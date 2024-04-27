От курсов таро до языков: новосибирцы рассказали, сколько времени и денег тратят на дополнительное образование

Человеку свойственно учиться всю жизнь. И речь не только о базовом образовании. Современные люди стремятся освоить новые навыки, получить дополнительные знания. В Новосибирске для этого есть масса образовательных центров. Кстати, на шестой Народной премии НГС уже больше 6 тысяч новосибирцев уже отдали свои голоса за лучшие, по их мнению, образовательные центры. Голосование проходит до 21 мая. Победителей мы назовем 22 мая на финальной церемонии. А пока корреспонденты НГС пообщались с жителями города и выяснили, сколько они готовы тратить на дополнительное образование и чем занимаются.
«Лучшая инвестиция»
Жительница Новосибирска Елена рассказала, что обучение и дополнительное образование для нее — смысл жизни. Девушка признается: много раз зарекалась и говорила, что больше никогда не пойдет изучать что-нибудь новое, но каждый раз нарушала обещание.
— Считаю, что образование — лучшая инвестиция. Ведь это знания и навыки. А это бесценно. У меня, например, помимо основных дипломов о высшем образовании есть сертификат массажиста, я окончила курсы по графическому дизайну, получила водительские права, выучилась на смм-специалиста. Сейчас хожу в языковую школу, изучаю английский. Не скажу, что все скиллы мне нужны в режиме «здесь и сейчас», но уверена, что где-нибудь, да пригодятся. Жизнь долгая. Да и мозг лучше работает, — уверена девушка.
Елена отметила, что сейчас в месяц на допобразование тратит около 5 тысяч рублей.
Местный житель Максим рассказал, что предпочитает не тратить деньги на дополнительное образование. По мнению молодого человека, все знания можно найти в интернете бесплатно, а люди, которые тратят деньги за получение каких-то новых знаний, просто ленятся.
— Все придумано давно, всю информацию в инете легко найти. Я даже курсы нашел в Сети по обучению новой IT-специальности. Сам их прошел и устроился работать. А то, что люди тратят деньги, приобретая какие-то курсы или посещая годами какие-то уроки, это просто им лень заморачиваться, — считает молодой человек.
Сибирячка Ольга уверена, что тратить много денег на дополнительное образование не стоит, но есть такие сферы, где без вложений не обойтись.
— Например, я увлекаюсь восточными танцами. Их я просто изучаю в интернете, тренируюсь по роликам в Ютубе. И не вижу смысла платить за это деньги. Увлекаюсь таро. И по этой части тоже все черпаю бесплатно из интернета. А еще я учу английский, и тут без курсов никак. Можно смотреть фильмы и читать книги на английском языке, можно в приложении в виде игры изучать, но этого недостаточно. Тут нужен системный подход, четкое понимание дальнейших действий. Поэтому нанимаю репетитора, занимаюсь с ним 2 раза в неделю. Отдаю за каждое занятие по 1200 рублей, — приводит пример Ольга.
Дело за малым
Тем временем, новосибирцы уже выбрали топ-100 лучших компаний города на шестой Народной премии НГС. Почти месяц читатели НГС предлагали своих кандидатов в 10 номинациях. Горожане прислали больше 51 тысячи предложений. Кого упоминали чаще всего, вошли в шорт-лист. В 10 лучших образовательных центров, по версии читателей нашего портала, вошли следующие компании:
Школа музыки «Нирвана»;
Школа Cool School;
Центр восточных языков KJC;
Учебный центр Relaksme;
Языковая школа «Президент»;
Международный институт практической психологии и психотерапии «Интеграция»;
Детская IT-школа Movavi;
Спортивно-профессиональный центр «СТАТУС»;
Международная школа робототехники и программирования «Лига Роботов»;
Центр развития ребенка «Студия Детства».
Теперь у каждого из 10 кандидатов есть шанс стать победителем премии. Какой образовательный центр окажется лучшим, мы сообщим на торжественной церемонии в Государственном концертном зале имени А. Каца 22 мая.
Ранее НГС писал о том, как прошла препати шестой Народной премии НГС. Топ-100 лучших компаний Новосибирска наградили дипломами.