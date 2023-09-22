«В глазок смотришь, а там 20–30 девчонок»: как новосибирский диджей написал дерзкую песню, стал звездой и внезапно ушел в сатанизм

Ностальгические дискотеки 90-х по-прежнему в моде, хотя на пятки им давно наступают дискотеки 2000-х и 2010-х. Иногда, казалось бы, забытые навсегда хиты получают вторую жизнь и вновь попадают в топ. Так случилось с песней Игорька «Подождем». Благодаря «Тик-току» хит конца 90-х снова популярен, а его автор и исполнитель Игорек ездит по стране с концертами. Летом Игорь Сорокин прилетел в Новосибирск на Премию НГС. Бывший диджей из Новосибирска прогулялся по улицам юности и показал, где встретил девушку, вдохновившую его на песню. Гуляем вместе с Игорьком по центру города и вспоминаем шоу-бизнес 90-х.
Песня Игорька «Подождем» ворвалась в хит-парады радиостанций сразу после дефолта 1998 года. Дерзкий хит попал в самое сердечко молодежи того кризисного времени. В песне поется о том, как парень приходит в гости к девушке. Для начала, а может быть это было и главной его целью, ему хочется поесть, но ничего не получается. Девушка признается, что ничего не готовит и предлагает другу подождать ее маму, потому что как раз мама готовит классно. Расстроенный герой разводит руками: «Подождем. Твою мать». Эта фраза и стала главной в песне, она повторяется десятки раз и со временем превратилась в мем.
Девочка на синем джипе
В этом году автор и исполнитель песни Игорь Сорокин прилетел на Премию НГС, чтобы вручить награду победителю в одной из номинаций. Новосибирск он называет старшим братом — в 18 лет Игорек приехал в Сибирь из Талдыкоргана, чтобы учиться на юрфаке в ТГУ. Жил в Пашино, учился в центре, работал ди-джеем на дискотеках и никак не думал, что когда-то попадет в лапы шоу-бизнеса.
— Родилась песня «Подождем», когда я шел по Советской на Вокзальную магистраль. И вот там на пересечении с Вокзальной и Советской стояла эта девочка на синем джипе, до сих пор помню, — вспоминает он источник вдохновения. — И она сидит вся такая унылая. Я думаю: «В семье скандал, что-то такое, наверное». И еще думаю: «Варить она точно не умеет, а мама-то у нее варит классно кашу».
Неизгладимые впечатления вылились в песню. Игорь вспоминает, что записал ее в местной студии и отнес на радио. А в Новый год понял, что стал популярным, когда услышал, как прохожие поют про ожидание матери на улицах.
Историю создания песни Игорек рассказывает с удовольствием и даже признается, что хотел бы найти ту самую девушку на синем джипе. Он не знает о ней ничего, знакомиться не подходил, но в 1998 году синий джип был еще редкостью, так что все может быть.
— Девчонки, вспоминайте, у кого был синий джип 25 лет назад, в 1998 году, и кто ездил здесь по Советской, — призывает Игорек. — Девочка, откликнись. Тебе должно быть 40 с лишним. Сядем, попьем кофе.
С хитом связано еще несколько моментов. Бывший диджей не скрывает, что действительно ходил в гости к девушкам, чтобы позавтракать, пообедать или даже поужинать. Они не знали друг о друге, а когда все выяснилось, то и лафа, говорит Игорек, закончилась.
Кому посвящена песня «Май лав Наташа» он так и не признался. Сказал лишь, что это новосибирская тема и это было больше, чем любовь, скорее хорошие дружеские отношения.
— Новосибирск весь эту песню помнит. Радио «Юнитон» отдельный привет. Сразу же за неделю мы соревновались на первом и втором месте со Скутером, — вспоминает Игорек. — Только в Скутера вкладывали миллионы долларов, ну вы понимаете, что его раскручивали. А я просто отнес на «Юнитон» эту песню. Песню записали на улице Фрунзе в музыкальном магазине.
Планы на адвокатскую карьеру сменились музыкальными амбициями, и Игорь рванул в Москву с грошами в кармане. Там он остановился у знакомых и нашел студию, где нужно было перезаписать песню и выйти на новый уровень.
— Это сейчас пиши, где хочешь, в интернет выкладывай и все. А тогда вся запись, продакшн, мастеринг — все было только в Москве. Естественно, я понял, пора собираться. И вот там мне дали студию на одну ночь. Утром все, студия должна была развалиться, ее разобрали. Мне говорят: «Игорь, у тебя есть одна ночь», — вспоминает музыкант. — В шесть часов я сел, утром скинул «Подождем» под ключ.
Через несколько месяцев своим хитом Игорек открыл «Золотой граммофон» и слава захлестнула. Деньги, поклонницы и звездная болезнь — все атрибуты шоу-бизнеса, с которыми не все справляются.
— Это была мечта для всех мальчишек и девчонок. Что можно так просто приехать без никого, вот так самому, добиться чего-то в жизни. Я не думал, что буду на первом месте несколько месяцев без клипов, — делится воспоминаниями музыкант — А после того, как клип «Подождем» вышел на МузТВ, в глазок смотришь в дверь, а там 20–30 девчонок каждый вечер. Я думал, «Иванушки» врут про это все. Мусор даже было не вынести, представляете, ребят? В начале нравится, первую неделю кайфуешь. А потом даже побегать в парке нельзя.
Игорь признался, что не смог избежать звездной болезни и до сих пор ему стыдно за некоторые моменты. В те годы спустить на землю помогли друзья во время очередной встречи и разговора по душам. В какой-то момент музыкант понял, что нужно сделать паузу. Несколько лет веселый Игорек в темных очках и красном кожаном костюме не появлялся на публике.
— Я увлекся теологией и сатанизмом, — рассказывает музыкант. — Шоу-бизнес тоже всегда находится на стыке божественного и дьявольского.
Он вел затворнический образ жизни, много читал и выходил лишь прогуляться. Когда период поисков закончился, артист вернулся на сцену и его вспомнили. Прежний образ, тот же псевдоним, но кое-что Игорь все-таки решил оставить в прошлом.
— Есть песня, пацанам она очень зашла. 5 место заняла через неделю на Динамит ФМ. Это «Кончита». Это была на самом деле песня по мотивам сериалов, там Кончита — имя очень распространенное в Испании. У нас, учитывая новосибирские реалии, это имя имеет более глубокое значение, — смеется Игорек. — И люди это быстро поняли, особенно пацаны были в восторге. Это слово, имя, как-то мне неудобно петь просто.
А вот имя Игорек артиста не смущает, несмотря на возраст (сейчас ему 48 лет). В 17 лет ему довелось поработать учителем музыки и тогда его, пацана, называли Игорем Анатольевичем. Так что сегодня Игорь Сорокин — по-прежнему Игорек. В том же красном кожаном костюме, темных очках и с любовью к жизни.
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