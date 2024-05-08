Грозит срок: что ждет активистов, которые избили подростка, напавшего на 8-летнюю девочку

Местные жители избили 15-летнего подростка на камеру после нападения на школьницу Источник: ЧП-Новосибирск / Telegram











Жителям посёлка в Ордынском районе Новосибирской области грозит уголовная ответственность за жёсткое задержание 15-летнего подростка, подозреваемого в нападении на восьмилетнюю девочку. Так полагает новосибирский юрист Евгений Николаев.



— Данные лица также подлежат ответственности. Органы полиции в таком случае по закону должны рассматривать данное преступление как самостоятельное — вне зависимости от того, что пострадавший является подозреваемым по другому событию, — уточнил эксперт.

По словам юриста, есть несколько вариантов развития событий — разница в причинённом вреде подозреваемому.

— Необходимо учитывать, что соответствующая статья УК РФ будет формироваться исходя из результатов проведенной медицинской экспертизы, по результатам которой органы полиции примут решение о возбуждении уголовного дела за нанесение побоев (116 УК РФ), легкого вреда здоровью (115 УК РФ), среднего вреда здоровью (112 УК РФ), либо тяжкого вреда здоровью (111 УК РФ), — объясняет Николаев.

Подростков могут освободить от уголовной ответственности и назначить административный штраф по статьям 116 и 115 УК РФ. По статьям 111 и 112 УК РФ к ним применят смягчающее обстоятельство в виде несовершеннолетнего возраста, заключил Евгений Николаев.

Накануне НГС писал, что полиция задержала 15-летнего подростка, которого подозревают в надругательстве над восьмилетней девочкой в Ордынском районе Новосибирской области. По данным полиции, сотрудники МО МВД России «Ордынский» в ходе оперативно-разыскных мероприятий задержали подозреваемого в совершении развратных действий в отношении восьмилетней девочки.



— Им оказался 15-летний житель Ордынского района Новосибирской области, ранее в поле зрения полиции не попадавшийся. Молодой человек был доставлен в МО МВД России «Ордынский», — сообщили в пресс-службе.



Корреспондент НГС отправился в Ордынский район и пообщался с местными жителями о задержанном подростке и о том, как его ловили активисты. Собеседники также рассказали, что беспокоятся о судьбе односельчан, поймавших подозреваемого. По их мнению, активисты не должны нести наказание, несмотря на жёсткое задержание.

