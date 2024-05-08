Стала известна предварительная дата окончания отопительного сезона в Новосибирске

Названа предварительная дата окончания отопительного сезона в Новосибирске. Его планируют закончить 13 мая.
Проект постановления опубликован на муниципальном портале.
— Руководствуясь уставом города Новосибирска постановляю: завершить 13.05.2024 отопительный период 2023 / 2024 года в городе Новосибирске, — говорится в документе.
Проконтролировать исполнение постановления должен начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. Сейчас пост занимает Дмитрий Перязев. Когда постановление будет подписано мэром, пока неизвестно.
Ранее в мэрии Новосибирска объяснили, что отопительный сезон должен завершиться после того, как среднесуточная температура на протяжении пяти дней составит +8 градусов и выше.
Сегодня утром в «Сибирской генерирующей компании» сообщили, что отопительный сезон должен завершиться в ближайшие дни.
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