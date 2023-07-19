«Вела себя агрессивно»: пассажирка устроила конфликт в летевшем в Новосибирск самолете — подробности

Стали известны подробности конфликта, который произошел 19 июля в летевшем из Москвы в Новосибирск самолете авиакомпании S7. Как сообщили НГС в пресс-службе организации, пассажирка авиарейса агрессивно вела себя в самолете и нецензурно выражалась в адрес бортпроводников.
— Во время полета одна из пассажирок вела себя агрессивно и нецензурно выражалась в адрес бортпроводников. На замечания кабинного экипажа не отреагировала, о ситуации доложили командиру воздушного судна. По решению КВС к воздушному судну был вызван наряд полиции по прилете в Толмачево, — прокомментировали инцидент в авиакомпании.
Конфликт произошел на авиарейсе S7 2511 из Москвы в Новосибирск. В авиакомпании уточнили, что пассажирку и все необходимые документы передали в полицию, по факту произошедшего проводится проверка.
В марте жительница Москвы закурила электронную сигарету во время полета на борту самолета Москва — Новосибирск. Для этого 26-летняя девушка ушла в туалет.