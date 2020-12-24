Невидимые пациенты. Почему многие люди переносят коронавирус без симптомов — объясняют врачи

Каждый второй заболевший переносит коронавирус без симптомов
Коронавирусная инфекция у каждого человека протекает по-разному. Некоторые переносят болезнь очень тяжело, кто-то оказывается в «красной» зоне ковидного госпиталя с сильнейшим поражением легких, а кто-то узнает о том, что болеет или переболел, совершенно случайно. Например, когда сдал кровь на антитела. Почему так происходит? Опасны ли бессимптомные носители коронавируса, на сколько дней им нужно изолироваться и необходимо ли как-то лечиться или достаточно следовать общим рекомендациям? Об этом медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко поговорила вместе с врачами.
Заразны ли бессимптомные носители?
С одной стороны, коронавирусная инфекция распространяется через мелкие жидкие частицы, выделяемые изо рта или носа инфицированного человека при кашле, чихании, разговоре, пении или тяжелом дыхании. Размер этих частиц варьируется от более крупных капель до мельчайших аэрозолей. Кроме того, эти частицы остаются на поверхностях и тоже могут способствовать распространению, например, если человек дотронулся до такой поверхности, а потом не помыл руки и дотронулся до слизистой глаз, носа или рта. С другой стороны, говорят, что бессимптомные носители вируса — то есть те, кто не чихают и не кашляют — тоже заразны.
Во Временных рекомендациях Минздрава РФ (версия № 9) указано, как часто проявляется та или иная степень тяжести течения заболевания. Цифры приведены на основе заболевших в КНР. У 50% инфицированных коронавирус проходит бессимптомно, еще 40% случаев проходят в легкой форме, 10% — в тяжелой.
— Независимо от наличия симптомов инфицированные люди могут быть заразными, и вирус может распространяться от них к другим людям. Лабораторные данные свидетельствуют о том, что инфицированные люди, возможно, наиболее заразны непосредственно перед появлением симптомов (а именно за два дня до появления симптомов) и в начале болезни. Люди с тяжелой формой заболевания могут оставаться заразными в течение более длительного времени. Хотя передавать вирус могут и те, у кого симптомы так и не появляются, до сих пор неясно, как часто это происходит, и в этой области необходимы дополнительные исследования, — говорится на сайте Всемирной организации здравоохранения.
Поэтому директор многопрофильной клиники «Санитас» Михаил Андрушкевич уверен, что если человек болеет бессимптомно коронавирусной инфекцией, то он однозначно опасен для окружающих:
— Вот вам пример: вторая волна, более мощная, чем первая, совпала почти на 100% с выходом детей в школы. Дети болеют обычно бессимптомно, а заражается вся семья. У нас, например, большинство сотрудников заразились в семье, особенно те, у кого дети учатся в школе. Американцы недавно провели исследование, и, по их данным, наименьшая вероятность заразиться в медицинском учреждении, наибольшая — в семье.
Бывает и так называемое малосимптомное течение, выраженное легким насморком в течение пары дней с дальнейшим выздоровлением, но при этом человек тоже активно распространяет вирус.
— Конечно, они заразны, но здесь есть очень интересные данные, — говорит главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков. — Заразность бессимптомного носителя по сравнению с симптомным пациентом гораздо ниже, просто потому, что у симптомного носителя есть минимум насморк, кашель, то есть те механизмы, которые позволяют более активно распространять вирус. Но несмотря на то, что бессимптомный носитель менее заразен в клиническом плане, он более заразен в плане эпидемиологическом, так как у него нет симптомов, он не чувствует себя больным и может активно общаться в популяции, заражая большое количество других людей. Лечение бессимптомным носителям не нужно, им достаточно соблюдения правил самоизоляции.
У меня положительный тест на ковид, а симптомов нет. Что делать?
Михаил Андрушкевич уверен, что при бессимптомном течении по сути нет лечения — важны изоляция и ношение масок. Хотя зачастую бессимптомное течение совпадает с инкубационным периодом вируса, который заканчивается бурным началом заболевания.
