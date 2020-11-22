Уберегут ли от коронавируса чай с лимоном, имбирь в ударных дозах, витамины D и С? Отвечают врачи

Главный врач ООО «ИНВИТРО-Сибирь» Андрей Поздняков объясняет, что по так называемым народным средствам в профилактике коронавирусной инфекции и других видов ОРВИ доказательности нет и вряд ли она появится в обозримом будущем, так как нельзя проанализировать информацию про людей, которые не заболели:



— Они не идут ни в какую статистику, поскольку их учет вообще невозможен. Теоретически — любое средство более или менее естественного повышения иммунитета может снижать риски заболеть ОРВИ, в том числе и COVID-19. Насколько эти методы эффективны — большой вопрос. К фармакологическим иммуностимуляторам нужно относиться осторожно: неправильное применение данной категории препаратов может, наоборот, утяжелить процесс при заболевании.



Почему важно пить теплые напитки при коронавирусе



Терапевт медицинского центра «Авиценна» Юлия Поданева уверена, что чай с имбирем и лимоном в большинстве случаев полезен всегда, а не только в период пандемии, потому что в нём содержатся микроэлементы и витамин С, которые полезны для организма.

