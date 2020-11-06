У вас пропало обоняние? Возможно, это не ковид. Разбираемся с врачами, что происходит с нашим носом

Обоняние и вкус пропадают лишь у 30% заболевших коронавирусом
Потеря обоняния — это один из популярных симптомов, который приписывают коронавирусной инфекции. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у врачей, почему мы перестаем чувствовать запахи, как быстро восстановить обоняние и при каких еще заболеваниях оно пропадает.
Почему пропадает обоняние
Такой симптом, объясняет главный врач ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков, появляется из-за того, что вирус поражает эпителий носоглотки, обонятельного нерва и мелких сосудов, кровоснабжающих носоглотку.
— Есть несколько предположений, почему пропадает обоняние при коронавирусной инфекции. Во-первых, страдает сам эпителий, который находится в обонятельной зоне, чувствующей запахи и вкусы. Во-вторых, есть версия, что страдает сам обонятельный центр, который находится в головном мозге, — добавляет оториноларинголог центра семейной медицины «Здравица» Юлия Мажейко.
По словам Юлии Мажейко, у пациентов, как правило, можно выделить аносмию (потерю обоняния) и гипосмию (снижение обоняния). Врач подчеркивает, что это не обязательный симптом коронавируса, но на практике с ним сталкивается большинство пациентов. Более того, бывает даже кондуктивная аносмия — та, при которой есть какие-то препятствия в носу, чтобы запах поступил к обонятельному центру. Но это не характерно для коронавируса.
Почему обоняние пропадает не у всех
Пульмонолог медицинского центра «Авиценна» Надежда Попова говорит, что в основном на потерю обоняния и вкуса обращают внимание люди, которые болеют в легкой форме. Те, у кого доходит до пневмонии, жалуются уже на дыхательную недостаточность:
— Обоняние и потеря вкусовых качеств возникают обычно после манифестации некой слабости: в разгаре заболевания на первом месте слабость, а потом уже изменяются рецепторы. Это происходит не сразу. По крайней мере, сейчас у нас такая практика.
Терапевт центра семейной медицины «Здравица» Елена Баранова рассказывает, что обоняние и вкус пропадают в 30% случаев, но на практике складывается впечатление, что чаще. У кого-то пропадают на два-три дня, у кого-то — на две-три недели, а у кого-то — на месяцы.
Через сколько дней восстанавливается обоняние
Пульмонолог и терапевт «Здравицы» Ольга Филоненко говорит, что обычно обоняние восстанавливается на пятый-седьмой день, реже — на 14-й, и есть пациенты, у которых это происходит через два месяца:
— Иногда через два месяца запах начинает извращаться: есть пациенты, которые чувствуют запах сероводорода. Пока не могу найти статей, как это всё восстанавливается, — рассказывает врач.
Юлия Мажейко по своему опыту добавляет, что почти у половины пациентов обоняние восстанавливается в течение первых двух недель после выздоровления, остальным же требуется от месяца до двух-трех:
— Сначала они начинают чувствовать какие-то резкие запахи — гвоздики, кофе, а, например, запах своих духов не всегда чувствуют.
Врачи сейчас разделились на тех, кто говорит, что просто нужно ждать восстановления, и на тех, кто советует лечить этот симптом.
Как помочь организму восстановить обоняние
Юлия Мажейко выбирает лечение:
— Для этого есть интраназальные стероиды, можно сказать, гормоны, которые брызгаются в нос. Это препараты с действующим веществом мометазона фуроат. У них низкая всасываемость в организм, они, как правило, не несут побочных эффектов и не вызывают привыкания. Кроме того, используют обонятельный тренинг — это самостоятельное регулярное вдыхание носом различных пахучих веществ, как правило, эфирных масел. Их либо наливают в отдельную баночку, либо наносят на ватную палочку. В день нужно делать до 10 таких тренировок, как правило, в течение 10–15 минут.
Пульмонолог медицинского центра «Авиценна» Надежда Попова тоже считает, что восстановлению чувствительности рецепторов помогают гормональные препараты (как топические стероиды, так и системные).
При каких еще заболеваниях пропадает обоняние
Терапевт и гастроэнтеролог клиники Санитас Наталья Шинкарева говорит, что снижение обоняния или полное его отсутствие иногда встречается в практике отоларинголога и при некоторых неврологических нарушениях.
Юлия Мажейко добавляет к этому хронический полипозный синусит, аллергический ринит, искривление перегородки, но подчеркивает, что для этих заболеваний аносмия характерна реже.
— Для тех, у кого есть хронические риносинуситы, потеря обоняния — привычный симптом, поэтому они на это не обращают внимания. А вот когда уже теряется вкус, их это начинает волновать, — замечает Надежда Попова.
Ранее мы писали о том, с какими последствиями коронавирусной инфекции новосибирцы столкнулись спустя шесть месяцев после выздоровления.
Андрей Поздняков — кандидат медицинских наук, инфекционист, главный врач ООО «ИНВИТРО-Сибирь». Елена Баранова — терапевт центра семейной медицины «Здравица». Наталья Шинкарева — терапевт, гастроэнтеролог клиники Санитас. Юлия Мажейко — врач-оториноларинголог первой категории, стаж работы — более 6 лет. Ольга Филоненко — врач превентивной медицины, пульмонолог, терапевт. Стаж работы — с 2013 года. Надежда Попова — кандидат медицинских наук, врач-пульмонолог (стаж в пульмонологии — 15 лет).