Когда появляются антитела M и G? Через сколько дней после заражения сдавать кровь? И еще 6 вопросов врачам

1. На какой день лучше сдавать тест на антитела? Как долго они держатся в организме?



У каждой лаборатории свои рекомендации. Есть общие советы для всех, но очевидно, что могут быть исключения.



— Сдавать тест на IgM стоит спустя 7–10 дней от начала заболевания. Возможно и более позднее образование антител. IgG — спустя минимум три недели от начала заболевания. Сколько сохраняются — один из самых актуальных вопросов пандемии. Никто не знает. По одним исследованиям, не более трех месяцев, по другим — более пяти месяцев. Ясности нет. Скорее всего, у разных пациентов по-разному. Как при любом другом ОРЗ, — считает главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков.