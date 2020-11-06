У вас пропало обоняние? Возможно, это не ковид. Разбираемся с врачами, что происходит с нашим носом

— Есть несколько предположений, почему пропадает обоняние при коронавирусной инфекции. Во-первых, страдает сам эпителий, который находится в обонятельной зоне, чувствующей запахи и вкусы. Во-вторых, есть версия, что страдает сам обонятельный центр, который находится в головном мозге, — добавляет оториноларинголог центра семейной медицины «Здравица» Юлия Мажейко.



По словам Юлии Мажейко, у пациентов, как правило, можно выделить аносмию (потерю обоняния) и гипосмию (снижение обоняния). Врач подчеркивает, что это не обязательный симптом коронавируса, но на практике с ним сталкивается большинство пациентов. Более того, бывает даже кондуктивная аносмия — та, при которой есть какие-то препятствия в носу, чтобы запах поступил к обонятельному центру. Но это не характерно для коронавируса.



Почему обоняние пропадает не у всех



Пульмонолог медицинского центра «Авиценна» Надежда Попова говорит, что в основном на потерю обоняния и вкуса обращают внимание люди, которые болеют в легкой форме. Те, у кого доходит до пневмонии, жалуются уже на дыхательную недостаточность:

