Правительство НСО одобрило снятие части коронавирусных ограничений

С новосибирских ресторанов и баров снимут ограничения на работу ночью
В Новосибирской области сняли часть ограничений, введенных из-за ковида, — правительство одобрило документ. Теперь полноценно смогут работать театры и кинотеатры, а также бары. Но при этом сохранятся ограничения для ночных клубов и проведения массовых мероприятий.
— Снимается запрет на оказание услуг общественного питания в период с 24:00 до 08:00 часов. Количество присутствующих в зале обслуживания предлагается исчислять, исходя из расчета 1 посетитель на
Но сохраняются требования, запрещающие проведение массовых мероприятий при оказании услуг общественного питания.
Отменяются ограничения по количеству зрителей, которые допускаются в театры, кинотеатры, концертные организации, на фестивали, а также на проводимые официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований
В ближайшее время документ пообещали опубликовать на сайте регионального правительства — тогда решение вступит в силу.
В Новосибирске сейчас активно продолжается вакцинация от коронавируса. В поликлиниках ажиотаж. Например, на улице Рельсовой 18 февраля столпились около ста человек в очереди на вакцинацию от коронавируса. Из-за задержек с поставкой вакцины люди провели в коридорах медучреждения минимум четыре часа. Вчера министр здравоохранения НСО Константин Хальзов объяснил, из-за чего этого произошло.