Когда появляются антитела M и G? Через сколько дней после заражения сдавать кровь? И еще 6 вопросов врачам

Врачи из Новосибирска ответили на 8 вопросов про антитела к коронавирусу
Тест на антитела к коронавирусной инфекции — сейчас один из самых популярных анализов. Многие новосибирцы болеют дома. К ним не приходят врачи, никто не берет мазок на ковид, поэтому, несмотря на типичные симптомы (резкий скачок температуры до 38–39 градусов, потеря обоняния и вкуса), анализ на антитела — единственный способ подтвердить, что человек все-таки переболел новой коронавирусной инфекцией. Есть разные виды антител — M и G. Что они означают? На какой день начинают вырабатываться в организме? Бывают ли сомнительные результаты? Медицинский обозреватель Мария Тищенко разобрала основные вопросы с представителями лабораторий.
1. На какой день лучше сдавать тест на антитела? Как долго они держатся в организме?
У каждой лаборатории свои рекомендации. Есть общие советы для всех, но очевидно, что могут быть исключения.
— Сдавать тест на IgM стоит спустя 7–10 дней от начала заболевания. Возможно и более позднее образование антител. IgG — спустя минимум три недели от начала заболевания. Сколько сохраняются — один из самых актуальных вопросов пандемии. Никто не знает. По одним исследованиям, не более трех месяцев, по другим — более пяти месяцев. Ясности нет. Скорее всего, у разных пациентов по-разному. Как при любом другом ОРЗ, — считает главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков.
Медицинский директор лабораторной службы «Хеликс» Дмитрий Денисов тоже говорит, что антитела класса иммуноглобулинов М появляются не ранее 7-го дня после появления симптомов заболевания и увеличиваются, достигая максимума в острый период болезни, а затем снижаются, полностью исчезая через несколько недель после выздоровления:
— Иммуноглобулины G появляются не ранее 10–14-го дня от первого симптома и могут сохраняться в организме многие месяцы после выздоровления. Сейчас в мире ведется множество исследований, чтобы определить защитную концентрацию антител в крови, а также сроки сохранения естественного иммунитета к новой коронавирусной инфекции у разных групп переболевших. Думаю, в следующем году мы получим много интересных данных об этом и станет понятнее, при каких обстоятельствах может возникнуть повторное заражение, каковы показания к ревакцинации и в какие сроки она должна быть выполнена у различных групп населения.
2. В разных лабораториях по-разному описывают результаты анализа на антитела. Где-то указывают просто, что обнаружены антитела M или G. Где-то — конкретные цифры. Есть, например, такой вариант для иммуноглобулинов М: меньше 0,8 — отрицательный, 0,8–1,1 — пограничный, больше 1,1 — положительный. Для G: меньше 1,4 — не обнаружены, больше 1,4 — обнаружены. От чего зависят такие показатели?
Показатели зависят от тест-систем и оборудования, на котором выполняется анализ. Они могут отличаться в разных лабораториях.
— В данном случае, вероятнее всего, приводятся значения для качественного теста на антитела (его также часто называют полуколичественным, что неверно). Указанные в качестве референсных значений цифры — это коэффициент, на основании которого делается вывод о результате: положительный, отрицательный или сомнительный. Такой коэффициент нельзя использовать для отслеживания динамики концентрации антител, он напрямую не коррелирует с содержанием антител в исследуемом образце, — поясняет Дмитрий Денисов.
Андрей Поздняков уверен, что для пациента будет важен только ответ — «отрицательно», «сомнительно» или «положительно».
3. Что означает пограничный результат?
— Сомнительный результат, чаще всего, — это либо очень ранние сроки сдачи анализа на антитела, то есть антитела еще не успели выработаться в достаточном количестве, либо, наоборот, поздние, то есть уровень антител уже снижается. Есть еще медицинские случаи — например, онкобольные, иммунодефициты, пациенты на иммуносупрессивной терапии и так далее, то есть пациенты, у которых в силу разных причин антитела в принципе вырабатываются в минимальном количестве либо не вырабатываются совсем. И это касается не только
Дмитрий Денисов считает, что если речь идет о сомнительном результате, то рекомендуется повторить исследование через 7–10 дней, когда количество антител в крови станет достаточным и тест-системы смогут их определить, либо их станет еще меньше и анализ покажет отрицательный результат:
— Не исключено получение повторного сомнительного результата — в этом случае необходимо искать причины интерференции, то есть факторы, которые могут влиять на точность определения антител конкретно этим методом.
4. Если у человека есть и те, и другие антитела, то о чём это говорит? Он всё еще болеет или уже переболел?
Наличие в крови двух видов антител говорит о давности заболевания. Если уже начали определяться IgG при положительных М, значит, прошло не менее трех-четырех недель от момента контакта с вирусом, говорит Андрей Поздняков.
— При отрицательном ПЦР-тесте и положительных IgM и IgG можно говорить о том, что, скорее всего, инфекционный процесс идет на спад. Человек при этом может всё еще оставаться больным или уже клинически выздороветь. Антитела класса IgM могут сохраняться в достаточно большом количестве на протяжении нескольких недель, а IgG — как минимум нескольких месяцев у большинства переболевших
5. Есть читатели, которые рассказывают, что якобы по всем симптомам переболели коронавирусом, сдали кровь на антитела на второй неделе, но ничего не нашли. Как такое может быть?
