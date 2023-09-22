«В глазок смотришь, а там 20–30 девчонок»: как новосибирский диджей написал дерзкую песню, стал звездой и внезапно ушел в сатанизм

Неизгладимые впечатления вылились в песню. Игорь вспоминает, что записал ее в местной студии и отнес на радио. А в Новый год понял, что стал популярным, когда услышал, как прохожие поют про ожидание матери на улицах.



Историю создания песни Игорек рассказывает с удовольствием и даже признается, что хотел бы найти ту самую девушку на синем джипе. Он не знает о ней ничего, знакомиться не подходил, но в 1998 году синий джип был еще редкостью, так что все может быть.

— Девчонки, вспоминайте, у кого был синий джип 25 лет назад, в 1998 году, и кто ездил здесь по Советской, — призывает Игорек. — Девочка, откликнись. Тебе должно быть 40 с лишним. Сядем, попьем кофе.

