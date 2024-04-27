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Здоровье Составлено расписание работ новосибирских поликлиник на майские праздники

Составлено расписание работ новосибирских поликлиник на майские праздники

Рабочий день медучреждений будет укорочен

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Скорая, травмпункты и стационары продолжат работать круглосуточно

28 апреля-1 мая и 9–12 мая поликлиники Новосибирской области будут работать по измененному расписанию, об этом сообщает Минздрав региона.

— Если понадобится неотложная медицинская помощь, в любой праздничный день с 9 до 15 часов можно обратиться в свою поликлинику по предварительной записи. Записаться на прием или вызвать врача на дом можно с 8 до 14 часов: через «Госуслуги», единую регистратуру 122, чат-бот в «Телеграме». Обращения, поступившие позже 14 часов, перенесут на следующий день, — отмечают в министерстве.

С острой зубной болью можно обращаться в отделение круглосуточной стоматологической поликлиники № 3 на улице Петухова, 20 и областную стоматологическую поликлинику на Театральной, 46.

Также в Новосибирске будут круглосуточно работать травмпункты. Режим работы скорой помощи и стационаров останется прежним.

Ранее НГС рассказывал, как выжить в майские праздники и публиковал правила того, как пить, но не умереть на утро.

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Новосибирск Минздрав Майские праздники Новосибирская область Поликлиники Травмпункт
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