«Директор мой вообще расплакалась»: после «Народной премии НГС» Дава сделал заявление

В конце мероприятия на сцену вышел артист Давид Манукян, чтобы сделать объявление.



— На самом деле у нас совершенно удивительная «Премия». Удивительна тем, что здесь могут исполняться мечты, происходить чудеса, — анонсировала второй выход на сцену Давы ведущая Екатерина Варнава. — Мы здесь все вместе творим добрые дела. И я знаю, что тебе есть что сказать по этому поводу.

Давид Манукян сказал, что его тронула история братьев Павленко, и предложил помочь.

— Хотел сказать спасибо НГС и вообще Новосибирску. Это мой родной город, любимый город. Новосибирск, спасибо большое! Такая «Премия» в моей жизни в первый раз, когда, знаете, я вижу не трансляцию красивого глянца, красивой картинки, а в первую очередь я вижу истории людей — человечные истории, искренние истории. Меня это очень трогает, трогает мою команду, которая сидит со мной. Директор мой вообще расплакалась. И это многого стоит. Хочу просто сказать за это человеческое спасибо. Это редкость. И я хочу, чтобы эти истории, которые мы здесь сегодня вместе слышим, чтобы о них узнало больше людей. Вот я считаю, их нужно больше транслировать, чтобы о них знали. Меня очень тронула история братьев — Андрея и Павла, и я хотел бы от себя — коляску, а от ребят крутые достижения. Мне кажется, было бы классно.