульты в течение последнего месяца, наличие вирусного заболевания в момент обращения или в последние три месяца. Если человек болел именно коронавирусной инфекцией, то мы рекомендуем в течение полугода не ставить вакцину, потом проверить уровень иммуноглобулинов и потом уже принять решение по поводу вакцинации. Наличие антител к коронавирусной инфекции как таковым противопоказанием не является, но если у человека они есть, то необходимости делать вакцинацию именно сейчас нет, потому что он защищен, — рассказывает журналисту НГС заместитель главврача по медицинской части поликлиники № 1 Анастасия Шуркевич.

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Часть вопросов в анкете, которую нужно заполнить перед осмотром терапевта

Часть вопросов в анкете, которую нужно заполнить перед осмотром терапевта

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То есть в обязательном порядке сдавать антитела перед вакцинацией не требуется, это делает сам пациент по желанию.

Сейчас не ставят прививку от коронавируса только пациентам до 18 лет, а категория пациентов в возрасте старше 65 лет тоже подходит под вакцинацию.

В поликлинике <nobr class="_">№ 1</nobr> прием ведут сразу четыре терапевта, чтобы не было очередей и успевали поставить вакцину именно пяти пациентам

В поликлинике № 1 прием ведут сразу четыре терапевта, чтобы не было очередей и успевали поставить вакцину именно пяти пациентам

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— Прививочная выведена на отдельный этаж, чтобы не было пересечения потоков, то есть прививки от других заболеваний ставятся в другом кабинете. Полчаса после вакцинации мы просим пациента находиться здесь, на этаже, в зоне видимости. Есть видеокамера, с помощью которой мы можем наблюдать, если кому-то стало плохо, — поясняет Анастасия Шуркевич.

Сейчас поликлиника <nobr class="_">№ 1</nobr> вакцинирует около <nobr class="_">100 человек</nobr> в день&nbsp;

Сейчас поликлиника № 1 вакцинирует около 100 человек в день 

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Пациенту выдают прививочный паспорт или он отображается на сайте госуслуг в личном кабинете, где по штрих-коду можно узнать серию и номер вакцины. На сайте госуслуг также можно вести дневник самонаблюдения после вакцинации.

— Каждый пациент вносится в единый федеральный регистр, — говорит Анастасия Шуркевич.

Один флакон объемом&nbsp;<nobr class="_">3 мл</nobr>&nbsp;рассчитан на пять человек — по 0,5 на человека и еще часть остается на разлив<br>

Один флакон объемом 3 мл рассчитан на пять человек — по 0,5 на человека и еще часть остается на разлив

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Сама постановка вакцины занимает пару минут. У пациентов спрашивают, правши они или левши, чтобы поставить прививку в плечо с другой стороны.

Поликлиника обзванивает людей после вакцинации и дает им номера телефонов, по которым можно позвонить, если стало плохо.

Пациенты могут получить такой сертификат в прививочном кабинете

Пациенты могут получить такой сертификат в прививочном кабинете

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— Самая частая реакция — это повышение температуры, небольшое ощущение озноба. Это нормальная реакция на прививку. Ситуационно используется парацетамол, ибупрофен, — замечает Анастасия Шуркевич.

Вторая вакцина ставится через 21 день, но можно немного попозже, говорит врач:

— Желательно ставить обе дозы вакцины в одном лечебном учреждении, потому что вакцины выдаются в кратном количестве, по сути, идут под фамилию. Если человек не пришел, то нужно найти того, кому поставить, чтобы было ровно пять пациентов.

Сергей Коломенкин работает в сфере IT: говорит, что устал сидеть дома, поэтому записался на вакцинацию сразу, как появилась возможность

Сергей Коломенкин работает в сфере IT: говорит, что устал сидеть дома, поэтому записался на вакцинацию сразу, как появилась возможность

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В поликлинике № 1 начинали вакцинацию с 15 человек в день, а теперь — больше 100.

— Я считаю, что вакцинация проходит спокойно и организованно, учитывая весь ажиотаж, связанный с пандемией, наэлектризованное сознание людей из-за всей информации, которая черпается из разных источников про вакцину. Мы ведем последовательную работу с теми, кто показал заинтересованность, сам хочет поставить вакцину. Потом, возможно, скептики на них посмотрят и тоже захотят поставить. Я этот процесс контролирую и вижу, что люди между собой общаются, делятся впечатлениями, — объясняет главный врач городской клинической поликлиники № 1 Сергей Дорофеев.

Сергей Дорофеев — главный врач городской клинической поликлиники № 1, заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук.

Сергей Дорофеев говорит, что с вакциной от «Вектора» можно будет организовать выездную кампанию, потому что у нее нет таких особенностей хранения

Сергей Дорофеев говорит, что с вакциной от «Вектора» можно будет организовать выездную кампанию, потому что у нее нет таких особенностей хранения

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Сергей Дорофеев добавил, что у поликлиники есть возможность увеличивать количество пациентов в день, если в этом будет необходимость — можно и по 200–300 человек прививать:

— Пока всё немного ограничено условиями хранения вакцины «Спутник V», поэтому мы не можем организовать обширную выездную кампанию, но когда получим вакцину от «Вектора», то сможем это сделать.

На данный момент в учреждении есть возможность хранить 6 тысяч доз вакцины.

Ранее мы описывали, какие побочные эффекты были у новосибирцев, привившихся от коронавируса.

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