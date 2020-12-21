Повторные заражения коронавирусом в Новосибирске. Рассказы пациентов и мнение врачей

Новосибирцы уже неоднократно заявляли, что заболели коронавирусной инфекцией повторно. Конечно, в каждом случае нужно разбираться отдельно — когда и как протекала болезнь, есть ли документальные подтверждения. Но вот пример подобных историй.



Читательница НГС Ольга говорит, что не знает, как точно это интерпретировать, но считает, что уже болела коронавирусной инфекцией дважды.

