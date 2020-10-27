Как вернуть обоняние после COVID-19? Разбираемся вместе с врачом

1
Почему пропадает обоняние?
В слизистой оболочке носа располагается окончание обонятельного нерва — обонятельный эпителий. Он собирает информацию о запахе, передает ее в мозг, и там она обрабатывается. Когда вирус поражает этот эпителий, мы перестаем чувствовать запахи. В этом, кстати, особенность коронавируса — обычно при ОРВИ мы плохо различаем запахи из-за отека.
2
Можно ли потерять обоняние навсегда?
Коронавирус поражает не столько сами обонятельные нейроны, сколько клетки, которые обеспечивают метаболическую и поддерживающую функции нейронов, которые позволяют различать запахи. При этом сами нейроны не повреждаются. То есть респираторные нейроны живы, а значит, обоняние вернется, как только восстановится функция поддерживающих клеток. Обычно это занимает от трех недель до трех месяцев.
3
Можно ли ускорить процесс восстановления?
Всё, что пока могут сказать врачи: нормализация состояния слизистой будет способствовать тому, что обоняние вернется чуть быстрее, чем если вообще ничего не делать.
— Мы пока можем только рекомендовать увлажнение, элиминационную терапию, обонятельные тренировки. По показаниям доктор может назначить специальные нейротропные витамины (группы B. — Прим. ред.), но они нужны не всем. К сожалению, нет такого лекарства, которое бы мы назвали и сказали: «Выпейте вот это — обоняние вернется», — говорит отоларинголог Ксения Карташова.
4
И как нормализовать слизистую?
Из-за неблагоприятной экологической обстановки в крупных городах и особенностей центрального отопления слизистая оболочка может сохнуть и трескаться. Чтобы избежать этого, Карташова советует использовать элиминационную терапию — промывание носа изотоническим раствором морской воды. Его можно купить в аптеке.
— Нужно, чтобы это был именно стандартизированный раствор, не нужно пытаться приготовить его в домашних условиях, потому что пациенты, как правило, смешивают неправильно, неточно, могут что-то еще добавить: от йода до чеснока. А так можно только ухудшить состояние. Лор-врачи не рекомендуют использовать также физраствор, потому что концентрация соли в нем отличается, это не совсем то, что нужно, — говорит доктор.
5
А что за обонятельные тренировки?
Ничего сложного — нужно просто пытаться вдыхать и угадывать запахи, даже если пока это не очень получается. Только не надо для тренировки нюхать нашатырный спирт или что-то еще агрессивное. Более пахучее вещество при ингаляции не вернет обоняние, а вот навредить может.
В домашних условиях можно использовать эфирные масла. Возьмите 3–4 разных эфирных масла, нанесите пару капель на салфетки и понюхайте каждое. Постарайтесь запомнить запахи и чему они принадлежат — лимону, пихте или чему-то еще. Когда будете хоть немного отличать один запах от другого, попробуйте перемешать образцы так, чтобы вы не знали, где что находится, и определить, чем именно пахнет та или иная салфетка.
То есть запах должен быть уже знакомым, но еще не заученным, так что любимые духи не подойдут. К тому же духи — это многокомпонентный аромат, это слишком сложно для обоняния, поэтому доктор рекомендует использовать именно эфирные масла. Продаются они в аптеках и некоторых магазинах косметики.
Ни в коем случае не нужно нюхать эфирное масло прямо из пузырька или тем более пытаться закапать его в нос.
6
Как не навредить?
Самое главное: не лить и не капать в нос всё, что под руку подвернется. Не нужно самим готовить растворы, применять масла или использовать антисептики — это не помогает, а вот хуже сделать может.
— Очень много пациентов, перенесших COVID-19, начинают пытаться вернуть себе обоняние, промыв нос просто всем, включая агрессивные антисептики, которые вообще не предназначены для слизистой носа, — ими лечат воспалительную патологию глотки. В результате — ожог слизистой оболочки полости носа. Ее очень легко сжечь, — говорит Карташова.
Если потеря обоняния сильно беспокоит, после выздоровления от COVID-19 можно обратиться к профильному врачу. Вам понадобится оториноларинголог, он же лор.
7
Что еще почитать о симптомах COVID-19?
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