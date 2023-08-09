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«Стой! Останавливай взлет!» В самолете S7 из Новосибирска мужчина кричал, чтобы его выпустили — видео

Пассажира передали медицинским работникам

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Из-за случившегося самолет задержали на 2 часа

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Пассажир рейса авиакомпании S7 из Новосибирска в Санкт-Петербург устроил истерику в самолете. Мужчина кричал и просил выпустить его из салона. Инцидент произошел вчера, 8 августа.

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Видео: телеграм-канал Mash Siberia

Как сообщили НГС в пресс-службе полиции на транспорте по СФО, мужчина просил выпустить его из самолета. Из-за дебошира ночной рейс в Санкт-Петербург задержали на 2 часа.

— Пассажира передали медицинским работникам, — отметили в ведомстве.

Видео со странным поведением мужчины опубликовали в телеграм-канале Mash Siberia. На нем видно, как пассажир просит выпустить его из самолета и кричит, чтобы борт не взлетал.

НГС отправил запрос в S7, чтобы получить комментарий об этой ситуации.

Недавно пассажирка самолета, летевшего в Новосибирск, нецензурно выражалась в адрес бортпроводников и вела себя агрессивно.

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