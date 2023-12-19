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«Начало уже тлеть»: пассажир покурил в самолете до Новосибирска и едва не устроил пожар на борту

Также за курением поймали жителя Новосибирской области

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Похожие инциденты произошли на борту двух разных самолетов, которые летели в Новосибирск самолетов

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Транспортные полицейские в аэропорту Толмачево за выходные поймали двоих мужчин, которые курили на борту самолетов. Об этом рассказали сегодня в новосибирской транспортной полиции. Первый нарушитель оказался 32-летним жителем Магадана, который летел в Новосибирск, второй, 43-летний житель Новосибирской области, возвращался домой из Москвы.

По данным ведомства, магаданец едва не устроил в самолете пожар. Он не до конца затушил сигарету и выбросил ее в отделение для бумаги.

— Закурил через 30 минут после взлета. [...] Когда мы заметили, начало уже тлеть, — говорит на видео бортпроводница прибывшим на выезд полицейским.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: УТ МВД России по СФО

Житель Новосибирской области был более осторожен, но от наказания его это все равно не спасло. По данным полицейских, на обоих мужчин составили административные протоколы по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ, за нарушение установленного федеральным законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах.

— Обоих оштрафовали на 500 рублей, — уточнили в пресс-службе УТ МВД России по Сибирскому федеральному округу.

Ранее НГС писал о том, как авиапассажир начал кричать и требовать остановить взлет. Его сняли с рейса и передали медработникам.

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СамолетКурение на бортуТранспортная полиция
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