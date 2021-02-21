Могут ли переболевшие коронавирусом принести инфекцию домой? И зачем им носить маски? Объясняют врачи

Что говорят врачи (спойлер: можно принести вирус на коже рук)

Главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков говорит, что у таких людей есть теоретическая возможность инфицироваться повторно — получить «дозу вируса» на слизистые оболочки. Правда, иммунная система переболевшего с этим транзиторным инфицированием справится довольно быстро: болезнь у человека не разовьется, но некоторое время он будет заразным для окружающих.



— Степень заразности невелика, в отличие от первично заболевших, но она существует. Можно принести вирус и на коже рук. Вопрос в мерах предосторожности для переболевших все равно стоит довольно остро, потому что никто до сих пор не выявил четких и однозначных закономерностей о механизмах защиты от повторного заболевания и длительности их действия. Ученые понимают, что есть нейтрализующие антитела, есть клетки памяти, есть клеточное звено иммунитета. Но сколько времени все эти звенья иммунной защиты эффективны — ясности нет в силу малых сроков изучения инфекции.