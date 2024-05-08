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Животные Кота из запертого ларька в Новосибирске пообещали забрать — местные жители переживали, что его не кормят неделю

Кота из запертого ларька в Новосибирске пообещали забрать — местные жители переживали, что его не кормят неделю

По информации от его хозяйки, зверю приносил еду ее знакомый

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Местный житель видел кота в запертом ларьке неделю

В Новосибирске пообещали забрать кота, который неделю просидел в запертом ларьке в Ленинском районе. Об этом редакции НГС рассказала читательница Кристина. Она заявила, что нашла хозяйку помещения.

Ранее местные жители, которые заметили, что животное сидит в закрытом помещении неделю, переживали, что его не кормят. Читатель Андрей даже написал вчера об этом письмо в редакцию, а корреспондент съездила на место, но животное найти не смогла — он не вышел к окну. В ларьке через окно удалось только разглядеть разорванный пакет с лапшой, предполагалось, что кот пытался есть этот продукт.

После публикации на сайте НГС сибирячка Кристина смогла узнать, кому принадлежит ларек и что у владелицы — Татьяны Гладких — есть второе помещение на Станционной.

— Я доехала до нее и уточнила информацию. Она же владелица и хозяйка самого кота. С ней поговорила, она сказала, что кот там живет, его кормит ее знакомый. Но вроде бы на сегодня она договорилась со знакомой, чтобы кота забрали домой, — рассказала Кристина.

Андрей также вышел повторно на связь с редакцией и подтвердил, что в ларьке после публикации кто-то был. Он сказал, что пакет с лапшой, который лежал на полу, поставили на полку.

В конце апреля спасатели вытащили из оконного проема рыжего кота, который застрял в квартире на Ясном берегу в Новосибирске. На видео, опубликованном на канале, видно, что кот повис.

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