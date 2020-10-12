Новосибирцы с температурой ждут скорую помощь по 40 часов. Главный врач объяснила почему

— Это уже даже не одни сутки. В первую волну, насколько я помню, чуть больше суток длилось ожидание, и таких вызовов можно было по пальцам пересчитать. Сейчас же только на нашей подстанции «висит» не один десяток. Из красных «висят» задыхающиеся пару часов (130 минут), что не так уж и продолжительно в последнее время, — добавляет Сергей Комлев. — С чем это связано? Ответ прост — система здравоохранения города развалена. В службе скорой помощи дефицит кадров. Дошло до того, что с разъезда специалистов переводят на «нули» принимать вызовы по телефону 103. Больше примем — больше «висеть» будет. Количество инфекционных бригад на скорой увеличить невозможно — тогда на прочие вызовы ездить будет некому (сейчас неинфекционные вызовы тоже могут часами «висеть»).



Также в разговоре с корреспондентом НГС Сергей Комлев отметил, что количество вызовов увеличивают поликлиники.

— Неотложная помощь в поликлинике. Посетив пациента и приняв решение о госпитализации, врач неотложки вызовет скорую для транспортировки в стационар. Вызов терапевта на дом на температуру для назначения лечения и/или выдачи больничного листа. Тут комментарии излишни. Уверен, что многие сами сталкивались либо ваши родственники или друзья. Надевай масочку и иди в поликлинику со своей температурой, ведь там кабинет отдельный есть для приёма такой категории пациентов. Либо в самой поликлинике ответят коротко — вызывайте скорую. Вот население и вызывает массово, — говорит фельдшер.