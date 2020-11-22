Уберегут ли от коронавируса чай с лимоном, имбирь в ударных дозах, витамины D и С? Отвечают врачи

Многие для профилактики коронавирусной инфекции пьют много теплой и горячей жидкости (например, чай с медом, лимоном и имбирем), а также принимают в повышенных дозах витамины D и C. Есть ли от этого толк? Или, наоборот, ударные дозы витаминов могут больно ударить по организму? Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко поговорила на эту тему с врачами. Какие препараты действительно стоит пить, нужно ли перед этим сдавать анализы и почему полезно именно теплое питье? Разбираемся вместе.
Помогут ли народные средства в профилактике COVID-19
Главный врач ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков объясняет, что по так называемым народным средствам в профилактике коронавирусной инфекции и других видов ОРВИ доказательности нет и вряд ли она появится в обозримом будущем, так как нельзя проанализировать информацию про людей, которые не заболели:
— Они не идут ни в какую статистику, поскольку их учет вообще невозможен. Теоретически — любое средство более или менее естественного повышения иммунитета может снижать риски заболеть ОРВИ, в том числе и COVID-19. Насколько эти методы эффективны — большой вопрос. К фармакологическим иммуностимуляторам нужно относиться осторожно: неправильное применение данной категории препаратов может, наоборот, утяжелить процесс при заболевании.
Почему важно пить теплые напитки при коронавирусе
Терапевт медицинского центра «Авиценна» Юлия Поданева уверена, что чай с имбирем и лимоном в большинстве случаев полезен всегда, а не только в период пандемии, потому что в нём содержатся микроэлементы и витамин С, которые полезны для организма.
— Врачи рекомендуют прием большого объема жидкости для снижения интоксикации и выведения продуктов метаболизма. Желателен прием теплого питья, не холодного и не горячего, чтобы не было раздражения задней стенки гортани. Просто чай или с вареньем, малиной, медом, теплое молоко, компот из сухофруктов, — советует врач.
Нужно ли принимать витамины D и С при ковиде
Юлия Поданева говорит, что среди витаминов популярностью сейчас пользуются D, С и цинк:
— Это тоже обосновано в условиях распространения коронавирусной инфекции, потому что при недостатке названых элементов течение заболевания утяжеляется, а период восстановления удлиняется. Этот витаминный состав необходим, чтобы человек скорее поправился.
Нередко пациенты пьют их в увеличенных дозах. Юлия Поданева считает, что передозировки витаминами D и C маловероятны, потому что обычно в организме дефицит этих элементов, а пациенты всё же пьют среднетерапевтические дозировки. Передозировки больше характерны для витаминов группы В.
— Прежде чем начать прием витамина D с целью профилактики ОРВИ и других инфекций, сдайте анализ на уровень витамина D или Ca в крови. И уже в зависимости от результата можно подбирать дозу, — рекомендует инфекционист Дмитрий Капустин.
Врач предупреждает, что бесконтрольный прием витамина D в больших дозах приводит к передозировке с возможным развитием тяжелых последствий, особенно у пожилых людей. Это может происходить по цепочке — повышение уровня кальция в крови, обызвествление (отложение солей кальция) органов и тканей, в первую очередь сосудов, легких, нарушение работы почек.
Что говорится в исследованиях по витаминам
— Сегодня появляется множество публикаций и исследований, которые подтверждают, что у пациентов со сниженным уровнем витамина D в крови респираторные инфекции, в частности грипп и COVID-19, протекают тяжелее. Дефицит витамина D является предрасполагающим фактором развития ОРВИ, гриппа и новой коронавирусной инфекции (SARS-COV-2). Этот витамин стимулирует выработку антимикробных белков в слизистых оболочках верхних дыхательных путей, повышая тем самым защиту от вирусов и бактерий, — рассказывает Дмитрий Капустин.
Терапевт центра семейной медицины «Здравица» Варвара Веретюк говорит, что по витамину С исследования еще ведутся: поможет ли он избежать заражения, например, при контактировании с инфицированным:
— Пока никаких обнадеживающих данных нет. Напоминаю, что витамин С содержится и в овощах, и фруктах, поэтому в первую очередь нужно питаться сбалансировано. Большие дозы витамина С могут повысить риски образования камней в почках, у людей с повышенной кислотностью могут обострить воспалительный процесс в желудке. Слишком хорошо — это плохо, поэтому избыточными дозировками пользоваться точно не стоит. Несколько дней можно попринимать, но не неделями и десятками граммов.
А по поводу витамина D она считает, что, несмотря на то, что доказанных противовирусных свойств у него нет, тем не менее всем жителям Сибири рекомендована круглогодичная профилактика его дефицита.
— Поэтому прием профилактических доз следует продолжать. Исследования по эффектам более высоких доз при коронавирусной инфекции еще продолжаются, новостей пока нет, — говорит Варвара Веретюк и напоминает, что всё остальное должен назначать врач.
Ранее новосибирские врачи рассказывали, почему не нужно пить антибиотики при коронавирусной инфекции и в каких случаях это сделать всё же придется.
Андрей Поздняков — кандидат медицинских наук, инфекционист, главный врач ООО «Инвитро-Сибирь». Юлия Поданева — врач-терапевт медицинского центра «Авиценна», стаж работы — 17 лет. Варвара Веретюк — терапевт центра семейной медицины «Здравица», стаж работы — 14 лет. Дмитрий Капустин — врач-инфекционист. Ассистент кафедры инфекционных болезней НГМУ. Руководитель подразделения Центра по профилактике и борьбе со СПИД ГБУЗ НСО ГИКБ № 1. Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции в Новосибирской области. Врач года — 2020: номинация — «Работа в экстремальных условиях».