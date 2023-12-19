«Начало уже тлеть»: пассажир покурил в самолете до Новосибирска и едва не устроил пожар на борту

Житель Новосибирской области был более осторожен, но от наказания его это все равно не спасло. По данным полицейских, на обоих мужчин составили административные протоколы по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ, за нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах.