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Мой дом Стала известна предварительная дата окончания отопительного сезона в Новосибирске

Стала известна предварительная дата окончания отопительного сезона в Новосибирске

Проект постановления опубликовала мэрия

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Названа предварительная дата окончания отопительного сезона в Новосибирске. Его планируют закончить 13 мая.

Проект постановления опубликован на муниципальном портале.

— Руководствуясь уставом города Новосибирска постановляю: завершить 13.05.2024 отопительный период 2023 / 2024 года в городе Новосибирске, — говорится в документе.

Проконтролировать исполнение постановления должен начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города. Сейчас пост занимает Дмитрий Перязев. Когда постановление будет подписано мэром, пока неизвестно.

Ранее в мэрии Новосибирска объяснили, что отопительный сезон должен завершиться после того, как среднесуточная температура на протяжении пяти дней составит +8 градусов и выше.

Сегодня утром в «Сибирской генерирующей компании» сообщили, что отопительный сезон должен завершиться в ближайшие дни.

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