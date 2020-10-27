Как вернуть обоняние после COVID-19? Разбираемся вместе с врачом

Ничего сложного — нужно просто пытаться вдыхать и угадывать запахи, даже если пока это не очень получается. Только не надо для тренировки нюхать нашатырный спирт или что-то еще агрессивное. Более пахучее вещество при ингаляции не вернет обоняние, а вот навредить может.

В домашних условиях можно использовать эфирные масла. Возьмите 3–4 разных эфирных масла, нанесите пару капель на салфетки и понюхайте каждое. Постарайтесь запомнить запахи и чему они принадлежат — лимону, пихте или чему-то еще. Когда будете хоть немного отличать один запах от другого, попробуйте перемешать образцы так, чтобы вы не знали, где что находится, и определить, чем именно пахнет та или иная салфетка.



То есть запах должен быть уже знакомым, но еще не заученным, так что любимые духи не подойдут. К тому же духи — это многокомпонентный аромат, это слишком сложно для обоняния, поэтому доктор рекомендует использовать именно эфирные масла. Продаются они в аптеках и некоторых магазинах косметики.

Ни в коем случае не нужно нюхать эфирное масло прямо из пузырька или тем более пытаться закапать его в нос.