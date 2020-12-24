Невидимые пациенты. Почему многие люди переносят коронавирус без симптомов — объясняют врачи

Заразны ли бессимптомные носители?



С одной стороны, коронавирусная инфекция распространяется через мелкие жидкие частицы, выделяемые изо рта или носа инфицированного человека при кашле, чихании, разговоре, пении или тяжелом дыхании. Размер этих частиц варьируется от более крупных капель до мельчайших аэрозолей. Кроме того, эти частицы остаются на поверхностях и тоже могут способствовать распространению, например, если человек дотронулся до такой поверхности, а потом не помыл руки и дотронулся до слизистой глаз, носа или рта. С другой стороны, говорят, что бессимптомные носители вируса — то есть те, кто не чихают и не кашляют — тоже заразны.



Во Временных рекомендациях Минздрава РФ (версия № 9) указано, как часто проявляется та или иная степень тяжести течения заболевания. Цифры приведены на основе заболевших в КНР. У 50% инфицированных коронавирус проходит бессимптомно, еще 40% случаев проходят в легкой форме, 10% — в тяжелой.