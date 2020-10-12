Новосибирцы с температурой ждут скорую помощь по 40 часов. Главный врач объяснила почему

В Новосибирске пациенты с температурой ждут скорую помощь по 40 часов
О том, что новосибирцам с высокой температурой приходится почти двое суток ждать медпомощь, сообщил фельдшер скорой помощи и председатель первичной организации профсоюза «Действие» в Новосибирске Сергей Комлев.
«Висит» несколько десятков вызовов
— Прихожу на смену и вижу очередное пробитие дна. Антирекорды бьют не только цифры инфицированных, но и традиционно скорая помощь. На фото вы видите не что иное, как время ожидания приезда бригады скорой помощи на инфекционные поводы. В минутах, — рассказал у себя на странице в Instagram Сергей Комлев.
На скриншотах отображены цифры в 2431, 2344 и 2325 минут. Это около 39–40 часов ожидания.
— Это уже даже не одни сутки. В первую волну, насколько я помню, чуть больше суток длилось ожидание, и таких вызовов можно было по пальцам пересчитать. Сейчас же только на нашей подстанции «висит» не один десяток. Из красных «висят» задыхающиеся пару часов (130 минут), что не так уж и продолжительно в последнее время, — добавляет Сергей Комлев. — С чем это связано? Ответ прост — система здравоохранения города развалена. В службе скорой помощи дефицит кадров. Дошло до того, что с разъезда специалистов переводят на «нули» принимать вызовы по телефону 103. Больше примем — больше «висеть» будет. Количество инфекционных бригад на скорой увеличить невозможно — тогда на прочие вызовы ездить будет некому (сейчас неинфекционные вызовы тоже могут часами «висеть»).
Также в разговоре с корреспондентом НГС Сергей Комлев отметил, что количество вызовов увеличивают поликлиники.
— Неотложная помощь в поликлинике. Посетив пациента и приняв решение о госпитализации, врач неотложки вызовет скорую для транспортировки в стационар. Вызов терапевта на дом на температуру для назначения лечения и/или выдачи больничного листа. Тут комментарии излишни. Уверен, что многие сами сталкивались либо ваши родственники или друзья. Надевай масочку и иди в поликлинику со своей температурой, ведь там кабинет отдельный есть для приёма такой категории пациентов. Либо в самой поликлинике ответят коротко — вызывайте скорую. Вот население и вызывает массово, — говорит фельдшер.
Почему новосибирцы так долго ждут скорую?
Главный врач скорой помощи Ирина Большакова подтвердила НГС, что сейчас вызовы могут находиться в листе ожидания до 40 часов.
— Мы учитываем абсолютно все звонки, которые поступают в скорую медицинскую помощь. И если нужно вызвать врача из поликлиники, то всё равно вызов в базе данных сохраняется, пока он не будет обслужен. А учитывая, что сейчас большое количество вызовов, и поликлиника, и мы в том числе можем на неотложные вызовы приезжать не за 20 минут, то у нас может копиться это время ожидания. Это касается только вызовов для неотложной помощи, с температурой, которые не требуют экстренного реагирования, — объясняет главный врач скорой.
Любой вызов, по её словам, контролируется специалистами.
— На самом деле рост вызовов с температурой — очень серьезный. А учитывая, что сейчас эти вызовы требуют очень большого времени обслуживания, то они определяются как риск по ковиду, мы должны соблюдать все правила и нормы. Времени затрачивается очень много на само выполнение вызова, — говорит Ирина Большакова.
И добавляет, что сейчас нет возможности выделить дополнительные бригады на обслуживание вызовов по температуре:
— Снимать бригады с вызовов, которые являются скоропомощными, было бы неправильно. Тогда мы бы не успевали на экстренные поводы. Всё-таки работа скорой помощи — это экстренные поводы, это угроза для жизни. Поэтому уменьшать количество бригад, выезжающих на угрозу для жизни, для того, чтобы мы приезжали поскорее на температуру — это не совсем правильно.
11 октября пациенты с коронавирусом заявили о нехватке кислорода в больнице № 25. По их словам, к точкам выстраиваются очереди. При этом в Новосибирской области наблюдается большой рост заболеваемости коронавирусом — за минувшие сутки заразились 115 человек. Таких цифр в регионе не было уже очень давно. Последний раз больше 100 заразившихся фиксировали 3 августа.
10 октября ученые сообщили, что обнаружили три новых симптома заболевания, вызванного коронавирусом.
При этом в России не подтвердилось ни одного случая повторного заражения коронавирусом.