Жизнь до и после коронавируса. 10 вопросов врачу — о слабости, стартовой терапии и показателях крови

— Читатель пишет: «Переболели в октябре, но до сих пор слабость, повышается давление, тахикардия, головная боль, при быстрой ходьбе и при подъеме на этаж — одышка. Как восстановиться?



— Из самого запроса мы можем понимать, что здесь пострадала сердечно-сосудистая система. Нужны консультация смежных специалистов, встреча с кардиологом, подбор терапии для коррекции давления, контроль давления. Обязательно на период восстановления образ жизни должен быть спокойнее: если вы раньше взбегали на девятый этаж, сейчас не стоит этого делать. Физических нагрузок полностью избегать не нужно, но должно быть постепенное увеличение.

Обязательно нужно восстанавливать сосуды препаратами для улучшения микроциркуляции крови. Должна быть диета для улучшения свойств крови. Возможно, нужны препараты для улучшения отхождения желчи, для восстановления печени после массивной терапии, может, лекарственные препараты на основе трав. Но здесь основной упор я бы делала на кардиолога.

— Это если мы говорим о конкретном этом пациенте, но в целом пациентам же нужна обширная программа для восстановления?



— Да, здесь это абсолютное поле для творчества. Конечно, есть наиболее часто встречаемые моменты после перенесенной коронавирусной инфекции, есть наиболее редкие. Но здесь нужно разделять жизнь до и после коронавируса и отталкиваться от того, какое состояние организма было изначально, как переносилось заболевание, какие препараты использовались в терапии. И в зависимости от этого можем подбирать препараты для восстановления органов и систем, которые попали под обстрел. Оптимальный вариант — если бы мы еще смотрели уровень витаминов и минералов и корректировали его. И обследовать далее органы-мишени. Всё это подбирается индивидуально. Нельзя создать шаблон и причесать всех людей под одну гребенку.

Кроме того, врач может разобраться в анамнезе и понять, почему это было тяжелое течение коронавируса. Это очень интересно. И когда ты видишь результат у пациента, то понимаешь, что он стоил нескольких месяцев работы.