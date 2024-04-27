От курсов таро до языков: новосибирцы рассказали, сколько времени и денег тратят на дополнительное образование

Новосибирцев уверены, что учиться — полезно Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Человеку свойственно учиться всю жизнь. И речь не только о базовом образовании. Современные люди стремятся освоить новые навыки, получить дополнительные знания. В Новосибирске для этого есть масса образовательных центров. Кстати, на шестой Народной премии НГС уже больше 6 тысяч новосибирцев уже отдали свои голоса за лучшие, по их мнению, образовательные центры. Голосование проходит до 21 мая. Победителей мы назовем 22 мая на финальной церемонии. А пока корреспонденты НГС пообщались с жителями города и выяснили, сколько они готовы тратить на дополнительное образование и чем занимаются.

«Лучшая инвестиция»

Жительница Новосибирска Елена рассказала, что обучение и дополнительное образование для нее — смысл жизни. Девушка признается: много раз зарекалась и говорила, что больше никогда не пойдет изучать что-нибудь новое, но каждый раз нарушала обещание.



— Считаю, что образование — лучшая инвестиция. Ведь это знания и навыки. А это бесценно. У меня, например, помимо основных дипломов о высшем образовании есть сертификат массажиста, я окончила курсы по графическому дизайну, получила водительские права, выучилась на смм-специалиста. Сейчас хожу в языковую школу, изучаю английский. Не скажу, что все скиллы мне нужны в режиме «здесь и сейчас», но уверена, что где-нибудь, да пригодятся. Жизнь долгая. Да и мозг лучше работает, — уверена девушка.



Елена отметила, что сейчас в месяц на допобразование тратит около 5 тысяч рублей.

Некторые сибиряки всю жизнь учатся чему-то новому Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Местный житель Максим рассказал, что предпочитает не тратить деньги на дополнительное образование. По мнению молодого человека, все знания можно найти в интернете бесплатно, а люди, которые тратят деньги за получение каких-то новых знаний, просто ленятся.



— Все придумано давно, всю информацию в инете легко найти. Я даже курсы нашел в Сети по обучению новой IT-специальности. Сам их прошел и устроился работать. А то, что люди тратят деньги, приобретая какие-то курсы или посещая годами какие-то уроки, это просто им лень заморачиваться, — считает молодой человек.



Сибирячка Ольга уверена, что тратить много денег на дополнительное образование не стоит, но есть такие сферы, где без вложений не обойтись.

Новосибирец Максим уверен: в Сети можно освоить любую профессию Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











— Например, я увлекаюсь восточными танцами. Их я просто изучаю в интернете, тренируюсь по роликам в Ютубе. И не вижу смысла платить за это деньги. Увлекаюсь таро. И по этой части тоже все черпаю бесплатно из интернета. А еще я учу английский, и тут без курсов никак. Можно смотреть фильмы и читать книги на английском языке, можно в приложении в виде игры изучать, но этого недостаточно. Тут нужен системный подход, четкое понимание дальнейших действий. Поэтому нанимаю репетитора, занимаюсь с ним 2 раза в неделю. Отдаю за каждое занятие по 1200 рублей, — приводит пример Ольга.



Дело за малым

Тем временем, новосибирцы уже выбрали топ-100 лучших компаний города на шестой Народной премии НГС. Почти месяц читатели НГС предлагали своих кандидатов в 10 номинациях. Горожане прислали больше 51 тысячи предложений. Кого упоминали чаще всего, вошли в шорт-лист. В 10 лучших образовательных центров, по версии читателей нашего портала, вошли следующие компании:



Школа музыки «Нирвана»;



Школа Cool School;



Центр восточных языков KJC;



Учебный центр Relaksme;



Языковая школа «Президент»;



Международный институт практической психологии и психотерапии «Интеграция»;



Детская IT-школа Movavi;



Спортивно-профессиональный центр «СТАТУС»;



Международная школа робототехники и программирования «Лига Роботов»;



Центр развития ребенка «Студия Детства».



Теперь у каждого из 10 кандидатов есть шанс стать победителем премии. Какой образовательный центр окажется лучшим, мы сообщим на торжественной церемонии в Государственном концертном зале имени А. Каца 22 мая.



Ранее НГС писал о том, как прошла препати шестой Народной премии НГС. Топ-100 лучших компаний Новосибирска наградили дипломами.

