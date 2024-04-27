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Дороги и транспорт Вахтёр из Чувашии курил на борту самолёта до Новосибирска — кадры его задержания в Толмачёво

Вахтёр из Чувашии курил на борту самолёта до Новосибирска — кадры его задержания в Толмачёво

Пассажира поймали в туалете

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Нарушителю грозит штраф

В аэропорту Толмачёво задержали жителя Чувашии, который курил на борту самолёта, который следовал рейсом Чита — Новосибирск. Как сообщили 27 апреля в пресс-службе транспортной полиции, нарушителя поймали в туалете.

— Прибывшие на место происшествия сотрудники транспортной полиции установили, что 32-летний мужчина во время перелета курил сигарету в туалетной комнате лайнера. Бортпроводники почувствовали запах табачного дыма и по прибытии в Новосибирск сообщили об этом в транспортную полицию. Правонарушителем оказался житель Чувашии, возвращавшийся из Забайкальского края с работы вахтовым методом, — прокомментировали в ведомстве.

Силовики поднялись на борт для задержания

В отношении курильщика составили административный протокол. По части 1 статьи 6.24 КоАП РФ нарушителю грозит штраф.

Ранее НГС писал, как пассажир покурил в самолете до Новосибирска и едва не устроил пожар на борту.

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Новосибирск Толмачево Полиция
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