О важности изоляции говорит и терапевт центра семейной медицины «Здравица» Варвара Веретюк:
— По статистическим данным, которые имеются на настоящий момент, около 40% инфицированных коронавирусом нового типа переносят инфекцию без симптомов или очень легко. Такие люди не имеют осложнений и последствий, но им следует ограничить контакты, чтобы не распространять инфекцию. Поэтому если у вас был выявлен вирус SARS-CoV2 (тестом ПЦР или определением антигена), вам следует соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней.
Врач напоминает, что нужно оградить членов семьи от заражения и следовать известным правилам: использовать одноразовую маску, когда выходите из своей комнаты в общие помещения квартиры, а потом утилизировать ее в закрытый пакет (если многоразовые маски, то их нужно стирать при температуре выше 65°С); мыть руки водой с мылом в течение не менее 20 секунд; регулярно проветривать комнату, чтобы уменьшить количество вирусных частиц в воздухе.
— Человеку с бессимптомным носительством коронавируса SARS-CoV2 не нужно принимать каких-либо лекарств, кроме тех препаратов, которые он может принимать регулярно по назначению своего врача при наличии какого-либо хронического заболевания. А вот уделять в условиях самоизоляции внимание своему режиму питания и регулярной двигательной активности обязательно надо, потому что образ жизни напрямую влияет на здоровье человека, в том числе и на его иммунную систему, — считает терапевт.
Кроме того, добавляет Варвара Веретюк, человеку с бессимптомным течением коронавирусной инфекции важно контролировать самочувствие: измерять температуру тела утром и вечером. Следует обратиться к врачу, если у вас появились следующие симптомы: затрудненное дыхание, частота дыхания более 22 в минуту (отмечайте, сколько вдохов вы делаете за минуту), постоянная боль или чувство сдавленности в груди, нарушение сознания, заторможенность, выраженная сонливость, синеватый оттенок губ или лица и другие.
Пульмонолог медицинского центра «Авиценна» Елена Турлай, в отличие от коллег, считает, что при бессимптомном течении нужны противовирусные препараты и интраназальные формы интерферона-α, о которых говорится во Временных рекомендациях Минздрава РФ:
— Если человек узнал, что ПЦР у него положительный, но нет никаких симптомов, то всё равно нужно помочь организму избавиться от вируса, чтобы организм его дальше не выделял, не распространял.
По ее словам, этой схемы нужно придерживаться не только при положительном ПЦР на коронавирус, но и при найденных антителах IgM.
— К сожалению, достаточно непредсказуемо у всех заболевание протекает, но есть общие тенденции: сложнее коронавирусную инфекцию переносят люди с ожирением, сахарным диабетом, с иммуносупрессивной терапией. Но и у здоровых людей, без сопутствующих патологий, коронавирус тоже может протекать тяжело, видимо, это связано с особенностями иммунного ответа. Сейчас это всё изучается, думаю, в будущем будет больше информации.
Терапевт, пульмонолог центра семейной медицины «Здравица» Ольга Филоненко убеждена, что ничего делать, по сути, не нужно: бессимптомные носители коронавирусной инфекции, как правило, и не знают о том, что болеют, потому что их ничего не беспокоит, но они заразны.
— Они не могут ничего делать, по сути, потому что и не знают, что что-то происходит в их организме. Если симптомов нет, но человек сдал мазок, например, за компанию с семьей и узнал, что результат положительный, то я не назначаю ничего. Мы сдаем показатели крови — общий анализ, СРБ, ферритин, фибриноген, чтобы посмотреть уровень воспаления. Бывает, что его нет, тогда нужно просто находиться дома до отрицательного ПЦР, — говорит Ольга Филоненко.
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Справка
Андрей Поздняков — кандидат медицинских наук, инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь». Варвара Веретюк — терапевт центра семейной медицины «Здравица», стаж работы — 14 лет. Елена Турлай — пульмонолог медицинского центра «Авиценна». Михаил Андрушкевич — директор многопрофильной клиники «Санитас».