Правительство НСО одобрило снятие части коронавирусных ограничений

В Новосибирской области сняли часть ограничений, введенных из-за ковида, — правительство одобрило документ. Теперь полноценно смогут работать театры и кинотеатры, а также бары. Но при этом сохранятся ограничения для ночных клубов и проведения массовых мероприятий.



— Снимается запрет на оказание услуг общественного питания в период с 24:00 до 08:00 часов. Количество присутствующих в зале обслуживания предлагается исчислять, исходя из расчета 1 посетитель на 4 кв. м ., столы необходимо размещать с соблюдением дистанцирования на расстоянии не менее 1,5 м . При оказании услуг общественного питания не допускается работа танцполов, танцплощадок, дискотек, — цитирует правительство министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова.