Нужно ли пить антибиотики при ковиде? И чем это опасно? Разбираемся вместе с врачами из Новосибирска

— Именно поэтому многие сотрудники стационаров тяжелее болеют. Когда в начале пандемии весь город ещё легко болел, то врачи всё равно переносили болезнь тяжелее, потому что они контактируют с внутрибольничной инфекцией — с бактериями, которые уже устойчивы ко многим антибиотикам и антисептикам. Это проблема всего мира. Катетеры, интубация — эти вмешательства повышают риск внутрибольничной инфекции для пациентов, поэтому людям в стационаре чаще назначали антибиотики, чтобы защитить от бактериальных осложнений, — объясняет Варвара Веретюк.



Почему терапевты назначают антибиотики на дому



В разных ситуациях, конечно, разные причины, но есть одна, которую прокомментировала Варвара Веретюк. Она часто сталкивается с тем, что пациенты приходят на прием уже с листочками от терапевтов, на которых напечатаны 12–14 пунктов. В них тоже бывают препараты, которые нужны не всем.



— Объяснить их, оправдать с точки зрения здравого смысла и медицинской науки невозможно. Почему так происходит, не знаю, могу лишь предполагать. Моё личное мнение — во-первых, многие врачи не могут отправить пациента на анализы и отследить риск осложнений, то есть приходится действовать вслепую. Во-вторых, есть случаи административных и юридических преследований, жалоб и связанных с ними рисков для врача. В России были такие ситуации, когда объем анализов и обследований не зависел от врача, это лежало в сфере компетенции администрации, но именно врач становился объектом жалоб, штрафов и преследования, страдал материально и репутационно. Возможно, поэтому некоторые коллеги подстраховываются и выписывают больше, чем нужно, чтобы к ним не было претензий в случае осложнений, — предполагает Варвара Веретюк.



И получается, по ее словам, замкнутый круг:



— Вместо того, чтобы у доктора была бы поддержка в виде ресурсов для сортировки и обследования пациентов, горячей линии для пациентов, у них по 30 вызовов на дом в день. В итоге врач не имеет возможности каждому пациенту объяснить правила лечения вирусной инфекции. Кроме того, есть риск услышать: «Что значит только жаропонижающие и капли в нос?! Почему вы меня не лечите?» Вот и появляются «схемы» с антибиотиками.



Есть ли общая схема лечения коронавируса для всех



Конечно же, нет. Об этом врачи уже устали повторять, но такие схемы постоянно распространяются среди пациентов и некоторых врачей. Да, есть общие рекомендации, известные названия препаратов, но всегда нужно помнить, что всё это нужно обсудить со своим врачом, чтобы он учитывал анамнез конкретного пациента.



— Я понимаю, что хочется четкую схему на всех, в которой всё будет написано по пунктам, чтобы не понадобился осмотр врача, чтобы можно было вылечиться самому. Я понимаю, что это не удовлетворит читателей, конечно, но нет универсальной «схемы» лечения коронавирусной инфекции. Есть люди, которым нужно только посидеть дома и не распространять инфекцию, проветривать помещение и много пить; есть те, кому понадобятся жаропонижающие и средства, уменьшающие заложенность носа; кому-то понадобится более серьезное лечение, — говорит Варвара Веретюк.



Врач приводит примеры: антикоагулянты нужны не всем, потому что, кроме того, что они защищают от тромбов, они несут в себе риски кровотечений:



— Согласитесь, защититься от возможного тромбоза и умереть от кровотечения — так себе перспектива. И гормоны тоже нужны не всем. Важно понимать: чем сильнее препарат, тем больше у него побочных эффектов, противопоказаний. Кроме того, лекарства при одновременном приеме взаимодействуют друг с другом, и прием более пяти препаратов одновременно серьезно усиливает риски нежелательных взаимодействий. Я не могу отделаться от мысли о том, что определенная доля тяжелых случаев течения коронавирусной инфекции может быть связана именно с употреблением множества лекарственных препаратов и их побочными эффектами.



Чем опасен прием антибиотиков, помимо побочных эффектов



Екатерина Калинина обращает внимание, что антибиотики влияют на печень, некоторые из них могут угнетать иммунную систему, уменьшая количество лейкоцитов (клеток крови, ответственных за иммунитет).



Варвара Веретюк напоминает, что если люди принимают антибиотики без показаний, причем делают это часто, то бактерии приобретают устойчивость (резистентность) к лекарству: они способны обмениваться друг с другом информацией об устойчивости:



— Ситуация угрожающая. Это серьезная проблема, с последствиями которой мы столкнемся. Мы потеряем несколько мощных антибиотиков, потому что люди их используют без показаний.



Андрей Поздняков добавляет, что это и так была проблема во всём мире, а COVID-19 ее усиливает, при этом новые антимикробные препараты практически не разрабатываются.



В октябре представители многих организаций и сообществ врачей (например, Российское респираторное общество, Ассоциация детских врачей Московской области, Альянс клинических химиотерапевтов и микробиологов и так далее) опубликовали совместное обращение к врачебному сообществу России по поводу серьезности ситуации с антибиотиками:

— По данным ряда исследований, более 90% пациентов с COVID-19 в настоящее время получают антибиотики, в том числе комбинированную терапию и парентеральные препараты в амбулаторных условиях. Вне всякого сомнения, сложившаяся ситуация будет способствовать значительному росту антимикробной резистентности и иметь серьезные неблагоприятные последствия в будущем. Необоснованная антибактериальная терапия приводит к ряду нежелательных явлений, которые могут значительно ухудшить состояние пациента, а порой и привести к жизнеугрожающим последствиям.

Далее они дали свои разъяснения для врачей, описали, в каких случаях можно назначать, а в каких нет. Кроме того, они предлагают даже использовать другую терминологию, чтобы врачи не путали процессы:



— Поражение легких при COVID-19 может быть связано с иммунными механизмами — синдромом активации макрофагов с развитием «цитокинового шторма», на который антибактериальные препараты не оказывают воздействия. Эксперты предлагают применять вместо термина «пневмония» при поражении легких, вызванного SARS-Cov-2, термины «вирусное интерстициальное поражение легких», «вирусная пневмония» или «вирусный пневмонит», которые не только отражают патогенез процесса при COVID-19, но и дают все основания практикующему врачу не назначать антибиотики.

Ранее мы писали о том, как можно найти необходимые препараты в аптеках Новосибирска.

Андрей Поздняков — кандидат медицинских наук, инфекционист, главный врач ООО «ИНВИТРО-Сибирь». Варвара Веретюк — терапевт центра семейной медицины «Здравица», стаж работы — 14 лет. Наталья Заякина — врач высшей категории, терапевт, гастроэнтеролог, диетолог клиники Санитас. Стаж работы — 18 лет. Екатерина Калинина — врач-эндокринолог, сомнолог, заведующая респираторным сомнологическим центром клиники Санитас.