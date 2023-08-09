«Стой! Останавливай взлет!» В самолете S7 из Новосибирска мужчина кричал, чтобы его выпустили — видео

Пассажир рейса авиакомпании S7 из Новосибирска в Санкт-Петербург устроил истерику в самолете. Мужчина кричал и просил выпустить его из салона. Инцидент произошел вчера, 8 августа.
Как сообщили НГС в пресс-службе полиции на транспорте по СФО, мужчина просил выпустить его из самолета. Из-за дебошира ночной рейс в Санкт-Петербург задержали на 2 часа.
— Пассажира передали медицинским работникам, — отметили в ведомстве.
Видео со странным поведением мужчины опубликовали в телеграм-канале Mash Siberia. На нем видно, как пассажир просит выпустить его из самолета и кричит, чтобы борт не взлетал.
НГС отправил запрос в S7, чтобы получить комментарий об этой ситуации.
Недавно пассажирка самолета, летевшего в Новосибирск, нецензурно выражалась в адрес бортпроводников и вела себя агрессивно.