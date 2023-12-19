«Начало уже тлеть»: пассажир покурил в самолете до Новосибирска и едва не устроил пожар на борту

Транспортные полицейские в аэропорту Толмачево за выходные поймали двоих мужчин, которые курили на борту самолетов. Об этом рассказали сегодня в новосибирской транспортной полиции. Первый нарушитель оказался 32-летним жителем Магадана, который летел в Новосибирск, второй, 43-летний житель Новосибирской области, возвращался домой из Москвы.
По данным ведомства, магаданец едва не устроил в самолете пожар. Он не до конца затушил сигарету и выбросил ее в отделение для бумаги.
— Закурил через 30 минут после взлета. [...] Когда мы заметили, начало уже тлеть, — говорит на видео бортпроводница прибывшим на выезд полицейским.
Житель Новосибирской области был более осторожен, но от наказания его это все равно не спасло. По данным полицейских, на обоих мужчин составили административные протоколы по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ, за нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах.
— Обоих оштрафовали на 500 рублей, — уточнили в пресс-службе УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу.
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