«Плясали всей клиникой»: как прошла препати шестой Народной премии НГС — фоторепортаж

В клубе «Ночь» прошла препати 6-й Народной премии НГС Источник: Александр Ощепков











24 апреля в клубе «Ночь» новосибирского Центра культуры и отдыха «Победа» прошла препати шестой «Народной премии НГС». На мероприятии вручили дипломы компаниям, которые вошли в Топ-100 лучших, рассказали о важных моментах предстоящей церемонии, а также раскрыли имена ведущих — Андрей Малахов и Валерия. Премия пройдет 22 мая в зале филармонии имени А. М. Каца.

На препати собрались представители бизнесов всех номинаций Источник: Александр Ощепков











Во время официальной части препати главный редактор НГС Марина Малкова и event-директор компании Инна Шитикова напомнили о формате предстоящей церемонии: кто такие народные герои и в чем заключается их значимость для города, вспомнили ведущие и о звездных гостях — в прошлом году это были блогер Дава, актер Никита Кологривый, диджей Игорек и многие другие. Представителям компаний также дали полезные инструкции о том, как, соблюдая правила, получить заветные голоса от горожан.



Наталья — представительница медицинского центра Pion. Онаотметила, что вместе с коллегами очень радовалась попаданию в список лучших.

Клиника Pion находится в нескольких минутах от станции метро Заельцовская Источник: Александр Ощепков











— Мы находимся далеко от центра, а тут битва титанов. Мы очень счастливы, такая радость — всей клиникой плясали, — поделилась Наталья.



Катерина, руководитель отдела сервиса клиники «Стиль Дент», говорит, что каждый раз для нее и ее коллег церемония — огромная эмоция. Клиника нацелена на победу, у них есть стратегия, которую они держат в секрете, но со слов Екатерины, в первую очередь их стратегия — это их пациенты.

— Мы всегда участвуем в Народной премии НГС и всегда выигрываем в номинации. Мы говорим спасибо нашим пациентам, потому что благодаря им из года в год мы одерживаем победу. Народная премия НГС — это доверие людей не только из Новосибирска, но и из ближайших городов, — поделилась Катерина.

В прошлых годах было две медицинских номинации: отдельно награждали стоматологии, отдельно прочие медицинские центры. В этом году номинации объединили.

Катерина заявила, что в этом году «Стиль Дент» снова хочет получить заветную статуэтку Источник: Александр Ощепков











Екатерина работает в клинике «Евромед» — в этом году компания тоже попала в топ лучших в номинации «Медицинский центр» года.



— Мы испытываем радость за выполненную работу — пациенты доверяют нам и отвечают нам поддержкой. Это мотивирует: дарить людям больше радости и позитива в жизни, ведь здоровье в приоритете, — сказала Екатерина.

На прошлой премии клиника получила победную статуэтку, как медицинский центр Источник: Александр Ощепков











Сибирячка поделилась, что ее поразил масштаб мероприятия: Народная премия НГС в ее понимании — это большой праздник, люди выбирают лучших.



— Все благодаря им, никак не подкупишь, все решают люди, — пошутила Екатерина.

По мнению гостей, город богат гастрономией — интересно посмотреть на новых участников индустрии: за последнее время открылось много новых точек.

Номинация «Бар года» — одна из самых популярных у сибиряков Источник: Александр Ощепков











Анна пришла представлять ТЦ «Аура» — руководитель отдела маркетинга рассказала, что попадание в список лучших для всего коллектива — главный подарок и оценка их работы.



— Сейчас мы находимся в стадии ремонта, обновляем фудкорт. Народное признание — это всегда приятно, мы вносим свою лепту в развитие города. Очень хотим победить и будем делать все возможное для этого, — сказала Анна.

ТЦ «Аура» попал в список из 10 лучших в номинации «Гастро-пространство года» Источник: Андрей Бортко











Артем Поляков — основатель сети Red Clinick, которая второй год подряд попадает в список лучших. В прошлом году компания боролась за первое место со всеми медицинскими центрами города, а в этом для косметологических клиник сделали отдельную номинацию.

— Люди нас выбирают, а значит доверяют нам, для меня это показатель того, что работа проходит не зря. Это дает дополнительную уверенность и понимание того, что мы двигаемся в нужном направлении, — говорит Артем.

Артем и Кристина отметили уникальность и ценность того, что награды вручают жители города Источник: Александр Ощепков











На препати Артем пришел вместе с женой Кристиной. Сибирячка говорит, что Народная премия НГС ассоциируется у нее с праздником и человечностью.



— Премия рассказывает об особенных людях, которые совершают хорошие поступки для других людей, наполняют надеждой и добротой. Приятно знать, что нас окружают хорошие люди, — говорит сибирячка.

Дмитрий представляет медицинский центр Kinetiq — он говорит, что весь коллектив клиники испытывает чувство гордости за то, что люди их выбирают. Kinetiq попадает в список лучших на протяжении 3-х лет, с момента основания.

— В этом году мы надеемся занять первое место. Я знаю, что некоторые хитрят, собирая голоса, но мы считаем, что лучше не попасть в топ-список, чем получить в нем место таким способом, — говорит мужчина.

Дмитрий говорит, что Народная премия НГС важное и значимое событие для представителей бизнеса Источник: Андрей Бортко











Надежда пришла на препати от компании «Обитаемый остров», которая вошла в 10-ку лучших в номинации «Отдых года»

— Очень приятно, что благодаря НГС мы участвуем в таком событии. Стать номинантом — это уже престижно и ценно. Конечно, нам хочется победить. Мы удачно дебютировали со своим проектом — то, что нас выбрали, говорит о том, что нас знают и любят не только в Новосибирске и за его пределами, — говорит Надежда.

Зоопарк «Обитаемый остров» находится на Затулинском жилмассиве Источник: Александр Ощепков











Ирина работает в центре восточных языков KJC.



— Мы мечтали стать номинантами, в прошлом году мы впервые побывали на премии, рады, что снова попали в список лучших, премия НГС — это не только бизнес-мероприятие, но и яркий праздник, — считает Ирина.

Языковой центр KJC участвует в премии уже второй раз Источник: Андрей Бортко











Екатерина представляет компанию Relaxme — десятка лучших в номинации «Салон красоты года».

— В прошлом году мы уже участвовали в премии — очень приятно осознавать, что люди высоко ценят нашу работу, — говорит женщина.

Екатерина говорит, что коллектив Relaxme хочет победить Источник: Александр Ощепков











Прошлая Народная премия НГС запомнилась Екатерине свой динамичностью, количеством звезд и ярких интересных людей, она говорит, что у мероприятия мощная энергетика, которая заряжает и мотивирует на развитие.

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Напомним, что сейчас идет второй этап — голосование: выбирать лучших в 10 номинациях можно до 22 мая. Свой голос можно отдать в каждой номинации только один раз и только за одного участника. Также будет специальная, 11-я номинация «Бизнес года» — победителя в ней выберет команда НГС. Все новости о Народной премии можно узнать в нашем сюжете по ссылке.