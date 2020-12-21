Повторные заражения коронавирусом в Новосибирске. Рассказы пациентов и мнение врачей

Врачи рассказали о повторных заражениях коронавирусом в Новосибирске
Возможность повторного заражения коронавирусной инфекцией обсуждают с начала пандемии: долгое время таких случаев не было зарегистрировано, потом в мире появился первый (в Гонконге) и последующие. На днях глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что в России такие факты тоже есть. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у специалистов, есть ли повторные заражения в Новосибирске, о чём говорят эти случаи, как их избежать и почему, по мнению некоторых врачей, вирус становится опаснее (спойлер: те, кто уже переболел, рано радовались).
Что описывают сами пациенты
Новосибирцы уже неоднократно заявляли, что заболели коронавирусной инфекцией повторно. Конечно, в каждом случае нужно разбираться отдельно — когда и как протекала болезнь, есть ли документальные подтверждения. Но вот пример подобных историй.
Читательница НГС Ольга говорит, что не знает, как точно это интерпретировать, но считает, что уже болела коронавирусной инфекцией дважды.
— В конце января 2020 года и в начале февраля я была в недельной командировке в Москве и Сочи. Участвовала в мероприятиях с большим количеством людей: проходили интенсивы в рамках обучения. Тогда еще в Москве было полно туристов, в том числе из Китая. В первых числах февраля, еще в Сочи, у меня начался кашель. Через неделю после прилета в Новосибирск поднялась температура больше 38 градусов. Я ушла на больничный на три недели с тем же жутким кашлем, который длился в общей сложности
Ольга замечает, что ее коллеги болели с такими же симптомами после этой поездки, кому-то из них ставили диагноз «пневмония»:
— А когда в июне заболел муж и у нас обоих пропали запахи где-то к третьему дню начала симптомов, мы сдали кровь на антитела. У меня показатель IgG был больше 12. Тогда как у мужа был только IgM положительный, а IgG не было вообще. Соответственно, мы делаем вывод, что тогда, в феврале, я уже переболела. Но не заразила мужа. К слову, домой я приехала и сразу стала давать ему «Полиоксидоний», чтобы не заразился. Не знаю, что точно помогло — таблетки или то, что у меня уже прошел заразный период.
В июне Ольга болела без кашля, но с осложнениями — синусит и проблемы с ЖКТ, который до сих пор не восстановился.
Сибирячка Татьяна первый раз заболела
— Сбивала только ночью. Были сильный озноб и ломота в теле, головная боль и сильная слабость первые четыре дня, потом появился кашель и пропали обоняние и вкус. Раньше при ОРВИ обоняние и вкус пропадали тоже, но на три-четыре дня, а в этот раз их не было три недели. При физических нагрузках было тяжело дышать. Лечилась только промыванием носа и полосканием горла, при температуре 39 пила парацетамол или ибупрофен — чередовала.
Татьяна сдала кровь на
Что говорят в лаборатории
Ранее представители новосибирских лабораторий признавались, что повторные случаи заражения коронавирусной инфекцией есть, но официально это не озвучивали, потому что это сложный вопрос: в мире немного подтвержденных случаев. Как правило, они были описаны у пациентов с ослабленным иммунитетом.
Минздрав региона и Роспотребнадзор ранее отвечали, что такие случаи не зарегистрированы на территории Новосибирской области. Журналист НГС отправил новые запросы в Минздрав РФ, Минздрав и Роспотребнадзор НСО.
При этом
отдельные случаи повторного заражения имеют место, хотя еще в конце ноября подобную информацию опровергали.
Недавно лабораторная служба «Хеликс» выступила с обращением, что повторные заражения у них по стране всё же фиксируются — более 120 случаев, разница между первым и вторым результатом — от 36 до 210 дней:
— Повторные положительные результаты ПЦР-исследования на
Медицинский директор лабораторной службы «Хеликс» Дмитрий Денисов пояснил журналисту НГС, что они провели выборку среди клиентов, сдавших ПЦР-тест на
— По данным многих публикаций,
Главный врач ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков рассказал, что идеальным способом доказать повторное заражение является секвенирование (генетическое исследование) обоих образцов вируса от пациента — изначального и выделенного повторно. И если они различаются по генетической структуре, значит, это повторное заражение.
— Так правильно, хотя
Поэтому практически наиболее правильной оценкой возможного повторного заражения является следующая позиция: первый случай должен быть лабораторно подтвержден — в идеале и ПЦР, и антителами. Повторный случай должен быть лабораторно подтвержден ПЦР, антитела при этом должны быть отрицательными.
— То есть пациент перенес подтвержденную коронавирусную инфекцию, вызванную
Он настаивает на том, что случаи полностью подтвержденных повторных заболеваний
Что видят на практике врачи
Директор многопрофильной клиники «Санитас» Михаил Андрушкевич рассказывает, что у них в учреждении есть несколько сотрудников с подтвержденным повторным заражением коронавирусной инфекцией:
— Минимальный разрыв по времени между заражениями был два месяца. И в первый, и во второй раз было ПЦР-подтверждение и клиника заболевания. Симптоматика та же, только температура выше и обширнее поражение. Один сотрудник переболел сначала в марте, а потом в октябре, но с фатальным исходом.
Он уточняет, что повторные заражения говорят о нестойкости иммунитета:
— Стойкий клеточный иммунитет в настоящее время определить лабораторными методами невозможно, считается, что он действенен несколько лет. Еще есть проблема мутации вируса: есть данные, что на новые версии вируса наработанные антитела не действуют.