Андрей Поздняков предполагает, что в таком случае пациент рано сдал анализ на антитела, потому что М могут вырабатываться и позже, чем «на второй неделе»:
— Или иммунная система не отреагировала синтезом антител, всё закончилось только на уровне клеточного иммунитета (Т-клетки). Такой вариант возможен, но, к сожалению, тестирование клеточного иммунитета — специфика только узкоспециализированных лабораторий.
6. Много вопросов по поводу иммунноглобулинов М: если у человека их нашли, например, на 10-й день после появления симптомов, то что делать? Сдавать тест ПЦР на коронавирус? Некоторые люди с антителами М интересуются, когда они перестают быть заразными. Через 14 дней? А если не было симптомов, то как отсчитывать этот период?
— Сложный вопрос. На него нет однозначного ответа ни в СанПиН, ни во временных рекомендациях. «Заразность» подтверждается только ПЦР. Поэтому вариант — либо сдавать ПЦР, либо соблюдать правила самоизоляции минимум 7–10 дней после получения результата при условии полного отсутствия симптомов, — советует Андрей Поздняков.
Дмитрий Денисов говорит, что в таком случае для определения того, заразен ли пациент в настоящее время, то есть выделяется ли вирус как минимум через верхние дыхательные пути, необходимо выполнить ПЦР-исследование для определения возбудителя новой коронавирусной инфекции.
7. Можно ли считать повторным заражением ситуацию, когда весной человек сдал только тест на антитела, нашел G, но не делал мазок, а теперь снова заболел, у него и М, и G или просто положительный мазок?
Положительный результат теста на антитела типа IgG говорит о том, что организм встречался с вирусом, а положительный результат теста на антитела типа IgM свидетельствует об имеющемся либо перенесенном в недавнем прошлом заболевании. Основываясь на данной информации, можно предположить повторное заражение.
— Однако следует учитывать, на каких именно тест-системах весной проводилось исследование на антитела, так как качественных и высокоспецифичных тест-систем для определения IgG и IgM к коронавирусу нового типа на тот момент было мало, — говорит Дмитрий Денисов.
Андрей Поздняков считает, что теоретически можно так считать, но практически — нужно серьезно изучать с учетом анамнеза и параклинических данных предыдущего заболевания.
8. Насколько точное тестирование на антитела?
— Для тест-систем, определяющих антитела, существуют показатели чувствительности и специфичности. Как правило, под аналитической чувствительностью такой тест-системы понимают тот уровень антител, который можно достоверно отличить от возможного фонового разброса регистрируемого сигнала в контрольных образцах, то есть образцах, заведомо не содержащих исследуемых антител. В связи с этой особенностью теоретически всегда могут существовать положительные образцы, в которых концентрация исследуемых антител еще недостаточно существенна, чтобы быть зарегистрированной прибором в качестве положительного результата исследований, — описывает Андрей Поздняков.
Под показателями специфичности тест-систем подразумевается свойство системы не реагировать с другими антителами, которых в организме человека огромное количество.
— Лаборатория «Инвитро» в Новосибирске использует для тестирования на антитела IgM тест-систему «Вектор-Бест»: чувствительность в интервале 95,2–100%, специфичность — 98,6–100%. Для тестирования на антитела класса IgG используются тест-системы компании Abbott. Тест имеет специфичность 99,6% и чувствительность 100% определения антител класса G к SARS-COV-2 и признан FDA и AACC одним из самых точных и высокоспецифичных.
FDA — Federal Good and Drug Administration — управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, а также косметических и иных изделий на территории Соединенных Штатов Америки. Организация контролирует качество продуктов питания, лекарственных и косметических средств, медицинского оборудования. Управление также следит за соблюдением всех законов и стандартов в этой области. AACC — American Association for Clinical Chemistry — Американская ассоциация клинической химии, мировое научное общество, занимающееся вопросами клинической лабораторной диагностики и ее применения в здравоохранении. Объединяет более 8 тысяч участников из многих стран и всех областей медицины, включая клинические и научно-исследовательские лаборатории, диагностические компании и государственные учреждения.
Дмитрий Денисов говорит, что точность тестов зависит от чувствительности используемой системы, а также ее специфичности. «Хеликс» выполняет исследования на реагентах, зарегистрированных на территории РФ, чувствительность и специфичность которых подтверждены клиническими испытаниями. Специфичность тест-систем, на которых выполняются анализы, максимально приближена к 100%. То есть такое исследование покажет наличие антител только к возбудителю новой коронавирусной инфекции, но не к другим возбудителям, в том числе другим типам коронавируса.
Ранее инфекционист из Новосибирска ответил на основные вопросы читателей об антителах к коронавирусу. Сколько дней человек с коронавирусом остается заразным? И когда пропадут антитела? Читайте тут.
Правда, переболевшему человеку с антителами нельзя расслабляться: он все равно может быть заразным. Вот что по этому поводу заявила глава Роспотребнадзора.