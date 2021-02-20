20 февраля суббота
СЕЙЧАС -20°С
Пробки 6/10
usd 73.97
eur 89.54
Тема дняКак в офисах поздравляют с 23 Февраля (фото)

Все новости

Все новости

Правительство НСО одобрило снятие части коронавирусных ограничений

Бары вновь смогут работать по ночам

6 399
75Обсудить

Поделиться

Танцевать в барах по-прежнему будет нельзя, но зато не будет ограничения времени по их работе

Танцевать в барах по-прежнему будет нельзя, но зато не будет ограничения времени по их работе

Поделиться

С новосибирских ресторанов и баров снимут ограничения на работу ночью

В Новосибирской области сняли часть ограничений, введенных из-за ковида, — правительство одобрило документ. Теперь полноценно смогут работать театры и кинотеатры, а также бары. Но при этом сохранятся ограничения для ночных клубов и проведения массовых мероприятий.

— Снимается запрет на оказание услуг общественного питания в период с 24:00 до 08:00 часов. Количество присутствующих в зале обслуживания предлагается исчислять, исходя из расчета 1 посетитель на 4 кв. м., столы необходимо размещать с соблюдением дистанцирования на расстоянии не менее 1,5 м. При оказании услуг общественного питания не допускается работа танцполов, танцплощадок, дискотек, — цитирует правительство министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова.

Но сохраняются требования, запрещающие проведение массовых мероприятий при оказании услуг общественного питания.

Отменяются ограничения по количеству зрителей, которые допускаются в театры, кинотеатры, концертные организации, на фестивали, а также на проводимые официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований

В ближайшее время документ пообещали опубликовать на сайте регионального правительства — тогда решение вступит в силу.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

В Новосибирске сейчас активно продолжается вакцинация от коронавируса. В поликлиниках ажиотаж. Например, на улице Рельсовой 18 февраля столпились около ста человек в очереди на вакцинацию от коронавируса. Из-за задержек с поставкой вакцины люди провели в коридорах медучреждения минимум четыре часа. Вчера министр здравоохранения НСО Константин Хальзов объяснил, из-за чего этого произошло.

По теме (5)

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК5
  • СМЕХ4
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

коронавирускоронавирус в Новосибирскевакцинация от COVID-19
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (75)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...