Михаил Андрушкевич считает, что мутированные штаммы вируса определяют и изменение клиники заболевания — сейчас встречается двухволновое и трехволновое течение болезни, чего раньше не видели.
— Сначала идет первая атака организма, повышается температура, мы начинаем лечить и всё проходит, но примерно на
Раз после выработанных после перенесенного заболевания антител бывает недостаточно, чтобы избежать повторного заражения, которое протекает тяжелее, значит, возможна такая ситуация и после вакцинации, считает Михаил Андрушкевич.
— Даже после заболевания у больного антитела исчезают через два-три месяца, следовательно, постпрививочный иммунитет тоже будет нестойким. Пока нет данных по постпрививочному клеточному иммунитету, который сохраняется на годы. И ничего неизвестно о влиянии прививки на носителей и зараженных — до клинических проявлений. Нет данных об отдаленных последствиях, — замечает он.
У терапевта центра семейной медицины «Здравица» Варвары Веретюк тоже есть коллеги, которые по совместительству стали и пациентами. Один из них сначала заболел весной, второй — летом, а потом оба второй раз заразились в октябре. В обоих случаях у них тест был положительным, потом ПЦР становился отрицательным, появлялись антитела, случай был закрыт, а осенью — повторное заражение.
— В мире, и в России в частности, описаны повторные заражения. В начале вопрос стоял так: не будет ли персистенции вируса — длительного сохранения вируса в организме. Пока вопрос остается открытым. Проводились исследования и выявлялись люди, которые долго остаются ПЦР-положительными. Выяснилось, что в большинстве случаев, даже если тест ПЦР положительный, человек уже не заразен. Это уже погибшие клетки с «обломками вируса», отделяемые с мокротой, — говорит Варвара Веретюк.
У этих двух пациентов во второй раз было более легкое течение заболевания, но этих данных недостаточно для выводов.
Почему люди могут повторно заразиться коронавирусом
По мнению Варвары Веретюк, случаи повторного заражения могут говорить об ослабленном иммунитете, но на практике это не всегда так:
— Вообще инфекционный процесс зависит от трех компонентов: восприимчивости организма (и это не только ослабленный иммунитет, например, гипертоники более восприимчивы), количества вирусных частиц (чем больше инфицирующая доза, тем больше шанс заболеть), вирулентности (способность заражать). Эксперты ВОЗ и CDC предупреждают, что антитела не сохраняются навсегда, пока мы знаем о сроке от трех до шести месяцев.
Варвара Веретюк поясняет, что врачи находятся в группе риска, потому что они каждый день контактируют с большим количеством пациентов. Инфицирующая доза может быть большой, особенно если экипировка врача неполноценная: вместо респиратора — маска, если эта маска не менялась каждый час, если нет очков:
— Кроме того, сам организм может быть более уязвим: представьте доктора, который должен обслужить 30 вызовов в день после приема, быстро принять решение, а потом еще и заполнить документацию. Когда он успел поесть, поспать, отдохнуть? Для случаев, описанных у нас, есть еще один вопрос: в каждом из них не было исследования генома вируса. Мы не знаем, вызвано ли повторное заражение другим штаммом коронавируса. К сожалению, в целом у врачей в России нет реальной картины обо всём, что касается амбулаторных случаев ковида. Мы имеем хорошую статистику для стационаров: люди там находятся под наблюдением, хорошо описана динамика анализов, КТ, много научных данных, они весьма наглядные и позволяют делать выводы. А с возможностью анализировать данные по пациентам с коронавирусной инфекцией, которые лечились на дому, — полный провал, если честно.
Врач говорит, что доступность тестов на коронавирус очень разная от региона к региону, и, по ее мнению, нельзя сказать, что наш — чемпион: все видели очереди в частные клиники на сдачу мазка.
— Поэтому не приходится говорить о том, что у нас есть достоверные официальные сведения про повторные заражения на уровне региона. Участковые терапевты перегружены вызовами и бумажной работой, с одной стороны, а с другой стороны, отсутствует достаточное количество тестов, чтобы что-то отслеживать и делать выводы. Врач, который работает с коронавирусными пациентами, имеет какое-то представление о ситуации, но единого регистра по региону нет. Мне есть с чем сравнить: моя подруга и коллега, с который мы вместе учились в медицинском университете, сейчас работает в Катаре, — описывает ситуацию Варвара Веретюк.
В этой стране, по ее словам, организована служба эпидемиологических расследований: все новые пациенты с положительными анализами обзваниваются, находят всех контактных, и они все сразу тестируются. Есть возможность отслеживать реальную ситуацию и делать выводы, своевременно реагировать. Результат — смертность от коронавирусной инфекции в Катаре в
— Если говорить о том, что зависит от каждого человека, если он хочет исключить любую возможность повторного заражения у себя, то есть такая скучная вещь — здоровый образ жизни. Это важно, и его надо придерживаться: вовремя есть, достаточно спать, хотя бы час в день проводить на свежем воздухе, дышать чистым воздухом (это я об отказе от курения), проветривать помещение и увлажнять воздух в нем, — советует Варвара Веретюк.
Ранее мы писали о том, сколько дней человек с коронавирусом остается заразным и когда пропадают антитела.
Варвара Веретюк — терапевт центра семейной медицины «Здравица», стаж работы —