«Директор мой вообще расплакалась»: после «Народной премии НГС» Дава сделал заявление

В Новосибирске во время церемонии «Народной премии НГС» певец Дава пообещал купить специальную инвалидную коляску для Павла Павленко — участника новосибирской команды по регби на колясках.
Павел и Андрей Павленко — братья-близнецы, участники команды регби на колясках. До 9 лет они были обычными мальчишками, но потом почти одновременно у них начались проблемы со здоровьем. Несмотря на серьезные сложности, Андрей и Павел развивают этот вид спорта в Новосибирске и ездят на соревнования.
В этом году Павел и Андрей вышли на сцену вручить награду в одной из номинаций. Ведущие церемонии Андрей Малахов и Екатерина Варнава спросили у братьев, что им сложнее — заниматься таким спортом или преодолевать сложности в обычной жизни.
В ответ Павел упомянул о том, что сам ездит за рулем, но ему сложно выходить и заходить в машину без посторонней помощи и из-за этого часто приходится ждать. В таких случаях жизнь облегчает коляска, которую человек сам может сложить и разложить, так получится рассчитывать только на самого себя, и это очень ценно.
В конце мероприятия на сцену вышел артист Давид Манукян, чтобы сделать объявление.
— На самом деле у нас совершенно удивительная «Премия». Удивительна тем, что здесь могут исполняться мечты, происходить чудеса, — анонсировала второй выход на сцену Давы ведущая Екатерина Варнава. — Мы здесь все вместе творим добрые дела. И я знаю, что тебе есть что сказать по этому поводу.
Давид Манукян сказал, что его тронула история братьев Павленко, и предложил помочь.
— Хотел сказать спасибо НГС и вообще Новосибирску. Это мой родной город, любимый город. Новосибирск, спасибо большое! Такая «Премия» в моей жизни в первый раз, когда, знаете, я вижу не трансляцию красивого глянца, красивой картинки, а в первую очередь я вижу истории людей — человечные истории, искренние истории. Меня это очень трогает, трогает мою команду, которая сидит со мной. Директор мой вообще расплакалась. И это многого стоит. Хочу просто сказать за это человеческое спасибо. Это редкость. И я хочу, чтобы эти истории, которые мы здесь сегодня вместе слышим, чтобы о них узнало больше людей. Вот я считаю, их нужно больше транслировать, чтобы о них знали. Меня очень тронула история братьев — Андрея и Павла, и я хотел бы от себя — коляску, а от ребят крутые достижения. Мне кажется, было бы классно.
«Народная премия НГС» прошла 5 июня, на следующий день Павел Павленко сообщил НГС, что с ним уже связались менеджеры Давы, чтобы решить вопрос с коляской.
О том, как проходила юбилейная «Народная премия НГС», читайте в репортаже Марии Тищенко.