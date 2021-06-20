Я поставил прививку, но всё равно заболел коронавирусом. Истории пациентов и объяснения врачей (теперь всё ясно)

Истории пациентов

Сибирячка Татьяна Сухова успела поставить только одну дозу вакцины «Спутник V» — это было 15 апреля. Вторую прививку пришлось пропустить, потому что появились симптомы ОРВИ. Снова Татьяна заболела летом: 14 июня пришел положительный результат ПЦР-теста на ковид. Болезнь она переносит в легкой форме, без температуры:



— У меня был охрипший голос, слабость, ломота в теле, на третий день — потеря обоняния. Если бы не результат теста, то пошла бы на работу, как здоровая.

Мария Ковалевская вакцинировалась «Спутником» 25 марта, а в мае попала в инфекционную больницу после укуса клеща — и там, предположительно, заразилась коронавирусом.

